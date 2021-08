¡Los Simpson! Estos son los precios para el servicio de Star+ en México

Hace unos meses se anunció que a finales de agosto llegaría a nuestro país el servicio por streaming de Star+. La fecha está programada para el 31 de agosto, ya nada más lo que nos faltaba saber eran los precios de contratación para acceder a series originales y algunas de las producciones de The Walt Disney Company que no estarían disponibles en Disney+.

Peor ahora, ya a unos días que finalmente llegue Star+ a México, es que se revelan los costos de contratación del servicio que se dividen en dos: el costo anual y mensual del servicio en solitario, y un paquete que integra la suscripción de Star+ y Disney+ en un formato mensual. Pero ahora sí, ¿de a cuánto nos toca?

Costos de Star+

Hay dos formatos de pago para contratar el servicios de streaming de Star+ el cual, recordemos, es independiente a Disney+. Si sólo quieren acceder al catálogo pensando en el público adulto que estará disponible en Star+ (AQUÍ el catálogo), entonces tienen dos opciones:

Mensual – 199 pesos mexicanos

Anual – 1,999 pesos mexicanos

En noviembre de 2020, llegó a México y Latinoamérica el servicio de Disney+ a un año de que saliera en Estados Unidos. El costo de Disney+, mensual es de 159 pesos mexicanos. Ahora bien. Se debe hacer la aclaración de que si tienes contratado el servicio de Disney+, no accedes de manera directa a Star+ porque son plataformas independientes, y viceversa.

Sin embargo, al pertenecer a la misma compañía, se armaron una oferta comercial para que contrates los dos servicios en un mismo precio (y lo volvemos a repetir, son dos apps, plataformas y catálogos distintos). Si te late este Combo+, te ahorrarías 30 por ciento en cuanto al costo de los servicios por separado.

Mensual – 249 pesos mexicanos

¿Qué puedo ver en Star+?

Star+ se podrá ver en distintos dispositivos como Smart TV, computadoras, smartphones, tablets y consolas de videojuegos (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S).

Una de las producciones más atractivas dentro del catálogo de Star+ es que estará disponibles todas las temporadas de Los Simpson… todas (échate ESTA trivia a ver si muy acá). También podrás acceder a todos los cortometrajes y películas relacionadas con esta serie de manera exclusiva en esta plataforma.

También estarán disponibles series como The Walking Dead y Family Guy, algunas originales de hulu que sólo estarán disponibles en Star+ como Only Murders in the Building, y más.

PELÍCULAS

Nomadland

Judy

The Empty Man

Deadpool

Deadpool 2

Logan

Bohemian Rhapsody

El Diablo Viste a la Moda

Jojo Rabbit

COLECCIONES

Alien

Duro de Matar

El Planeta de los Simios

Búsqueda Implacable

SERIES (todas las temporadas)

This is Us

The Walking Dead

American Horror Story

Mayans M.C.

Pose

Outlander

Genius (NG)

Snowfall

9-1-1

S.W.A.T.

The Resident

Grey´s Anatomy

24

Homeland

Modern Family

Lost

How I met your Mother

The X Files

Prison Break

SERIES ORIGINALES

Big Sky

Love Victor

Dollface

A Teacher

Rebel

Helstrom

Y: The Last Man

Black Narcissus

Hip Hop Uncovered

SERIES ANIMADAS

Los Simpson

Family Guy

American Dad!

Futurama

Bob´s Burgers

Duncanville

Solar Opposites (serie animada original)

PRODUCCIONES ORIGINALES EN LATINOAMÉRICA

Santa Evita

No fue mi culpa

Impuros (tercera temporada)

El Galán

Los Protectores

Terapia alternativa

El Encargado

Bios. Vidas que marcaron la tuya

Insania

ESPN

MLB

Competencias de fútbol, tenis, golf, ciclismo, y boxeo

SportsCenter

ESPN KNOCKOUT

Series y documentales de la marca ESPN