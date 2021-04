¡Traz! Regé-Jean Page no regresará para la segunda temporada de ‘Bridgerton’

A lo largo de todo este año de encierro, las plataformas de streaming se han rifado como los grandes presentándonos historias para entretenernos en casa. Una de ellas –por supuesto– es Netflix, que cerró el 2020 estrenando películas y series que rápidamente fueron vistas por millones de personas en todo el mundo y entre esas tenemos a Bridgerton, cuyo equipo que ya se está preparando para filmar su segunda temporada.

Fue el pasado 25 de diciembre –y justo cuando andábamos entrándole al recalentado– que el servicio lanzó esta trama de época que muchos consideraron como una combinación rara entre Gossip Girl y carruajes. Aunque hubo opiniones dividas, se convirtió en un verdadero éxito a nivel global –tanto así que es la serie de estreno más vista en la historia de la plataforma–, es por eso que a nadie le sorprendió cuando anunciaron que estaban trabajando en una nueva parte.

‘Bridgerton’ se queda sin Simon Basset

Sin embargo, parece que muchas cosas cambiarán en esta nueva temporada de Bridgerton, pues se quedarán sin uno de sus protagonistas. De acuerdo con Deadline, Regé-Jean Page –quien dio vida al Duque de Hastings, Simon Basset– no estará en las siguientes filmaciones, y para que no quedara duda de esto, el anuncio de la salida del actor lo confirmó la mismísima Lady Whistledown en la cuenta de Twitter de la serie.

Según la misma fuente, la razón por la que Regé-Jean ya no estará en esta producción es muy sencilla. Como recordarán, esta serie se basa en la saga de libros del mismo nombre, es por eso que Page solamente había sido contratado para una temporada y el plan siempre fue ese, que después de esos episodios no apareciera más. A pesar de eso, seguirán haciendo referencia a su personaje, pero ya no lo veremos más en la serie.

¿De qué tratará la segunda temporada?

Siguiendo esta lógica, de continuar con lo escrito en los libros, Deadline menciona que la segunda temporada de Bridgerton narrará la búsqueda de un matrimonio para Anthony (interpretado por Jonathan Bailey) el mayor de los hermanos. Pero además de ver quién será el interés amoroso de este personaje, el drama familiar continuará entre ellos, así que solo queda esperar a que avancen los meses para tener más noticias.