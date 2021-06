Confirman a la actriz Rachel Zegler como la nueva ‘Blancanieves’ para el live action de Disney

De unos años para acá, Disney nos ha sorprendido trayendo varias de sus historias clásicas a la época moderna, esto a través del formato live action. Franquicias como El Rey León, Mulán, La Bella y La Bestia o recientemente Cruella son algunas de las franquicias que ya recibieron este tipo de adaptaciones y con la mira en los años venideros, se sumarán otras más como La Sirenita o incluso Blancanieves.

Pues bien, ahora que mencionamos esta última, parece que el proyecto para su nueva entrega avanza a grandes pasos pues este martes se dio a conocer que la producción de la película ya tiene a su protagonista. La joven actriz y cantante Rachel Zegler está más que lista para tomar el papel de la icónica princesa.

Rachel Zegler es confirmada para el live action de ‘Blancanieves’

Continúan los planes de Disney para explotar su catálogo de cuentos de hadas. En ese sentido, una de las historias que más expectativa está generando es Blancanieves, proyecto que desde hace unos años está en la agenda de los live action del estudio. Y ahora, ya tenemos una actualización sobre lo que se viene.

La casa productora acaba de confirmar a Rachel Zegler como protagonista de la adaptación. Esta actriz -conocida además por su trabajo como youtuber- debutará a finales de este año dentro de la industria cinematográfica con el estreno de la película musical West Side Story de Steven Spielberg. La también cantante, además, tendrá una aparición en la secuela de Shazam!

Sin embargo, con su papel en el live action de Blancanieves, Rachel Zegler de 20 años afianza su primer proyecto como actriz en un rol principal. “Las extraordinarias habilidades vocales de Rachel son solo el comienzo de sus dones. Su fuerza, inteligencia y optimismo se convertirán en una parte integral para redescubrir la alegría en este cuento de hadas clásico de Disney “, dijo en un comunicado (vía Variety) el director de la película Marc Webb.

Rachel también dejó ver su emoción por convertirse en la icónica princesa. A través de un video en sus redes sociales, la también cantante celebró su inclusión como parte del elenco y en el siguiente posteo escribió: “chica hogareña, tenemos muchas cosas para ponernos al día”. Ve el breve clip a continuación.

homegirl we have LOTS to catch up on pic.twitter.com/gtNsrpITm0 — rachel zegler (she/her/hers) (@rachelzegler) June 22, 2021

¿Qué más se sabe sobre la película?

Como los fanáticos de hueso colorado recordarán, la cinta de Blancanieves originalmente estrenada en 1937, significó el éxito para Disney dentro del mundo de la animación. Por ello, desde 2016 el estudio ha trabajado en el desarrollo del live action. Y para este proyecto, se han dejado ir con un staff de producción de primera.

Marc Webb (The Amazing Spider-Man, 5000 Days Of Summer) está dirigiendo esta película que se espera comience su rodaje en algún momento de 2022. La música será parte esencial de la cinta y para ello, se contrató a los compositores Benj Pasek y Justin Paul, conocidos por ser el equipo detrás de musicalización de La La Land y The Greatest Showman.

Por ahora, no se conoce a más miembros del reparto o en qué estará enfocada la trama, pero como siempre, por acá estaremos muy atentos a lo que se anuncie en el futuro.