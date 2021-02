Shortlist: Estos son los 25 documentales que buscan nominación al Oscar 2021

Un total de 238 documentales entraron en la lista de elegibles para competir por un lugar en las shortlist de los premios Oscar dentro de la categoría de Mejor Documental, los cuales se celebrarán el próximo 25 de abril de 2021. De esos 238 títulos, sólo lograron pasar 15 producciones de largometraje para ir directo por una nominación.

Esa pequeña lista, es la que se acaba de revelar la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas junto a otras nueve categorías entre las que destacan Mejor Película Extranjera, Score, Canción original, Efectos especiales y más. Otra shorlist que se reveló fue la de Cortometraje Documental con 10 títulos que se reducirán a cinco.

Shortlist Mejor Documental

“All In: The Fight for Democracy”

“Boys State”

“Collective”

“Crip Camp”

“Dick Johnson Is Dead”

“Gunda”

“MLK/FBI”

“The Mole Agent”

“My Octopus Teacher”

“Notturno”

“The Painter and the Thief”

“76 Days”

“Time”

“The Truffle Hunters”

“Welcome to Chechnya”

Shortlist Mejor Cortometraje Documental

“Abortion Helpline, This Is Lisa”

“Call Center Blues”

“Colette”

“A Concerto Is a Conversation”

“Do Not Split”

“Hunger Ward”

“Hysterical Girl”

“A Love Song for Latasha”

“The Speed Cubers”

“What Would Sophia Loren Do?”

¿Ya hay favoritos?

Son tantas las opciones, y la mayoría tan interesantes, que la categoría de Mejor Documental es una de las más complicadas. Pero este año la estatuilla de los Oscar se la podrían pelear entre dos títulos: Time de Garret Bradley (Amazon Studios) o Dick Johnson is Dead de Kirsten Johnson (Netflix).

Sin embargo, volvemos a decir que la categoría es bastante complicada y está llena de sorpresas y buenos documentales. Entre otros que han sonado bastante, y que podrían recibir finalmente la nominación y pelear fuerte por el premio, son The Painter and the Thief de Benjamin Ree o Crip Camp: A Disability Revolution de Nicole Newnham y James Lebrecht (Netflix).

All In: The Fight for Democracy de Liz Garbus y Lisa Cortés (Prime Video), también suena fuerte no sólo en esta categoría, sino también en Mejor Canción original.

¿Qué hay de The Truffle Hunters? Este título de Sony Pictures Classic es uno de los más fuertes entre las shortlist por presentar una historia encantado sobre ancianos italianos (y sus hermosos perros) en busca de la Trufa Blanca de Alba.

Fechas clave en camino al Oscar 2021

9 de febrero – anuncio de Shortlist de las categorías

5 de marzo – comienza la votación para las nominaciones

10 de marzo – termina la votación para las nominaciones

15 de marzo – anuncio de los nominados para los Oscar 2021

15 de abril – comienza la votación para los ganadores

20 de abril – termina la votación para los ganadores

25 de abril – ceremonia de los Oscar