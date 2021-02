De todo un poco: Aquí el resumen completo de TODO lo que ocurrió en el Super Bowl LV

El Super Bowl LV se realizó con éxito. A pesar de las restricciones por la pandemia y todo lo que eso conlleva, el evento tuvo lugar en un juego interesante entre los Bucaneros de Tampa y los Jefes de Kansas City. Sin duda, esta será una edición para recordar tanto en lo deportivo como en la parte del espectáculo.

The Weeknd engalanó el escenario del show del medio tiempo por su propia cuenta, pero no fue la única entrega musical que pudimos disfrutar. Lejos del emparrillado, también hubo acción con varios avances de series y películas que veremos más pronto que tarde. Pero en fin, mejor echemos un vistazo breve a lo que sucedió hoy.

Thimotée Chalamet como el hijo de Edward Scissorhands

El Super Bowl siempre se llena de comerciales interesantes de marcas que están dispuestas a pagar millones de dólares por unos cuantos segundos de transmisión que se traducen, en realidad, millones de televidentes alrededor del mundo.

Este 2021 hubo incertidumbre en cuanto a cuáles serían las marcas que lanzarían comerciales o spots, cuáles se bajarían del barco y cuáles se mantendrían con un bajo perfil… Y parece que Cadillac se subió a la primera con comercial sobre su línea de autos eléctricos.

Sin embargo, eso no ha sido lo más conversado, sino quiénes y cómo protagonizaron el spot: Timothée Chalamet como el hijo de Edward Scissorhands… junto a Winona Ryder en su personaje de Kim. Tal cual, Chalamet da vida a Edgar Scissorhands, un chico con manos de tijera que es bastante solitario que no se puede ni subir al transporte público sin provocar un caos. Pero todo cambia cuando su mamá, Kim, le compra un Cadillac LYRIQ. ¿El mejor comercial del Super Bowl LV? Definitivamente.

Gael García Bernal en Old

M. Night Shyamalan ha estado en una montaña rusa de críticas y aceptación con sus películas. The Sixth Sense es una de las cintas de misterio, suspenso y terror más aclamadas por su espectacular plato twist. Ni qué decir de las dos primeras entregas de su trilogía de superhéroes: Unbreakable y Split. Pero parece que por cada buena producción, sale una que nos hace cuestionarnos dónde quedó ese genio.

Así pasó con Glass, ni se diga lo que sucedió con The Last Air Bender y más. Sin embargo, parece que este 2021, Shyamalan volverá a lo que mejor sabe hacer: dejarnos inmersos en una atmósfera de confusión y terror con su nuevo largometraje titulado Old.

Protagonizado por Gael García Bernal, Vicky Krieps, Eliza Scanlen Alex Wolff y más, Old nos presenta a una familia que vacaciona en una playa donde empiezan a ocurrir cosas extrañas. Cuando los niños de un matrimonio desaparecen, regresan ya convertidos en adolescentes… Old se estrenará en julio de 2021.

The Falcon and the Winter Soldier

El próximo 19 de marzo se estrenará en Disney+ la segunda serie de Marvel Studios para expandir el universo que ha creado en el cine: The Falcon and the Winter Soldier, razón por la cual liberaron un nuevo tráiler que nos da una muestra de qué es lo que sucederá en esta esperada serie.

En este nuevo avance vemos la complicada dinámica entre Sam y Bucky mientras intentan lidiar con nuevas amenazas que ponen en jaque la seguridad de la sociedad. Parecen haber referencias a Captain America: Civil War y el personaje de Zemo… pero hemos de esperar a que se estrene para saber cómo va a encajar en el MCU y lo que sigue para estos dos personajes.

WandaVision fue la primera serie original de Disney+ por Marvel Studios en estrenarse. Sus primeros episodios causaron cierta confusión, pero a partir del cuarto comenzó lo bueno y es una locura… una verdadera locura. WandaVision se conectará con Loki y Doctor Strange and the Multiverse of Madness, pero aún no sabemos cómo entrará The Falcon and the Winter Soldier.

Miley Cyrus calienta los ánimos musicales

Justo antes de que los jugadores comenzaran las hostilidades y antes de que el propio The Weeknd se integrara al momento, Miley Cyrus calentó los ánimos en Tampa para los espectadores. Y lo hizo con estilo, enérgicamente, en una pequeña presentación donde se aventó tanto canciones propias como de otros colegas.

Pudimos escuchar a la cantante rifándose covers como el de “Heart Of Glass” de Blondie e incluso se echó una versión de “Head Like A Hole” de Nine Inch Nails. Y si eso no era suficiente emoción, Miley invitó al escenario a Billy Idol y Joan Jett para ponerle un toque rockstar increíble. Energía pura.

La emoción del Himno Nacional y el patriotismo estadounidense

El futbol americano, por supuesto, es una tradición bien arraigada del pueblo estadounidense que se ha ganado el corazón y la expectativa del mundo. Los organizadores del partido más importante de la NFL saben no cualquiera puede llegar a cantar el himno nacional o ni siquiera aquellas composiciones que enchinan la piel de la gente de aquel país.

Primero, la multi-galardonada compositora H.E.R. se montó a una tarima con una increíble guitarra para deleitar a la gente presente con “America the Beautiful” para abrirle el camino a Jazmine Sullivan y Eric Church, quienes levantaron el espíritu patriótico con el Himno Nacional de Estados Unidos. Ya se sentía la emoción de la tarde-noche.

The Weeknd en el show de medio tiempo

La ocasión del show de medio tiempo era uno de los momentos más esperado de la noche, sobre todo porque esta presentación sería especial por aquello de la pandemia. Sin público en el emparrillado y sin invitados especiales, The Weeknd la rompió.

Fue un espectáculo lleno de grandes coreografías, música y muchas referencias que más de uno quizá dejo pasar desapercibidas. Pero el canadiense se mantuvo fiel a su estilo y al personaje que venía interpretando como parte de su reciente disco. Fue alucinante, sin duda (y por supuesto, los memes no faltaron).

El cantante salió de un elegante coche para pasearse por diferentes partes de las gradas, donde distintos séquitos de bailarines lo esperaban. Un grupo, desde luego, recuperó este concepto de la cara lastimada y vendada que hemos visto en videos como “Too Late”, pero con el detalle del cubrebocas que hoy nos acompaña prácticamente siempre.

El gran campeón del Super Bowl

La atención del día, por supuesto, estaba puesta en el par de equipos que se batieron en duelo durante esta tarde. Los Bucaneros de Tampa Bay y los Jefes de Kansas City llegaron como los mejores de sus respectivas confederaciones para pelear por el Super Bowl LV. Además veríamos a dos de los mejores quarterbacks de la liga: el legendario Tom Brady y el oven talento Patrick Mahomes.

Después de un partido lleno de errores que le salieron más caros a los Chiefs de Kansas City con Patrick Mahones, es que Tom Brady se lleva su séptimo Super Bowl. Tampa Bay arrasó con 31 puntos sobre los 9 de Kansas City.

Brady jugó nueve Super Tazones como quarter-back de los Patriotas de Nueva Inglaterra, y ganó seis de esos. Y ahora, en su décima vez, ganó su primero con Tampa Bay, convirtiéndose en el primer jugador en ganar un Super Bowl en tres distintas décadas que abarcan los años: 2001, 2003, 2004, 2014, 2016, 2018 y 2021. Uno de los mejores atletas de la época contemporánea.