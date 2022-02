Estas son las películas que competirán en la edición de FICUNAM de 2022

Uno de los festivales de cine más importantes en nuestro país y América Latina, sin duda es el Festival Internacional de Cine de la UNAM, mejor conocido como FICUNAM. Y este 2022 está de regreso con una nueva edición que está llena de grandes estrenos con títulos nacionales e internacionales que debemos tener en el radar.

FICUNAM arrancará el próximo 10 de marzo para cerrar su edición el 20 del mismo mes. Eso quiere decir que son 10 días de actividades en formato híbrido debido a las condiciones sanitarias que persisten. Algunas funciones/actividades serán presenciales y otras se realizarán de manera digital o a distancia. Pronto, el Festival irá anunciando la organización de las mismas.

Pero lo que acaba de revelar es la lista de películas que estará en competencia como parte de FICUNAM dentro de las secciones de Competencia internacional y Aciertos. Por acá les contamos más.

Competencia internacional

En este espacio, el jurado está conformado por Niño de Elche, Bette Gordon, Ariane Labed, Maria Secco y Saul Williams. La Competencia internacional cuenta con un total de 12 películas nacionales e internacionales que cubren países como Japón, Austria, Alemania, India, y desde luego, un título mexicano. De las 12 películas, FICUNAM presentará 7 con su premier mexicana y 5 con su premier latinoamericana.

La grabadora de Haruhara-san / Haruhara-san’s Recorder (Kyoshi Sugita, Japón, 2021, 120

min) *Premier mexicana

La leyenda del rey cangrejo / The Tale of King Crab (Alessio Rigo de Righi y Matteo

Zoppis, Italia – Argentina – Francia, 2021, 106 min) *Premier mexicana

Atlantide (Yuri Ancarani, Italia – Francia – Estados Unidos – Qatar, 2021, 104 min) *Premier mexicana

El gran movimiento / The Great Movement (Kiro Russo, Bolivia – Francia – Qatar- Suiza,

2021, 85 min) *Premier mexicana

Ellos transportan la muerte / They Carry Death (Helena Girón y Samuel Delgado, España

– Colombia, 2021, 75 min) *Premier mexicana

Una noche de no saber nada / A Night of Knowing Nothing (Payal Kapadia, Francia –

India, 2021, 90 min) *Premier mexicana

Después del agua / Afterwater (Dane Komljen, Alemania – Corea del Sur – España –

Serbia, 2022, 93 min) *Premier latinoamericana

Malintzin 17 (Mara Polgovsky y Eugenio Polgovsky, México, 2022, 64 min) *Premier

latinoamericana

Un pequeño paquete de amor / A Little Love Package (Gastón Solnicki, Austria –

Argentina, 2022, 81 min) *Premier latinoamericana

Beatrix (Lilith Kraxner y Milena Czernovsky, Austria, 2021, 95 min) *Premier

latinoamericana

Jesús López (Maximiliano Schonfeld, Argentina – Francia, 2021, 87 min) *Premier

mexicana

La planicie / The Plains (David Easteal, Australia, 2022, 180 min) *Premier

latinoamericana

Aciertos

En cuanto a la sección de Aciertos, el jurado lo integran Jessica Beshir, Laura Huertas Millán y Oona Mosna. Por acá hay nueve títulos variados que recorren todo Hispanoamérica, Brasil y España. Hay títulos de estos dos países, más filmes de México, República Dominicana, Cuba, Argentina, y Colombia. Por acá tenemos tres filmes con su premier mexicana, tres con premier internacional y tres con premier mundial.

Pacaman (Dalissa Montes de Oca, República Dominicana, 2021, 23 min). Chavon La

Escuela de Diseño *Premier mexicana

Puente de piedra / Pont de pedra (Artur-Pol Camprubí, España, 2021, 20 min). Elías

Querejeta Zine Eskola *Premier internacional

Algo así como la noche / Something Like Night (Alván Prado, España, 2021, 10 min ).

EFTI *Premier internacional

Ob Scena (Paloma Orlandini Castro, Argentina, 2021, 17 min). Universidad Nacional

de San Martín- Licenciatura en Cine Documental *Premier mexicana

Fantasma neón / Neon Phantom (Leonardo Martinelli, Brasil, 2021, 20 min). PUC-Rio –

MA degree in Comunicação Social *Premier mexicana

Presagio (Juliana Zuluaga, Tiagx Vélez, Colombia, 2022, 24 min). Universidad

Pontificia Bolivariana *Premier mundial

El pastor (David Paredes, Cuba, 2022, 13 min). EICTV *Premier mundial

Diarios del margen. Notas de una expedición fallida. / Border Journal. Notes from a Failed

Expedition (Ileana Dell’unti, Argentina, 2022, 19 min). Torcuato di Tella *Premier

internacional

Volver / Return (Juan Romo, México, 2022, 14 min). Escine *Premier mundial

PREMIOS

La estatuilla que se entrega año con año durante las premiaciones de FICUNAM, se le conoce como Puma de Plata, la cual está hecha con base de pidra volcánica en manos del artista mexicano Martín Soto Climent, quien dijo sobre el premio, “Qué mejor que el ojo atento del felino para reconocer la mirada de un director de cine; creo que eso es un director, un cazador atento de instantes efímeros”.

Estos son los premios que se otorgarán en esta edición de 2022 de FICUNAM, los cuales están dividisos en distintas secciones con muchas sopresas para este año. Por ejemplo, el Premio Puma de Plata a Mejor Dirección será presentado por MUBI por primera vez.

COMPETENCIA INTERNACIONAL

Puma de Plata Mejor Película

Puma de Plata a Mejor Dirección

Premio del Público

AHORA MÉXICO

Puma de Plata a Mejor Película mexicana

Premio TV UNAM

Estímulo Churubusco – UNAM

Premio LCI Seguros

ACIERTOS. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESCUELAS DE CINE

Premio Aciertos al Mejor Cortometraje, Medalla Puma