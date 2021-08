A maratonear: 10 series y películas que puedes ver en el catálogo de Star+

Es hora de hacerle espacio a un nuevo servicio de streaming y agárrense que viene con todo… Este martes 31 de agosto, Star+ llega por fin a México y Latinoamérica con una oferta de contenidos bastante amplia para aquellos que disfrutan de ver una buena serie o una película para pasar el rato.

Y lo sabemos bien: siempre es un rollo saber por dónde empezar cuando una plataforma de este tipo entra a la región. Pero no se preocupen que por acá, les echamos la mano con eso. Tenemos de todo un poco para echar el vistazo (hasta deportes, eh), así que veamos 10 contenidos que podrán ver en el catálogo de este nuevo servicio.

Precio, detalles y todo el detalle con Star+

Como dijimos, Star+ viene con todo y eso también incluye distintos paquetes para que agarres el que te acomode mejor. Y ya te la sabes, pero recapitulamos: el servicio contará un sistema de suscripción mensual y uno anual, los cuales tienen un costo de $199.00 y $1999.00 pesitos mexicanos respectivamente.

Ahora que si andas, como quien dice, ‘bien forrado’, también puedes suscribirte al Combo que incluye el catálogo de Star+ y el de Disney+ (acuérdate que son como [email protected], solo que uno tiene la programación más adulta y el otro, una más familiar). Este anda en $249.00 pesos. Ya tienes el dato, a continuación te dejamos más info y más abajito, algunas series y películas que puedes ver en el nuevo streaming.

Los Simpson

Cuando Disney+ llegó a territorio latinoamericano en noviembre de 2020, se abrió bastante polémica solo se visualizaban las temporadas 29 y 30 de Los Simpson (POR ACÁ les contamos cuál fue el asunto). Sin embargo, todo tenía su respuesta y con la llegada de Star+, el asunto está resuelto.

Realmente no hay mucho que no sepan sobre la icónica familia amarilla residente de Springfield. Lo único que te podemos decir es que podrás acceder a los siempre añorados capítulos de antaño de las primeras temporadas, a la película, algunos cortos que se han lanzado anteriormente y por supuesto, lo más nuevo de la serie.

Nomadland

Para que vean que Star+ no se guarda nada en su llegada a Latinoamérica, les avisamos que aquí pueden ver Nomadland. Como recordarán, esta cinta no se cansó de romperla en premiaciones y festivales alrededor del mundo, lo que le valió ser considera una de las mejores cintas del 2020 -y para muchos, definitivamente la mejor-.

No por nada se llevó el Oscar a Mejor Película, Mejor Actriz para Frances McDormand y Mejor Director para Chloé Zhao. Una joya absoluta de la cinematografía moderna. En esta película, vemos a una mujer llamada Fern que luego de haberlo perdido todo, emprende un viaje por diversas regiones en una caravana rodante tomando distintos empleos y conociendo a otras personas que como ella, se han vuelto nómadas de la vida moderna.

Sin duda, una película que despierta la introspección sobre el sentido de la vida y el cuestionamiento sobre qué es realmente tener poco o mucho.

Modern Family

¿Listos para pasar un buen rato con una de las familias más divertidas de la televisión contemporánea? Así es… Modern Family también llega a la nueva plataforma para sacarnos unas buenas risas como lo hizo a lo largo de 11 temporadas.

Honestamente, no nos cansaríamos nunca de ver este falso documental de comedia sobre los tres tipos de familia que giran en torno a Jay Pritchett. Y aunque armar el árbol genealógico es un relajo, lo cierto es que las risas no van faltar con esta icónica serie de la última década.

Pam & Tommy

Te vas a rifar, Star+… Otro de los puntos fuertes que traerá la nueva plataforma es el estreno en Latinoamérica de Pam & Tommy, la serie biográfica (original de Hulu) en la que recapitularemos el sonado escándalo sexual que envolvió en los años 90 a la pareja conformada por el baterista de Mötley Crüe y la estrella de Baywatch.

Sebastian Stan la hará de Tommy Lee y Lily James se vestirá de Pamela Anderson en una serie que promete mantenernos bien picados. Además, también habrá apariciones especiales de Seth Rogen, quien interpretará al electricista Rand Gauthier, el hombre que robó el video sexual de la pareja y que lo hizo público. POR ACÁ te contamos todo lo que sabemos sobre este show que llegará tentativamente en 2022.

Only Murders in the Building

¡Qué bien, premio doble! Con la llegada de Star+ también tenemos un estreno que ya podrán ver desde este mismo martes. Se trata de Only Murders in the Building, una serie creada por Steve Martin que protagoniza él mismo en compañía de Martin Short y Selena Gomez.

Para que se den una idea de lo que trata esta historia, el logline indica que la serie “sigue a tres desconocidos que comparten una obsesión por el género del ‘true crime’ y que de repente se ven envueltos en un caso”. O sea, sí tiene tintes de serie criminal, pero también habrá mucha comedia de la buena. Atentos que este show pinta muy bien.

Deadpool

Si hay una película que reinventó el género de superhéroes, esa sin duda debe ser Deadpool. Con dos entregas lanzadas entre 2016 y 2018, la franquicia protagonizada por Ryan Reynolds como Wade Wilson nos mostró que no siempre los héroes son tan correctos y al contrario, pueden ser unos sin vergüenzas llenos de irreverencia.

Ya andamos a la espera de la tercera entrega que, según se dice, estaría vinculada al universo cinematográfico de Marvel (ya saben, por aquello de que Disney compró Fox). Pero mientras llega, échense las dos cintas en Star+.

Logan

Ya que andamos en esas del cine de superhéroes, otra magnífica cinta que llega al catálogo de Star+ es Logan. En su última encarnación como Wolverine, Hugh Jackman nos entrega una actuación emotiva y delirante, con su personaje dando su último aliento para salvar a una camada de pequeños mutantes quienes intentan sobrevivir en un mundo donde, aparentemente, la raza con habilidades sobrehumanas ha desaparecido.

Además, en esta cinta se introdujo por primera vez a la guerrera conocida como x-23, la hija de Logan, quien en un futuro seguramente tendrá más apariciones en entregas cinematográficas.

El diablo viste a la moda

El diablo viste a la moda es, sin duda, una de las comedias dramáticas más emblemáticas del nuevo milenio y ahora, estará a tu alcance en Star+. Y lo podemos decir sin problema: esta es una de esas películas que no importa cuántas veces la hayamos visto, siempre nos garantiza pasar un rato agradable.

Además, quién no se ha sentido identificado con el personaje de Anne Hathaway, una trabajadora honesta y dedicada que debe resistir los abusos de su [email protected] con tal de superarse profesionalmente. Tal vez, por eso no nos cansamos de verla. Encima de todo, hay que destacar el trabajo de Meryl Streep como Miranda Presley. Un clásico de nuestros tiempos.

Bohemian Rhapsody

Cuando se habla de biopics de estrellas de la música, Bohemian Rhapsody se pinta sola. Esta película despertó grandes expectativas pues interpretar al mismísimo Freddie Mercury no iba a ser tarea fácil, sin embargo, Rami Malek lo logró y hasta se llevó un Oscar por su actuación.

Y no solo eso… Como recordarán, el éxito de la película se extendió fuera de la gran pantalla al grado de que la música de Queen registró millonadas de oyentes en servicios de streaming, estaciones de radio y la obra de la mítica banda inglesa volvió a circular como en los viejos tiempos. Todo un hito que ahora puedes ver en Star+.

No fue mi culpa

Star+ no solo será un servicio destinado a traernos películas y series del mercado internacional. De hecho, también abrirá su espacio para contenidos originales y desarrollados en México. Uno de ellos será No fue mi culpa, una serie que de lejos se vislumbra impactante y que retratará una dolencia muy significativa de la sociedad que no solo acongoja a México, sino a varias regiones de América Latina: la violencia de género.

La historia se centra en en la investigación que una mujer llamada Mariana lleva a cabo sobre la desaparición y fallecimiento de su hermana menor. Y aunque esa será la trama central de la serie, a su alrededor conoceremos otras desgarradoras anécdotas que se asemejan a la de la protagonista. La serie se estrena a mediados de septiembre próximo.

Ahí les va un pilón con deportes y otras cosas…

Todo lo que les acabamos de mostrar, es tan solo una pequeña parte de lo que podrán ver en Star+. Otras series clásicas que podrán encontrar son Futurama, Padre de familia, Bob’s Burgers o The Walking Dead, American Horror Story, Bones, Grey’s Anatomy. En cuanto a películas, la saga de Volver al futuro, Duro de matar, El club de la pelea, La forma del agua... y reiteramos: estos es solo un poco de lo que encontrarás en el catálogo.

Otra sorpresa es que tendrás acceso al contenido deportivo de ESPN para ver cualquier cantidad de eventos deportivos desde el fútbol hasta el gold y mucho, muchísimo más. Algunas de las entregas deportivas que podrás sintonizar son:

– Liga MX

– Rondas clasificatorias de CONCACAF rumbo a QATAR 2022

– La Ligue 1 de Francia (con Messi en el PSG, desde luego)

– Europa League

– Serie A de Italia

– FA Cup de Inglaterra

– NFL

– Fórmula 1 y Moto GP

– Abierto mexicano, Wimbledon y el Australian Open de tenis

– PGA Tour de golf