No hay nada como las comedias románticas de los 90. Una de nuestras favoritas es Practical Magic (1998), la cual está de regreso con su secuela después de 28 años de su estreno. Y es importante por varias razones, como el hecho de que reunió —y volverá a juntar— a dos de las más grandes estrellas de la época: Sandra Bullock y Nicole Kidman.

Practical Magic nos presentó a Sally y Gillian Owens, dos hermanas brujas sometidas a una extensa maldición en el amor: cualquier hombre que amen y formen parte de sus vidas, morirá. Y ahora, con el primer tráiler de Practical Magic 2, vemos que la maldición continúa y podría pasarse a las futuras generaciones. ¿Hay manera de detenerla?

Imagen de ‘Practical Magic 2’ / Foto: Warner Bros.

Tráiler de Practical Magic 2

Practical Magic no fue un gran éxito en taquilla en su estreno. Sin embargo, encontró una segunda vida en video, lo que permitió que se convirtiera en un clásico de las romcoms (una más en la larga lista de Sandra Bullock y una de las primeras de Nicole Kidman dentro del género).

Por eso hay tantas expectativas con Practical Magic 2. Como vemos en el tráiler, la historia nos lleva de vuelta a la costa de Massachusetts, a la misma casa enorme donde las hermanas vivieron con sus tías Fran y Jet, quienes las cuidaban mientras preparaban margaritas a la medianoche.

Ahora, con la presencia de un hombre nuevo en sus vidas, deberían desafiar una vez más la maldición. Y no sólo lo hacen por ellas, sino por las futuras generaciones de brujas (para que se tengan que saltar el paso de enterrar un cadáver en el jardín).

El elenco de Practical Magic 2

Sandra Bullock y Nicole Kidman regresan como Sally y Gillian, pero no lo hacen solas. Stockard Channing y Dianne Wiest también vuelven como las tías Fran y Jet. A ellas se suman nuevos personajes interpretados por Lee Pace, Xolo Maridueña y Solly McLeod.

Muchos esperaban el regreso de Evan Rachel Wood como Kylie Owens, la hija mayor de Sally, pero no será así. Para los personajes de sus hijas, la producción eligió a Joey King y Maisie Williams, lo que abre una nueva dinámica dentro de la historia y su relación con la maldición.

Otro punto importante para mencionar es la dirección de Susanne Bier, quien ya ha trabajado con ambas protagonistas: con Kidman en The Perfect Couple (2024) y con Bullock en Bird Box (2018), ambas disponibles en Netflix.

El regreso de las tías Owens en el tráiler de ‘Practical Magic 2’ / Foto: Warner Bros.

El estreno

Practical Magic 2 se estrenará el próximo 11 de septiembre de 2026. Tuvo su primera presentación en la CinemaCon 2026, donde sus protagonistas compartieron detalles sobre su reencuentro, la reconstrucción del set y otros aspectos de la producción.

Han pasado casi tres décadas, pero Practical Magic parece conservar lo que la hizo tan grandiosa en aquella época: la química entre Nicole Kidman y Sandra Bullock. Lo que nos puede dejar esta secuela es que el amor y la magia duran más tiempo cuando tienen algo de malditas.