Morbid: El músico mexicano que fue acusado de asesinar a Elisa Lam

Este 10 de febrero finalmente llegó a Netflix la serie documental Escena del crimen: Desaparición en el Hotel Cecil, una producción que relata y muestra las diferentes historias, hipótesis y conclusiones sobre lo ocurrido con Elisa Lam, una estudiante de 21 años que fue hallada sin vida en un tanque de agua perteneciente al hotel mencionado.

El caso de Elisa Lam continúa despertando curiosidad entre quienes ya conocen o se interesan por el peculiar caso ocurrido hace ocho años. Uno que despertó teorías que van desde un suceso paranormal, la obra de un asesino en serie o la decisión de una persona con depresión y bipolaridad al terminar con su vida.

El caso de Elisa Lam llegó a Netflix

Sin duda la llegada de la serie a la famosa plataforma de streaming ha provocado que resurjan muchas dudas que nunca pudieron resolverse sobre la muerte de Elisa Lam. Una de ellas, y quizá la que a nosotros nos llamó la atención, fue saber quién fue Morbid, el cantante mexicano cuya apariencia lo llevó a ser investigado por la muerte de la joven estudiante.

De una vez les decimos que si no han visto Escena del crimen: Desaparición en el Hotel Cecil y les llama la atención, mejor salgan de esta nota y regresen después con más calmita ya que podrían encontrarse con algunos spoilers (y ps sabemos que eso no le gusta a nadie). Si no es el caso, entonces continúen sin problema.

Recordó al músico mexicano que fue acusado de terminar con la vida de Elisa Lam

Morbid, cuyo nombre real es Pablo Camilo Vergara, es un músico mexicano de death metal que nació el 31 de agosto de 1982. Su nombre artístico está inspirado en sus subconsciente oscuro, una especie de sombra que todos tenemos y la cual Vergara no rechaza de su naturaleza. “Todos tienen un yo secreto que ocultan a los demás. Creo en abrazar al monstruo dentro de mí”, menciona en una parte de la serie.

Pablo Vergara fue relacionado con la muerte de Elisa Lam, quien fue encontrada sin vida el 19 de febrero de 2013 dentro de uno de los tanques del hotel. La razón fue sólo una serie de desafortunadas coincidencias que buscaban respuestas a como diera lugar y quienes llevaron a Vergara a vivir una verdadera pesadilla.

Un video de Pablo Vergara en el Hotel Cecil fue el detonante

Resulta que en el 2012, un año antes del deceso de Lam, Morbid estuvo unos días hospedado en el polémico Hotel Cecil donde documentó algo de su viaje. Un video que el músico posteó en su canal de YouTube sin alguna intención específica, pero que para los investigadores de internet y autoridades de EU se convirtió en un posible primer foco rojo.

Días después de la desaparición de Elisa Lam, Morbid lanzó un video musical donde una mujer moría y en donde aparecían elementos alusivos a Ted Bundy y Elizabeth Short, conocida como la Dalia Negra y quien supuestamente también perdió la vida en el bar del Hotel Cecil. Un dato que fue desmentido por las autoridades.

Y los medios de comunicación lo acusaron de satanismo por la música que hacía

Al poco tiempo el cantante mexicano también dio a conocer una canción donde hablaba de una pequeña que perdía la vida al ahogarse. Estos elementos fueron descubiertos por personas de internet que buscaban cualquier pista o indicio que los llevara a resolver el caso de la muerte de Elisa Lam. Y fue ahí donde la cosa se complicó para Vergara.

Muchas personas comenzaron a tomar el trabajo de Morbid como un mensaje confeso de que él había tenido algo que ver con el crimen de Elisa Lam. La sospecha hacia el cantante mexicano se hizo más grande cuando un sitio de noticias de Taiwán publicó fotos y canciones de Morbid, señalándolo como uno de los sospechosos del crimen y enfatizando su supuesta afición por la muerte y satanás.

El acoso cibernético lo llevó a tener un intento de suicidio

Aunque el músico publicó un video donde aclaró que no tenía nada que ver con el caso, puesto que él había estado en casa grabando música cuando ocurrió la muerte de Elisa, el acoso cibernético y mediático que el mexicano recibió fue tan grande que Vergara perdió sus perfiles en redes sociales. No sólo eso, pues la PGR también comenzó una investigación en su contra.

“Estaba sorprendido, confundido … Antes de eso nunca había oído hablar de Elisa Lam”, menciona Pablo Vergara en la serie de Netflix donde relata cómo las acusaciones infundadas por los usuarios de internet, quienes veían su música como algo satánico y peligroso, lo llevaron a tener un intento de suicidio y a terminar en un hospital psiquiátrico.

En un caso que sigue sin ser del todo resuelto

“Algunas de las letras hablan de muerte y asesinato. Pero son solo letras, es solo música. Es arte”, indica Vergara al reafirmar que eso no lo convierte en un asesino. Algo que miles de personas le hicieron pensar hace ocho años gracias a un crimen donde aún no se sabe lo que realmente le pasó a Elisa Lam.