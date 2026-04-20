Civil War, Priscilla, la segunda temporada de Beef. Todas tienen algo en común: Cailee Spaeny. Se trata de una de las actrices más interesantes de los últimos años, y ahora sumará a su filmografía la adaptación de Elden Ring en manos de Alex Garland.

La combinación de Garland con Spaeny no es nueva. En 2024 estrenaron la aclamada —y divisiva— Civil War. Y ahora vuelven a colaborar para Elden Ring, esta esperada y extensa adaptación del videojuego escrito por George R.R. Martin.

La noticia no es sólo que Cailee Spaeny se suma al elenco de Elden Ring, sino que también se revelaron varios nombres que aparecerán junto a ella. Y por si fuera poco, ya tenemos una fecha de estreno. Así que por acá les contamos cómo va a estar la cosa.

Cailee Spaeny y Kit Connor forman parte del elenco de ‘Elden Ring’ / Foto: Shutterstock

La adaptación de Elden Ring

Las adaptaciones de videojuegos han tenido buenos resultados en los últimos años, ya sea a nivel de crítica, taquilla o ambas. Series, películas, live action, producciones animadas… las apuestas no han dejado de crecer.

Por eso, a nadie le sorprendió cuando A24 y Bandai Namco Entertainment anunciaron que trabajarían en una adaptación de Elden Ring, uno de los videojuegos más extensos, complejos y exitosos de los últimos años, lanzado en 2022.

Imagen de ‘Elden Ring’ / Foto: FromSoftware Vía IGN

La historia es uno de los RPG más destacados dentro de la fantasía oscura (dark fantasy) y ha vendido más de 30 millones de copias en todo el mundo, una locura considerando lo complejo que es.

Alex Garland siempre ha sido fan del juego. De hecho, se acercó directamente a las productoras para presentar su idea de adaptación… y fue aprobada para entrar en producción este 2026. Por eso tanto anuncio relacionado con el título.

Cailee Spaeny y el elenco de Elden Ring

El elenco de Elden Ring es, sin duda, uno de los puntos más emocionantes. Ya les decíamos que Cailee Spaeny forma parte del cast, y lo hace junto a Kit Connor, conocido por Heartstopper, y quien también ya había trabajado con Garland en Warfare.

Algo que nos gusta mucho del director es que suele trabajar con actores cercanos. Elden Ring no será la excepción: además de Spaeny y Connor, regresan Sonoya Mizuno y Nick Offerman.

El resto del elenco incluye a:

Ben Whishaw

Tom Burke

Havana Rose Liu

Jonathan Pryce

Ruby Cruz

John Hodgkinson

Jefferson Hall

Emma Laird

Peter Serafinowicz

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¿Cuándo se estrena?

Elden Ring tiene fecha de estreno para el 3 de marzo de 2028. Falta bastante, sí, pero con Alex Garland al frente, Cailee Spaeny en el elenco y la participación de George R.R. Martin en la producción, todo apunta a algo muy interesante.

Otro dato que suma al hype: la película será filmada para IMAX. ¿Se imaginan ver las Tierras Intermedias en una pantalla así?