Esto es todo lo que sabemos de serie sobre Tommy Lee y Pamela Anderson

Una vida cuando eres estrella de rock o celebridad de la televisión, muchas veces no es fácil aunque la fama dicte lo contrario. El claro ejemplo de ello son Tommy Lee y Pamela Anderson, quienes además de ser reconocidos por sus fructíferas carreras en la música y el entretenimiento, también son recordados por su complicada relación de pareja que acaparó las portadas en los 90.

Todo el drama y la polémica de aquel romance será el elemento sustancial de una nueva serie que la plataforma de streaming Hulu está preparando. Por acá te vamos a platicar sobre lo que se sabe sobre este show que será protagonizado por Sebastian Stan y Lily James. Y sí: ya tenemos las primeras imágenes de ellos caracterizados como el baterista de Mötley Crüe y la celebridad de Baywatch.

Lo que sabemos de la serie sobre Tommy Lee y Pam Anderson

El matrimonio de Tommy Lee y Pamela Anderson fue el favorito de la prensa sensacionalista de Hollywood. Ambos eran personajes controversiales en sus respectivos ámbitos y una vez que se supo que sostenían una relación de pareja, la siempre atenta gente detrás del periodismo de espectáculos sabía que podía pasar cualquier cosa… Y sucedió.

Luego de casarse en la playa y salir de luna de miel, decidieron grabarse teniendo sexo y una vez más la polémica los abordó cuando, de un momento a otro, aquella cinta fue a parar en las manos de dominio público -por decirlo de alguna manera-. ¿Fue el primer video viral? Posiblemente. ¿El escarnio y los señalamientos aparecieron? Sí. ¿Fue este uno de los capítulo más controvertidos del showbiz noventero? Sin duda.

Aquella desventura será la trama principal de Pam & Tommy, mini serie de Hulu que cuyos planes habían sido anunciados en diciembre de 2020 y que en mayo de este año se confirman toda vez que se acaban de revelar las primeras imágenes oficial de Sebastian Stan (que viene de triunfar en Falcon and the Winter Soldier y Lily James (The Darkest Hour, Baby Driver) caracterizados como la pareja.

Tal como indica Variety, este show nos mostrará la verdadera historia sobre cómo fue robado aquel video sexual, un atraco intelectualmente diseñado por el electricista Rand Gauthier para vengarse de Lee y Anderson debido al pésimo trato que recibía cuando trabajaba para ellos (y eso sin contar la leyenda sobre la amenaza que recibió con un arma por parte del músico).

El papel de Gathier lo tomará Seth Rogen (Supercool, Virgen a los 40) y el elenco lo completan Nick Offerman, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spencer Granese y Mozhan Marnò, además de Stan y James que tomarán los roles principales.

Más detalles sobre ‘Pam & Tommy’ y ahora sí: ¡Las primeras imágenes!

Será interesante ver cómo se desarrolla esta polémica historia ya que, según se informa, ni Tommy Lee ni Pamela Anderson están involucrados en el proyecto; es decir, no dieron testimonios ni fueron consultados por la producción, al parecer. Por el contrario, son Robert Siegel y DV DeVincentis quienes escribieron el guión, además de que tomarán las funciones como co-showrunners.

La parte de la dirección la desarrollará Craig Gillespie (que hace unos años dirigió la aclamada I, Tonya y también recientemente Cruella con Emma Stone), mientras que en el extenso equipo de productores ejecutivos se encuentran el propio Seth Rogen, Evan Goldberg, Dave Franco y más.

Por ahora, solo se sabe que la mini serie constará de ocho capítulos, pero no se ha comentado cuándo se estrenará. Pam & Tommy llegará a Hulu (de Disney en Estados Unidos y tampoco se ha indicado a través de qué servicio se estrenará fuera de ese territorio.

Algunas producciones de Hulu como The Handmaid’s Tale llegan a Latinoamérica a través de Paramount+, pero habrá qué ver lo que sucede en este caso particular. Mientras tanto, checa acá las primeras imágenes de Sebastian Stan y Lily James como Tommy Lee y Pamela Anderson respecticamente.