¡’Bridgerton’ se convirtió en el estreno más visto en la historia de Netflix!

Netflix nos han provisto de grandes contenidos en esta turbulenta época de pandemia. La audiencia busca entretenimiento para pasar el rato en casa y así , a lo largo de los meses, hemos presenciado el éxito de nuevas series como The Queen’s Gambit, Lupin y Bridgerton.

Precisamente, esta última producción acaba de cosechar un éxito interesante con todo y que lleva poquito más de un mes disponible en el catálogo de la plataforma. El show basado en el la obra literaria de Julia Quinn es ahora el estreno más visto en la historia del gigante del streaming.

Las sorpresas entorno a Bridgerton no paran. Hace unos días, Netflix anunciaba que la serie se prepara para una segunda temporada, decisión que sin duda es reflejo de la gran acogida que la historia ha tenido entre los suscriptores. Y es que debemos decirlo: un drama de época en el que el chismecito y el romance es elemento sustancial de la trama, tenía casi el éxito asegurado. No por nada se le ha llamado el ‘Gossip Girl de la era de la Regencia’.

Sin embargo, estas particularidades no son las únicas que dan señas del buen rendimiento que este contenido ha cosechado. Con un video subido en redes sociales, Netflix anunció que el show creado Chris Van Dusen se convirtió en su “serie más grande de siempre” – o mejor dicho hasta la fecha, para ser justos-.

Thank you for making Bridgerton our biggest series ever pic.twitter.com/Euac58hs61

— Netflix (@netflix) January 27, 2021