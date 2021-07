Venecia 2021: Michel Franco vuelve a la competencia por el León de Oro

Del 1 al 11 de septiembre de 2021, se llevará a cabo la edición 78 del Festival Internacional de Cine de Venecia después de una edición exitosa durante la pandemia en 2020 en la que Chloé Zhao se llevó el León de Oro por Nomadland, la cual dio vueltas en varios circuitos hasta llevarse el máximo premio de la Academia.

Ahora, para este 2021, Zhao está de regreso pero como parte del jurado, el cual estará presidido por Bong Joon Ho para escoger a la ganadora de este año entre las 21 producciones que compiten como parte de la Selección oficial y entre las que destacan títulos como Madres paralelas de Pedro Almodóvar, su regreso al cine junto a Penélope Cruz y como la cinta que inaugurará Venecia.

Otra noticia es que Netflix se encuentra en la lista oficial con dos producciones de muy alto perfil. Se trata de The Power of the Dog de Jane Campion, cinta protagonizada por Kristen Dunst, Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons. La segunda es The Hand of God de Paolo Sorrentino.

El director chileno Pablo Larraín también estará presente con Spencer, la biografía de Diana Spencer, mejor conocida como la princesa Diana o Lady D, protagonizada por Kristen Stewart. También está el regreso de Paul Schrader, guionista conocido por su trabajo en Taxi Driver, con The Card Counter protagonizada por Oscar Isaac.

Pero lo que más nos emociona, quizá, es el regreso de Michel Franco a la Selección oficial con Sundown, su más reciente producción a un año de su paso por el mismo Festival de Venecia donde se llevó el León de Plata por Nuevo orden (AQUÍ la reseña) en manos de Cate Blanchett, la presidenta del jurado de 2020.Pero Franco y Larraín no son los únicos latinoamericanos que participan. También está el venezolano Lorenzo Vigas y Gastón Duprat con Mariana Cohn por Argentina.

México también se hace presente con El hoyo en la cerca de Joaquin Del Paso en la parte de Orizzonti. Acá les dejamos la lista completa de las películas que competirán y se proyectarán fuera de competencia en el Festival de Venecia en su edición 78 que arranca este 1 de septiembre:

Apertura

Madres paralelas de Pedro Almodóvar (también en competencia)

Venezia 78 (en competencia)

“Mona Lisa and the Blood Moon,” Ana Lily Amirpour

“Un Autre Monde,” Stephanie Brize

“The Power of the Dog,” Jane Campion

“America Latina,” Damiano D’Innocenzo y Fabio D’Innocenzo

“L’Evenement,” Audrey Diwan

“Official Competition,” Gaston Duprat y Mariana Cohn

“Il Buco,” Michelangelo Frammartino

“Sundown,” Michel Franco

“Illusions Perdues,” Xavier Giannoli

“The Lost Daughter,” Maggie Gyllenhaal

“Spencer,” Pablo Larrain

“Freaks Out,” Gabrielle Mainetti

“Qui Rido Io,” Mario Martone

“On the Job: The Missing 8,” Erik Matti

“Leave No Traces,” Jan P. Matuszynski

“Captain Volkonogov Escaped,” Natasha Merkulova and Aleksey Chupov

“The Card Counter,” Paul Schrader

“The Hand of God,” Paolo Sorrentino

“Reflection,” Valentyn Vasyanovych

“La Caja,” Lorenzo Vigas

Out of Competition (ficción)

“Il Bambino Nascosto,” Roberto Ando (closing film of the festival)

“Les Choses Humaines,” Yvan Attal

“Ariaferma,” Leonardo di Costanzo

“Halloween Kills,” David Gordon Green

“La Scoula Cattolica,” Stefano Mordini

“Old Hnery,” Potsy Ponciroli

“The Last Duel,” Ridley Scott

“Dune,” Denis Villeneuve

“Last Night in Soho,” Edgar Wright

“Scenes From a Marriage” (Episodes 1-5), Hagai Levi

Out of Competition (no ficción)

“Life of Crime 1984-2020,” Jon Alpert

“Tranchees,” Loup Bureau

“Viaggio Nel Crepuscolo,” Augusto Contento

“Republic of Silence,” Diana el Jeiroudi

“Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song,” Daniel Geller and Dayna Goldfine

“Deandre#Deandre Storia Di Un Impiegato,” Roberta Lena

“Django and Django,” Luca Rea

“Ezio Bosso. Le Cose Che Restano,” Giorgio Verdelli

Out of Competition (proyecciones especiales)

“Le 7 Giornate di Bergamo,” Simona Ventura

“Il Cinema Al Tempo del Covid,” Andrea Segre

Out of Competition (cortometrajes)

“Plastic Semiotic,” Radu Jude

“The Night,” Tsai Ming-Liang

“Sad Film,” Vasili (Pseudonym)

Horizons/Orizzonti

“Les Promesses,” Thomas Kruithof

“Atlantide,” Yuri Ancarani

“Miracle,” Bogdan George Apetri

“Pilgrims,” Laurynas Bareisa

“Il Paradiso Del Pavone,” Laura Bispuri

“The Falls,” Chung Mong-Hong

“El Hoyo en la Cerca,” Joaquin Del Paso

“Amira,” Mohamed Diab

“A Plein Temps,” Eric Gravel

“107 Mothers,” Peter Kerekes

“Vera Dreams of the Sea,” Kaltrina Krasniqi

“White Building,” Kavich Neang

“Anatomy of Time,” Jakrawal Nilthamrong

“El Otro Tom,” Rodrigo Pla and Laura Santullo

“El Gran Movimiento,” Kiro Russo

“Once Upon a Time in Calcutta,” Aditya Vikram Sengupta

“Rhino,” Oleg Sentsov

“True Things,” Harry Wootliff

“Inu-Oh,” Yuasa Masaaki

Horizons/Orizzonti Extra

“Land of Dreams,” Sherin Neshat and Shoja Azari

“Costa Brava,” Mounia Akl

“Mama, I’m Home,” Vladimir Bitokov

“Ma Nuit,” Antoinette Boulat

“La Ragazza Ha Volato,” Wilma Labate

“7 Prisoners,” Alexandre Moratto

“The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic,” Teemu Nikki

“La Macchina Delle Immagini di Alfredo C.,” Roland Sejko