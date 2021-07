Debería existir una comunidad de personas conformadas por personas que creemos que Paul Schrader es uno de los guionistas y directores menos valorados en Hollywood (y hacemos hincapié en Hollywood porque sigue siendo la meca del cine). Si lo conocen, entonces saben bien que ha estado detrás de algunas de las historias más impresionantes del cine.

Y ahora, este 2021 está de regreso con una nueva cinta escrita y dirigida por él bajo el título de The Card Counter, la cual competirá por el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia (AQUÍ el line up completo). The Card Counter llega a cuatro años First Reformed, película por la que únicamente recibió nominación para Guion original.

The Card Counter

A propósito del anuncio de Venecia, es que Focus Features ha liberado el primer tráiler oficial de esta cinta protagonizada por Oscar Isaac como un exmilitar especializado en interrogatorios que se dedica a contar cartas en los casinos. Nadie sabe nada de él, y lo único que podemos ver es que lo persiguen los fantasmas de su pasado… específicamente algo que no ha podido olvidar ni perdonar.

Con este primer avance tenemos la certeza de que se trata de un trabajo de Schrader con algunos elementos como el protagonista hombre atormentado a partir de circunstancias relacionadas a la violencia (cof cof Taxi Driver y Raging Bull), además de crear una atmósfera que nunca es lo que parece.

El protagonista de The Card Counter conoce a un sujeto llamado Cirk, quien busca su ayuda para poder vengarse de una persona que tienen en común en sus vidas; se trata de un misterioso coronel que colaboró con el personaje principal en el pasado y tiene mucha influencia en el presente.

Tiffany Haddish y Tye Sheridan completan el elenco junto a Willem Dafoe, un conocido colaborador de Schrader en filmes como The Last Temptation of Chris (dirigida por Martin Scorsese) y Dog Eat Dog de 2016. El mismo Scorsese participa en The Card Counter como productor ejecutivo y como una parte decisiva en la post producción del filme.

Acá les dejamos el tráiler de The Card Counter:

Paul Schrader en Venecia

Como les contamos, la primera proyección de The Card Counter será en el Festival de Venecia, el cual arranca el 1 de septiembre de 2021 y termina el 11 del mismo mes.

Paul Schrader competirá con algunos otros directores y directoras aclamados como Pedro Almodóvar con Madres paralelas; Jane Campion con The Power of the Dog; o Paolo Sorrentino con Hand of God. Entre otros títulos esperados está Spencer de Pablo Larraín; Sundown de Michel Franco; La caja de Lorenzo Vigas; y el debut como directora de Maggie Gyllenhaal con The Lost Daughter.

Algunas películas se van a estrenar sin estar en competencia como Dune de Denis Villeneuve, Halloween Kills de David Gordon Green, The Last Duel de Ridley Scott y Last Night in Soho de Edgar Wright.