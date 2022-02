¡Lluvia de memes! Así reaccionó el internet al show de medio tiempo del Super Bowl LVI

Año con año lo más esperado del Super Bowl es el juego como tal, pero no cabe duda que gran parte de la atención se dirige también al show de medio tiempo. Y es que la expectativa de éste se ha vuelto demasiada, especialmente tras grandes presentaciones como la de Michael Jackson, U2, Paul McCartney, Bruno Mars, Madonna o Prince; es por ello que apenas terminó el de esta edición LVI, comenzaron las reacciones en redes.

Como ya sabíamos, este año los artistas que engalanaron el halftime show fueron nada menos que Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Snoop Dogg y Mary J. Blige. no hace mucho nos liberaron el tráiler de esto y desde entonces sabáamos que sería espectacular.

También hubo hartos rumores sobre la posibilidad de que otros aparecieran, pero al final ni las sorpresas como la aparición de 50 Cent fueron más espectaculares que los memes (porque nunca nada es más grandioso que los memes).

Así que sin más preámbulo, vamos con las mejores reacciones del internet al show del medio tiempo de Super Bowl LVI:

