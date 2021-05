13 películas que podrían (y deberían) pelear por el Oscar en 2022

Parece que fue ayer cuando anunciaron que los Oscar 2021 se moverían unos meses debido a la pandemia, y todo para asegurarse de que pudieran ser presenciales. Sin embargo, ya hasta conocimos a los y las ganadoras de la edición de este año. Sí, el tiempo pasa volando y por eso ya es momento de hablar de las películas que podrían competir en 2022.

O bien, para no vernos tan [email protected], nos echaremos un clavado en 10 títulos que nos tienen con las expectativas en las nubes gracias a varios factores como sus [email protected], el elenco, las historias ya sean originales o adaptaciones y sobre todo, la posibilidad de ver la mayoría –ahora sí– en una pantalla grande.

Este listado tiene las películas de las que más sabemos ya sea porque se atrasaron o porque su estreno está cerca. Pero no nos hemos olvidado de los títulos que queremos ver, pero de los que hay pocos detalles como Soggy Bottom (título tentativo) de Paul Thomas Anderson, The Hand of God de Paolo Sorrentino o Last Night in Soho de Edgar Wright.

Dune

Dune es el proyecto más ambicioso para estrenarse en este año. Y eso lo podría convertir en una de las favoritas para los Oscar de 2022 en varias categorías. Hacer una adaptación de Dune siempre fue el sueño de Denis Villeneuve, quien nos ha entregado grandes películas de ciencia ficción como Arrival (nominada a ocho Oscars) o Blade Runner 2049 (cuatro nominaciones).

Así que es casi lógico que pueda dominar los premios de la Academia para el próximo año empezando por Villeneuve como director. Sin olvidar que su equipo está lleno de ganadores de la estatuilla como Hans Zimmer en el Score, Joe Walker en la Edición y Greig Fraser en la Fotografía. Y acá nos arriesgamos también a hablar de Guion Adaptado, pues una obra de las proporciones de Frank Herbert no es cualquier cosa (pregúntenle a David Lynch).

Dune también destaca por su elenco, el cual está liderado por Timothée Chalamet como Paul. Chalamet fue el tercer actor más joven en ser nominado como Mejor Actor en 2018 por su protagónico en Call Me By Your Name. Y el cast sigue con Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Jason Momoa, Zendaya y Javier Bardem, ganador del Oscar por No Country for Old Men.

Dune tenía una fecha de estreno registrada para diciembre de 2020, pero por cuestiones de la pandemia se atrasó. Algunos reportes indican que se estrenará durante el Festival Internacional de Cine de Venecia en septiembre para llegar a cines el 1 de octubre de 2021. La pregunta es si saldrá al mismo tiempo en HBO Max. Mismos reportes indican que Dune podría ser la única película de Warner que no se sume al plan de estrenarse de manera simultánea y llegar a la plataforma en 2022.

Don’t Look Up

Netflix hace su primera aparición en esta lista de la mano de Adam McKay con su próximo largometraje Don’t Look Up. Le apostamos a que tendrá varias apariciones en los Oscar porque en un caso muy similar al de Villeneuve, ha llevado varias películas a las nominaciones en los últimos años como The Big Short con cinco nominaciones y Vice con un total de ocho. En ambas, el mismo McKay se estuvo nominado para Director.

Y para este 2021, en Don’t Look Up se reúne con varios actores y actrices ganadores de la estatuilla. Tal es el caso de los protagonistas interpretados por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, acompañados por Cate Blanchett y Meryl Streep. Pero también hay otros nominados de alto perfil como Timothée Chalamet (a quien veremos en varias películas de esta lista), Jonah Hill, Rob Morgan, Himesh Patel Tyler, Ron Perlman, Chris Evans, Mark Rylance y Ariana Grande.

Don’t Look Up nos presenta a dos astrónomos, no muy reconocidos, que deben recorrer el país para advertir a la población a través de conferencias y entrevistas, de que un meteorito está a punto de impactar la Tierra. Nadie les cree a pesar de las pruebas y las evidencias… ¿y esto acaso no es un reflejo de la negación al cambio climático o los oídos sordos hacia la advertencia de una pandemia?

Esta es una comedia negra en la que dos astrónomos no validados, que no aparecen en National Geographic, dan la vuelta al país para perder el tiempo que no tienen. Don’t Look Up se estrenará entre noviembre y diciembre de 2021 y es una de las originales de Netflix.

House of Gucci / The Last Duel

Ridley Scott podría estar en el mapa de los Oscar 2022 con dos películas que están próximas a estrenarse este año. Y la verdad es que no le caería nada mal, pues durante un tiempo fue los favoritos de la Academia con películas aclamadas como Thelma & Louise, Gladiator, Black Hawk Down y The Martian.

El primer filme que le podría dar un boleto de entrada a los premios Oscar del próximo año es House of Gucci, la cual trae como protagonistas a dos actores nominados, Adam Driver y Lady Gaga, y un elenco secundario que también destacada por haberse llevado la estatuilla de actuación como Jared Leto y Al Pacino.

House of Gucci nos muestra cómo Patrizia Reggiani fue acusada de ser la mente maestra del asesinato de su exesposo, Mauricio Gucci, nieto del fundador de una de las casas de moda más importantes y exclusivas del mundo: Gucci. Patrizia estuvo tras las rejas 18 años, y fue liberada en 2013, pero esta película, basada en el libro The House of Gucci de Sara Gay Forden, nos dará cuenta de su relación, la planeación del crimen y la muerte de Gucci en la puerta de su oficina. Se espera se estrene en el otoño de este año.

La otra de Ridley Scott que le podría entrar a la contienda es The Last Duel, la cual trae un combo ganador que ha desfilado por las ceremonias de los premios de la Academia con anterioridad. La película corre bajo la dirección de Scott con un guion de Ben Affleck y Matt Damon junto a Nicole Holofcener. Los primeros dos se llevaron el Oscar por Good Will Hunting en los 90 y Nicole estuvo nominada por Can You Ever Forgive Me?

The Last Duel está ambientada en el siglo XIV en Francia, y sigue la historia de Jean de Carrouges, interpretado por Damon, y Jacques Le Gris, interpretado por Adam Driver. Se llama así, el último duelo, porque estos dos personajes que son amigos, son obligados a desafiarse en un duelo tras ser acusado de violar uno a la esposa del otro. Jodie Comer aparece como la esposa de Carrouges junto a Affleck como el rey Carlos VI.

La película de Scott tiene una fecha de salida programada para octubre 15 y muchos la han definido como una reintepretación de Rashōmon de Akira Kurosawa.

West Side Story

Steven Spielberg tenía que hacer su aparición en 2021 con su remake de West Side Story. La película estaba programada para salir en diciembre de 2020, pero se atrasó todo un año por temas de la pandemia y quedó para diciembre pero de este 2021. Es una de las producciones más esperadas al tratarse del regreso de un musical aclamado e icónico.

En 1961 se estrenó West Side Story y se llevó 10 premios Oscar incluido Mejor Película y Director. Sin duda, es un clásico que nadie se había atrevido a tocar hasta que Spielberg, discretamente, buscó a unos bailarines, y así nos enteremos de este proyecto, el cual sigue a Ready Player One de 2018 (que no hizo mucho ruido en los Oscar).

West Side Story estará en la contienda de la estatuilla en varias categorías. Spielberg se ha llevado dos veces el premio como Director, por ejemplo, pero también puede lograr algo en Guion gracias a Tony Kushner, nominado por Munich y Lincoln.

Luego, Rita Moreno, ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su aparición en West Side Story, está de vuelta para la versión de Spielberg.El elenco está conformado también por Ansel Elgort, Rachel Zegler y Ariana DeBose.

The Green Knight

Si están a la espera de la película más loca, extraña y sinsentido del año, entonces amarren sus asientos porque esa es The Green Knight de David Lowery, conocido por A Ghost Story y elegido como el director de Peter Pan & Wendy, el live action de Disney que nos presentará la historia de los niños perdidos.

Pero aquí estamos para intentar darle sentido, si es que se puede, a su reciente largometraje protagonizado por Dev Patel y Joel Edgerton con Alicia Vikander, Sarita Choudhury, Sean Harris, Barry Keoghan, Ralph Ineson, Erin Kellyman y más. The Green Knight está basada en la obra Sir Gawain and the Green Knight que forma parte del ciclo bretón que tiene al centro la leyenda del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda.

La película es una adaptación con algunos toques modernos, pero toma la premisa de esta obra anónima. Está ambientada en el siglo XIV, y mientras los caballeros están reunidos, aparece el Green Knight, un ser con características de un árbol que monta un enorme caballo verde. Este ser reta a cualquier caballero a matarlo. Y aquí es donde aparece Gawain, quien le corta la cabeza.

Sin embargo, el Green Knight levanta su cabeza del piso, monta su caballo y le dice que en un año él debe ir a buscarlo para ahora sentir la muerte por su hacha. Gawain comienza una especie de viaje iniciático… y aquí es donde las cosas se ponen extrañas con la película, pues el protagonista se enfrenta no sólo a sujetos que quieren robarle su noble tarea, sino a gigantes y zorros que hablan.

The Power of the Dog

Escuchar que Jane Campion está de regreso este 2021 es una de las mejores noticias. Campion es la única directora en ganar la Palma de Oro en Cannes por The Piano, y esta misma película la convirtió en la segunda mujer en ser nominada para Mejor Director en los premios Oscar.

Lleva un total de 12 años sin dirigir un largometraje, y su regreso lo hace de la mano de Netflix con la adaptación de The Power of the Dog, obra escrita por Thomas Savage. Campion se llevó el Oscar en los 90 por Mejor Guion Original, y la categoría de Guion Adaptado podría ser uno de sus fuertes para 2022.

Pero hay más. The Power of the Dog está protagonizada por Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Jesse Plemons junto a Thomasin McKenzie, Kodi Smit-McPhee y Frances Conroy. Paul Dano aparecería en esta cinta, pero por conflictos de agenda con The Batman, tuvo que salir del proyecto, por lo cual llegó Plemons en su lugar. Lo mismo pasó con Elisabeth Moss, quien dejó el proyecto por las grabaciones de The Handmaid’s Tale.

The Power of the Dog nos presenta a los hermanos Burbank, dueños del rancho más grande de Montana. Phil (Cumberbatch) es un sujeto inteligente pero cruel mientras George es amable. Polos opuestos. George decide contraer matrimonio con una viuda de la región llamada Rose, Phil comienza una despiadada guerra en su contra para destruirla. Y lo hace utilizando a su hijo.

Esta cinta, como les mencionamos, marca el regreso de Jane Campion después de 12 años de ausencia en el cine, pues su última cinta fue Bright Star de 2009. Los proyectos más recientes de la directora fueron las series Top of the Lake y Top of the Lake: China Girl.

Nightmare Alley

Si estaban pensando que ningún mexicano estaría en esta lista, se equivocaron. Este 2021 marca el regreso de Guillermo del Toro con uno de sus muchos proyectos en fila. Como sabemos, el director mexicano tiene planeado sacar en Netflix su versión stop motion de Pinnochio que también hará mucho ruido en los Oscar tras su salida gracias a su elenco: Ewan McGregor, David Bradley, Gregory Mann, Tilda Swinton, Christoph Waltz y Cate Blanchett.

Pero acá estamos para hablar de Nightmare Alley, una adaptación de la novela del mismo nombre de William Lindsay Gresham escrita en 1946, la cual está protagonizada por un elenco destacado liderado por Bradley Cooper junto a Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Ron Perlman, Rooney Mara y David Strathairn.

Nightmare Alley está ambientada de la década de los 40 y nos presenta a Stanton Carlisle, un sujeto que recorre el país en una feria ofreciendo sus habilidades como mentalista (aunque parece ser un manipulador y charlatan). La historia da un giro cuando conoce a Lilith Ritter, una famosa psiquiatra. Stanton es interpretado por Cooper mientras Ritter por Blanchett.

La película está programada para estrenarse el 3 de diciembre con el sello de Searchlight Pictures. Guillermo del Toro ha hecho dupla con este estudio en los últimos años, incluida la aclamada y ganadora The Shape of Water, la cual tuvo 13 nominaciones y le dio a Del Toro su primer Oscar como Director (además de llevarse Película, Diseño de Producción y Guion Original).

The French Dispatch

The French Dispatch es, sin duda, la más esperada de todas. Wes Anderson es un director que destaca por su estilo visual, lo cual lo ha hecho aún más querido para las audiencias. Su último proyecto fue una cinta animada en live action titulada Isle of Dogs que estuvo nominada a dos Oscar: Mejor Película Animada y Score.

Pero antes nos entregó The Grand Budapest Hotel, la cual obtuvo nueve nominaciones, llevándose un total de cuatro. Sin duda, ha sido uno de sus éxitos más grandes, y de ahí también vienen las expectativas para The French Dispatch en la que colabora de nueva cuenta con sus rostros más conocidos.

Entre los protagonistas de The French Dispatch están sus viejos colaboradores como Bill Murray, Owen Wilson, Tilda Swinton, Adrien Brody, Jason Schwartzman, Bob Balaban, Anjelica Huston, Tony Revolori, Edward Norton, Liev Schreiber, Willem Dafoe, Frances McDormand y Saoirse Ronan, entre otros. A ellos se suman “nuevos” rostros como el de Benicio del Toro, Léa Seydoux, Timothée Chalamet, Jeffrey Wright, Elisabeth Moss, Henry Winkler y Mathieu Amalric.

The French Dispatch es una compilación de tres historias ubicadas en una ciudad ficticia en Francia conocida como Ennui-sur-Blasé. Aquí hay una base de un periódico americano que hace referencia a The New Yorker, publicación que siempre ha seguido de cerca el mismo Wes Anderson.

The Card Counter

¿No les parece una grosería o algo injusto lo que ha pasado con Paul Schrader en sus más de 40 años de carrera? Schrader es el responsable de los guiones de dos de las mejores películas del siglo XX y que ubicaron a Martin Scorsese en el mapa: Raging Bull y Taxi Driver.

Estas se suman a sus guiones dirigidos por él mismo que le han dado una variedad especial a su filmografía. A pesar de su larga carrera, Paul Schrader sólo ha estado nominado una vez (¡UNA VEZ!) en Mejor Guion Original por su trabajo en First Reformed, la cual merecía más menciones para él como Director, Actor para Ethan Hawke y Actriz de Reparto para Amanda Seyfried.

Este 2021 vuelve con una película que promete demasiado, y que esperamos no pase desapercibida. Se trata de The Card Counter protagonizada por Oscar Isaac en el personaje de un jugador profesional llamado Tell. En el casino donde trabaja conoce a Cirk, un joven que busca su ayuda para poder vengarse de un enemigo que tienen en común, un coronel interpretado por Willem Defoe.

Oscar Isaac es un actor que poco a poco se ha ganado el reconocimiento, y 2022 podría ser el año en que reciba su primera nominación que nos parece sería más que merecida (no olvidemos lo que hizo en Inside Llewyn Lewis o Ex Machina). Junto a él aparece un elenco diverso e interesante conformado por Tiffany Haddish y Tye Sheridan.

The Tragedy of Macbeth

No hay nada que suene más a los Oscar que la combinación de uno de los hermanos Coen, la múltiple ganadora Frances McDormand y el reconocido Denzel Washington. McDormand viene de ganar su tercer Oscar a Mejor Actriz gracias a Nomadland, y no sería una sorpresa que vuelva a la contienda con lo que su esposo Joel Coen tiene entre manos: The Tragedy of Macbeth. Este es su primer proyecto en solitario.

Joel Coen dirige y escribe esta película basada en la obra de William Shakespeare, y lo hace bajo el manto de A24. Aquí, McDormand interpreta a Lady Macbeth junto a su esposo interpretado por Denzel Washington, dando vida a la pareja en periodo de su vida poco explorado, que son sus 60 años.

Los Coen son bien conocidos por convertir cualquier drama en un thriller poderoso lleno de suspenso. Y parece que el guion de Joel no será la excepción con The Tragedy of Macbeth. El elemento del tiempo es importante en esta adaptación, pues le agrega cierta presión a la narrativa y los personajes (a los 60 difícilmente pueden convertirse en padres. Entonces, ¿cómo conservar la corona?). Y sabemos que el estrés y la adrenalina son cosas que le salen bien a estos directores y escritores.

Encanto / Luca

No podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar de las producciones animadas que seguro competirán en 2022. Y si hablamos de eso, entonces hemos de mencionar a Pixar y Disney (o viceversa).

Para este año tienen preparados dos estrenos más que podrían hacer ruido en la próxima edición. Primero se trata de Luca dirigida por Enrico Casarosa que toma la ciudad italiana de Portorosso como escenario principal. Ahora bien. Luca se estrenará el 18 de junio sólo en Disney+, lo cual nos lleva a pensar si la Academia permitirá otra vez que películas de streaming con salida en cines tengan oportunidad de participar.

La otra cinta que está en la mira es Encanto de Bryon Howard y Jared Bush, una animación musical ambientada en Colombia que tendrá canciones originales de Lin-Manuel Miranda. Esta cinta está programada para estrenarse el 24 de noviembre de 2021 y es de Walt Disney Animation, estudio que estuvo ausente este año.

Como recordamos, este año Pixar tuvo dos nominadas en la categoría de Mejor Película Animada gracias a Soul, la cual se llevó el Oscar aquí y en Score (Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste). La otra nominada fue Onward.

Otras

In the Heights – Jon M. Chu

Summer of Soul de Questlove

A Journal for Jordan de Denzel Washington

The Many Saints of Newark de Alan Taylor

Cry Macho de Clint Eastwood

No Time to Die de Cary Fukunaga

King Richard de Reinaldo Marcus Green

Tick, Tick… Boom! de Lin-Manuel Miranda

Passing de Rebecca Hall

Coda de Sian Heder

The Eyes of Tammy Faye de Michael Showalter

Respect de Liesl Tommy

Eternals de Chloé Zhao