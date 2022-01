“¿Qué carajos están haciendo?”: Peter Dinklage habla sobre el live action de ‘Blancanieves’

Quizá muchos no han quedado felices con los live action de los clásicos de Disney. Pero la realidad es que la casa del ratón continuará con sus planes de revivir algunos de sus títulos animados más populares como Pinocchio (se espera estrene este 2022), La sirenita, Lilo & Stitch o Blancanieves. Y es esta última la que acaba de entrar en una controversia a partir de unas declaraciones de Peter Dinklage.

Pero primero lo primero. Hace un año se anunció el live action de Blancanieves y los siete enanos, la primera producción animada de Disney que se estrenó en la década de los 30. Luego se dio a conocer que Rachel Zegler (West Side Story) daría vida a la princesa junto a Gal Gadot como la reina malvada y Andrew Burnap. Todos bajo la dirección de Marc Webb. A finales de 2021 se dio a conocer que Greta Gerwig sería la guionista de la película.

Hasta aquí todo bien. Pero recientemente, en una entrevista, el actor Peter Dinklage, mundialmente conocido por su personaje de Tyrion Lannister en Game of Thrones, y próximo a estrenar Cyrano, habló en contra de esta producción y la representación de las personas con enanismo.

También puedes leer: “SUPÉRENLO”: PETER DINKLAGE DEFIENDE EL POLÉMICO FINAL DE ‘GAME OF THRONES’

¿Qué dijo Peter Dinklage sobre Blancanieves?

Recientemente, Peter Dinklage fue invitado al podcast de Marc Maron titulado WTF dodne criticó la próxima producción diciendo que era ir en reversa en cuanto a la representación de los enanos. Incluso hizo alusión a la presencia de Zegler, cuya ascendencia es colombiana.

“Hay mucha hipocrecía. De verdad, espero no ofender a nadie, pero estaba un poco desconcertado cuando anunciaron, con mucho orgullo, que habían elegido a una actriz latina para el personaje de Blancanieves. Pero sigues contando la historia de ‘Blancanieves y los siete enanos’. Da un paso atrás y ve lo que estás haciendo. No tiene sentido para mí“, dijo el actor.

Justamente en el tema de la protagonista, el actor dijo que pretenden ser muy progresivos en una cosa, pero cuentan una historia sobre “siete enanos viviendo en una cueva juntos. ¿Qué carajos estás haciendo, hombre?“. Preguntó si su presencia en la industria no ha servido de nada. “Quizá no he hablado lo suficientemente alto“, respondió, también para decir que le tiene mucho respeto a todos los que están involucrados pensando que estaban haciendo lo correcto.

¿Qué ha dicho Disney?

Disney no ha respondido a las palabras de Peter Dinklage. Y en realidad, aún no ha revelado muchos detalles de la producción, la cual arrancará este año. Por lo que no se sabe cómo representaran a los personajes que en la versión animada, eran enanos. Sin embargo, el actor espera que no lo hagan de manera ofensiva o imitando la versión de la década de los 30.

Blancanieves tampoco tiene una fecha de estreno. Por lo que hemos de esperar más información acerca de esta producción.