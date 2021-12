“Supérenlo”: Peter Dinklage defiende el polémico final de ‘Game of Thrones’

Parece increíble pero aunque no lo crean, ya pasaron dos años desde que Game of Thrones llegó a su fin. Después de ocho temporadas, un montón de premios y halagos por parte de la crítica y el público en general, acabó la adaptación televisiva de la épica historia creada por George R. R. Martin. Sin embargo, no todo podía ser perfecto, pues como ya lo sabemos, muchos fans se quejaron del final que le dieron a la producción.

Desde que se transmitió el último episodio de la serie, hubo toda clase de comentarios al respecto. A la gran mayoría no le gustó cómo concluyó esta trama que seguimos durante tanto tiempo y lo hicieron saber en las benditas redes sociales. Pero aunque ustedes no lo crean, hay quienes todavía no pueden superar esto, y tuvo que salir el mismísimo Tyrion Lannister a decirles que es momento de superar esto y darle la vuelta a la página.

Peter Dinklage habló sobre el cierre de ‘Game of Thrones’

Resulta que hace unos días, The New York Times platicó con Peter Dinklage sobre Cyrano, su nueva película. Además de contar los detalles de esta producción, aprovecharon para preguntarle su punto de vista sobre el final de Game of Thrones y para sorpresa de todos, su respuesta fue bastante contundente, sobre todo para aquellos que luego de dos años siguen quejándose y hasta exigiendo a HBO que muestre otro desenlace.

Sobre el cierre de la serie, Dinklage declaró que los fans estaban enojados ya que no tuvo un final feliz y porque no quedó en el trono el personaje que querían:

“Querían que los blancos guapos cabalgaran juntos hacia el atardecer (refiriéndose a Jon Snow y Daenerys Targaryen). Por cierto, es ficción. Hay dragones en ella. Supérenlo (…) La serie subvierte lo que piensas, y eso es lo que me encanta de ella. Sí, se llamaba ‘Game of Thrones’, pero al final, cuando la gente se me acercaba por la calle era: ‘¿Quién va a estar en el trono? No sé por qué se quedaban con eso, porque la serie era realmente más que eso”.

Por último pero no menos importante, Peter Dinklage habló sobre su momento favorito de Game of Thrones, el cual supuestamente tiene que ver con destruir –visualmente– todas las expectativas y teorías que tenían los seguidores del programa sobre quién sería el personaje que gobernaría en Westeros.