Reinventando un clásico: Entrevista con Ansel Elgort y Rita Moreno por ‘West Side Story’

Dentro del cine, hay una regla que si bien no está completamente establecida, es conocida por la gran mayoría en la industria: no toques los clásicos. Por supuesto que no todos siguen este lineamiento, pues en los últimos años hemos visto remakes de películas icónicas, algunas han resultado bastante bien y otras es mejor no mencionarlas. Sin embargo, para cerrar el 2021, tenemos una nueva versión de un musical y cinta que se convirtió en algo icónico en el séptimo arte, West Side Story.

En 1957 se estrenó en Broadway esta puesta en escena que es una breve adaptación de Romeo y Julieta de William Shakespeare, desde entonces fue un éxito en todos los países y teatros en los que representaron esta puesta en escena.

Cuatro años más tarde, Hollywood nos presentó la primera adaptación cinematográfica dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins, que marcó a una generación y que la crítica la adoró (con decirles que se llevó 10 premios Oscar –incluida mejor película– y la consideran como el segundo mejor musical del cine estadounidense).

West Side Story regresa al cine con Steven Spielberg

Sin embargo, desde 1961 hasta la fecha, no volvimos a ver West Side Story en la pantalla grande, solo en los teatros. Pero ahora, 60 años después del estreno de la película original, regresa esta enorme historia llena de amor, violencia, romance, problemas sociales y tragedia de la mano de una de las mentes más importantes en la historia del cine: Steven Spielberg. Y no solo eso, también vuelve con un elenco y estética visual muy prometedores.

Es por eso que aprovechando que luego de un montón de retrasos, este 9 de diciembre por fin se estrena esta nueva adaptación en las salas de cine de México y gran parte del mundo, tuvimos chance de platicar con dos de los protagonistas de la cinta: Ansel Elgort y Rita Moreno. Entre otras cosas, nos contaron sobre el trágico y complicado desenlace de la trama, así como lo que representa esta historia para los actores.

Una historia trágica entre lo antiguo y lo moderno

Sin darles spoilers sobre lo que sucede en esta versión de West Side Story (porque muchos conocen el final), Steven Spielberg hizo un trabajo excepcional al tomar la esencia de la película original y el musical, pero adaptándolos a la actualidad. Y quizá lo más impactante de la historia –además del enorme trabajo de canto y baile, entre otros aspectos técnicos– es el trágico romance entre Tony y María, que se ve condenado por la rivalidad entre los Jets y Sharks.

Como ya lo sabrán, Tony (nuestro protagonista) tiene un trasfondo muy interesante. Por un lado quiere reiniciar su vida y gana cierta esperanza al conocer a María, pero también está lidiando constantemente con los fantasmas de su pasado y con estar ligado irremediablemente a la pandilla que fundó. Y toda esta enorme construcción de personaje fue lo que llevó a Ansel Elgort a tomar este papel, pero mejor dejemos que él nos lo cuente.

“Tony es un sujeto muy complejo, porque creo que está viviendo el mejor momento de su vida pero no está pensando mucho en sus acciones porque comete un error al casi matar a alguien. En esta versión estuvo en la cárcel por un año y creo que por primera vez tiene autoconsciencia y se vuelve autorreflexivo. Lo digo porque siento que está preocupado por volver a ser como antes, pero creo que en la relación que tiene con Valentina (Rita Moreno) y María encuentra esa esperanza de convertirse en un nuevo y mejor hombre, sin una vida llena de violencia y encontrando el amor. Por supuesto que al final tiene un desenlace trágico… (pero como dijo Rita en la conversación, son las consecuencias de llevar una vida llena de odio)”.

La importancia de reivindicar un clásico

Además de Ansel Elgort, dentro del elenco de West Side Story de Steven Spielberg tenemos a la espectacular Rita Moreno. Como recordarán, ella interpretó a Anita en la versión de 1961 e incluso se llevó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel. Pero ahora, 60 años más tarde, regresa a esta historia para dar vida a Valentina, una mujer que sirve como guía tanto de Jets como Sharks, y que está levemente inspirada en el Doc de la cinta original.

Por supuesto que para Rita, volver a este universo e historia es algo fantástico, pues además de interpretar a un personaje también está de vuelta dentro de la producción ejecutiva. Y de alguna manera, tiene recuerdos bastante emotivos de la primera película, pero ahora quería reivindicar el papel latino en esta versión, porque para ser honestos y a pesar de hablar de personas puertorriqueñas, no había representación de aquel país en 1961.

“Los mejores recuerdos que tengo de la película son muy felices. Me acuerdo que quería tanto ese papel (Anita) porque era la primera latina que interpretaría, que de hecho tenía cierto respeto a sí misma y a su esencia, tenía un montón de dignidad. Ella se convirtió en mi modelo a seguir, pero ahora y lo que considero que es diferente, no es solo que estoy del lado de la producción ejecutiva, también tuve voz para ver qué hacíamos con la situación hispana.