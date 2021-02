Shortlist: Estos son los cortometrajes animados y live action que buscan la nominación a los Oscar 2021

La temporada de premios ya está aquí. Hace unos días tuvimos la oportunidad de conocer a los nominados a los Golden Globes, pero es momento de abrirle paso a la madre de las premiaciones. La entrega de los Oscar 2021 se encuentra a poco más de dos meses de llevarse a cabo y ya hay una idea más concreta de quienes contenderán por las estatuillas.

Este martes, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer las shortlist con las cintas que buscarán colarse entre las nominadas finalistas por cada categoría. Por supuesto, estos listados contemplan a los mejores cortometrajes animados y live-action, mismos que te presentaremos en este espacio.

Shortlist Mejor Corto Animado

Luego de que la Academia recabara 96 cortometrajes animados, ahora la lista se reduce a solo 10. Será en los próximos días cuando este mismo listado vuelva a evaluarse para elegir a los que serán los finalista que competirán en la categoría a Mejor Corto Animado. Por lo mientras, acá está el shortlist recién revelado:

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Kapaemahu

Opera

Out

The Snail and the Whale

To Gerard

Traces

Yes-People

Shortlist Mejor Corto Live-Action

Ahora, la Academia también reveló la shortlist con diez trabajos que competirán por el Mejor Corto Live Action. Para esta categoría, la Academia evaluó 173 filmes, siendo esta la decena de metrajes que avanzó en el recorte de este martes. Al igual que con su contraparte animada, este listado se reducirá en los próximos días para escoger a los que serán los cortos nominados en la entrega 93 de los Oscar.

Bittu

Da Yie

Feeling Through

The Human Voice

The Kicksled Choir

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

The Van

White Eye

Fechas Clave Oscar 2021

Como mencionamos, la temporada de premios está encima y los Oscar son, como siempre, una de las ceremonias que más expectativa despiertan en la industria del entretenimiento y el espectáculo… incluso antes de que llegue el día de la entrega.

Por acá les dejamos las fechas clave rumbo al evento de los Oscar 2021 que se llevarán a cabo el 25 de abril próximo. Todo comienza con la revelación de algunas shortlist y en los eventuales días se irá definiendo las cintas y materiales finalistas. Aquí el calendario.

9 de febrero – anuncio de Shortlist de las categorías

5 de marzo – comienza la votación para las nominaciones

10 de marzo – termina la votación para las nominaciones

15 de marzo – anuncio de los nominados para los Oscar 2021

15 de abril – comienza la votación para los ganadores

20 de abril – termina la votación para los ganadores

25 de abril – ceremonia de los Oscar