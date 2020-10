Maratonear series y películas con tu [email protected] debería ser un derecho constitucional. Pero entre que sí y que no (ya mandamos nuestro pliego petitorio al Congreso), Telcel tiene el deal perfecto para acurrucarse por horas. Y ya por si ocupas, al contratar un plan Max Play, tienes Netflix, Claro Video y gigas dobles. ¡Ahí nomás! Para aprovechar, ahí te van unas recomendaciones bien sabrosas para pasártela ídem.

Enola Holmes (Netflix)

Si te gustan las películas que rompen la cuarta pared, esta es ideal para ti. Además, es una de las más recientes apuestas de Netflix, de mano de Millie Bobbie Brown (Stranger Things) y Henry Cavill (Superman) ¡Ay, papá!

Enola Holmes es la hermana pequeña del famoso Sherlock Holmes. Al cumplir 16 años, su madre desaparece y esta película narra su búsqueda. En contra de la voluntad de sus hermanos, Enola realiza uno de estos viajes de autodescubrimiento. Y resulta que la pequeña de la familia es una potencial investigadora con un sentido tan agudo como el de su hermano Sherlock Holmes. ¿Ya podemos ser parte de la familia Holmes?

The Umbrella Academy (Netflix)

¿Recuerdan esos días de emo cuando escuchábamos rolas de My Chemical Romance? Nosotros tampoco… Bueno, el creador de esta serie es nada menos que Gerard Way, vocalista de aquella banda. El soundtrack, como es de esperarse, está on point y visualmente te atrapa de inmediato.

The Umbrella Academy cuenta la historia de una familia disfuncional de superhéroes que tratan de resolver un oscuro drama familiar. Eso suena cosa de cualquier día, de no ser porque también están lidiando con el apocalipsis. Entretenimiento del bueno.

Escuadrón 6 (Netflix)

Se dice que el tío Netflix pagó un millonario contrato a Ryan Reynolds para hacer esta película, dirigida por el mismísimo Michael Bay. Así que la acción y el buen humor están garantizados.

Escuadrón 6 reúne a personas de distintos rincones del mundo, todos con habilidades distintas y son expertos en lo que hacen. Lo único que los une es el deseo de eliminar su pasado para cambiar el futuro. ¿Complicado? Chécate el tráiler.

Oscuro Deseo (Netflix)

Probablemente esta sea una buena opción para ver en pareja. Ya saben… Netflix & Chill. Esta serie, producida por Argos para Netflix, cuenta con las actuaciones de Maité Perroni y Jorge Poza. Espera harrrrrrrta sensualidad en este drama, que ya tiene su segunda temporada confirmada.

Dawson’s Creek (Claro Video)

Gracias a esta serie, Katie Holmes fue el crush de muchos sopicuates ¿A poco no? No es ninguna novedad pero es un clásico que cae muy bien para echar el maratón. Un drama adolescente que no pasa de moda, con un soundtrack que te traerá buenos recuerdos, una trama ligera y unos entrañables Joey y Dawson.

Herederos por Accidente 2

La historia va de una riña por la herencia entre 2 familias, una mexicana y una española (cof cof…nosotros estamos del lado de los mexicanos). Seguro vamos a ver buenas peleas, cachetadas y exquisitos chismes. ¿Alguien dijo gusto culposo?

Resident Evil: Extinction (Claro Video)

No nos vean raro, pero si hay acción y Milla Jovovich, muy seguramente le vamos a dar play. Esta película quizá falla al ser una adaptación del mítico Resident Evil, pero es una gran cinta palomera si la ves sin ninguna expectativa.

R (Claro Video)

Si algo hemos aprendido es a consumir local. Esta serie protagonizada por Mauricio Ochmann, presenta una propuesta de humor negro, acción y comedia. What? La historia va de un hombre maltratado por su esposa y sus hijos adolescentes lo ven como parte del mobiliario. Un día le diagnostican cáncer terminal y le queda un mes de vida. Total que se lanza a disfrutar al máximo el poco tiempo que le queda pero las cosas se ponen… interesantes. Se antoja para un domingo, ¿no?

