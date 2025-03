Lo que necesitas saber: Hay actores cuyo talento va más allá de las cámaras e incluso lograron armar una carrera musical. A continuación les dejamos varios ejemplos.

Cuando pensamos en nuestros actores favoritos, lo último que se nos ocurre es imaginarlos con una guitarra en mano o cantando frente a un micrófono. Pero sorpresa: muchos de ellos tienen una faceta musical bastante seria, y algunos hasta han construido carreras paralelas al cine. Desde ídolos ochenteros que se aventaron al R&B hasta estrellas del cine indie que le entraron al folk lo-fi, Hollywood tiene una conexión más fuerte con la música de lo que creemos.

En esta lista te contamos sobre esos actores que, además de brillar en la pantalla grande, han decidido explorar su lado melómano. Algunos lo han hecho por puro amor al arte, otros han tenido hits inesperados, y unos cuantos han sorprendido con discos que valen la pena escuchar. Acá les dejamos esta curiosa lista.

25 actores que tienen (o tuvieron) una carrera musical

Keanu Reeves

Arrancamos con uno de los actores más famosos que tiene un proyecto musical muy chido, ni más ni menos que el buen Keanu Reeves. En 1991, el protagonista de Matrix fundó la banda Dogstar, en la que se rifa tocando el bajo y con la cual sacó dos material discográficos hasta antes de su descanso en 2002.

Fue a partir de esto que Keanu se enfocó más en la actuación, aunque casi dos décadas después, la agrupación regresó con su alineación original (incluido el propio John Wick) para aventarse varios shows en vio y sacar un álbum más: Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees.

Ryan Gosling

Antes de ser uno de los rostros más reconocibles de Hollywood, Ryan Gosling le entró con todo a la música. Junto a su amigo Zach Shields, formó la banda Dead Man’s Bones, un proyecto de folk gótico con atmósferas tétricas y coros de niños que se siente como si fuera el soundtrack de una película de Tim Burton.

En 2009 sacaron su único disco homónimo, que aunque no pegó en lo comercial, sí se volvió un álbum de culto. Desde entonces, Gosling ha dejado esta faceta en pausa, pero con su talento, si un día decide volver, seguro nos entrega otra joyita (como lo que hizo en el soundtrack de Barbie). Por acá les contamos más sobre su paso por la música.

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson es un verdadero estuche de monerías. No sólo es una de las actrices más icónicas del cine actual, su talento le ha alcanzado para llegar a la música. En 2008 sorprendió a muchos con Anywhere I Lay My Head, un disco de covers de Tom Waits que contó con la producción de Dave Sitek (TV on the Radio), así como la participación de David Bowie y Nick Zinner de Yeah Yeah Yeahs.

La actriz siguió explorando su lado musical con Break Up (2009), un álbum en colaboración con el cantautor Pete Yorn, que recordaba la vibra de Serge Gainsbourg y Jane Birkin. Junto a Pete, Scarlett lanzó otro EP, Apart, aunque también ha hecho colaboraciones y hasta tuvo un proyecto pop llamado The Singles, donde se unió a Este Haim (sí, la de HAIM), Holly Miranda, Kendra Morris y Julia Haltigan, con el que sacó una rola: “Candy”.

Michael Shannon

Quizá conozcan a Michael Shannon por sus papeles intensos en el cine, pero bajita la mano también es un gran músico y fan del rock. Para que se den una idea, es el vocalista y guitarrista de Corporal, una banda de indie rock con tintes de garage y post-punk junto a, junto a Ray Rizzo y Rob Beitzel, con la que sacó su primer álbum homónimo en 2010.

Aunque el grupo nunca alcanzó la fama mainstream, han estrenado algunas rolas interesantes con una vibra medio DIY. Más allá de su banda, Shannon ha demostrado en múltiples ocasiones su amor por la música, tocando en eventos en vivo y colaborando con artistas en proyectos experimentales que de plano les volará la cabeza.

Clint Eastwood

Clint Eastwood no solo es una verdadera leyenda en el cine, también tiene un lado melómano bastante interesante. Su amor por el jazz y el blues lo ha llevado a componer y producir música para varias de sus películas, incluyendo Million Dollar Baby y Gran Torino. Pero aunque no lo crean, su pasión por la música no paró ahí.

Además de eso, sacó un disco de folk, country y western llamado Rawhide’s Clint Eastwood Sings Cowboy Favorites, e incluso ha grabado discos como pianista. Por si esto no fuera suficiente, Clint tiene su propio sello discográfico, Malpaso Records, e incluso compartió su amor por este arte a su hijo, Kyle Eastwood, que se convirtió en un exitoso bajista de jazz y compositor. No cabe duda que es un ícono multifacético cuyo talento va más allá del set de filmación.

Ben Stiller

Ben Stiller no ha tenido una carrera musical formal, pero sí un camino interesante con la música. Cuando era joven, fue baterista de una banda de post-punk llamada Capital Punishment, la cual formó con tres amigos. El grupo no duró mucho, pero lograron sacar un disco titulado Roadkill y dejarnos una historia curiosa (por acá la pueden checar completa).

A lo largo de su carrera, Stiller ha demostrado ser un gran fan del rock y hasta ha hecho apariciones en videos de Jack White y Tenacious D. Incluso ha aprovechado su comedia para darle un giro musical a algunos de sus proyectos. Y si bien no ha lanzado un disco, su amor por la música es evidente.

Jamie Foxx

No cabe duda que Jamie Foxx es el claro ejemplo de un artista todoterreno. Su carrera musical comenzó con Peep This (1994), pero despegó con Unpredictable (2005), un disco de R&B y hip-hop que incluyó colaboraciones con nombres muy chonchos como Kanye West y Ludacris que lo puso en el mapa musical.

Desde entonces ha sacado otros tres álbumes, consolidándose como un cantante de soul y R&B con buena credibilidad que ha trabajado con otros artistas del tamaño de Drake, Justin Timberlake o Wiz Khalifa. Además, su interpretación de Ray Charles en Ray (2004) dejó claro que su talento vocal es de otro nivel, ¿no lo creen?

Jeff Goldblum

Jeff Goldblum es la definición de la palabra cool y su carrera musical lo confirma. Además de rifarse frente a las cámaras, es un talentoso pianista de jazz y ha sido el líder de la The Mildred Snitzer Orchestra, con quienes ha lanzado algunos discos como The Capitol Studios Sessions (2018) y I Shouldn’t Be Telling You This (2019).

Su estilo libre y carismático ha hecho que sus presentaciones en vivo sean algo único, y su amor por el jazz lo ha convertido en un referente inesperado en la escena. Jeff es el ejemplo perfecto de una persona que tiene tanto talento que no puede enfocarlo en un solo lugar. Ahora sí que lo logró, ese maldito b@stardo lo logró.

Macaulay Culkin

Parece mentira, pero por más raro que parezca, Macaulay Culkin pasó de ser el niño más famoso del cine a un rockstar alternativo con un sentido del humor peculiar. En 2013 formó The Pizza Underground, una banda de parodias que versionaba canciones de The Velvet Underground, cambiando las letras para hablar de pizza y demás situaciones chuscas.

Aunque el chiste no duró mucho y este proyecto musical no fue lo que actor esperaba, su incursión en la música dejó claro que Culkin sigue haciendo lo que le da la gana y de cualquier forma, todo le sale bien. Si nunca han escuchado a Macaulay en esta faceta, de plano deben echarle oído a lo que hizo con este grupo.

Brie Larson

Mucho antes de ganar un Oscar, Brie Larson intentó una carrera como estrella pop adolescente. En 2005 lanzó Finally Out of P.E., un álbum debut de pop-rock con toques punk a lo Avril Lavigne, que para su mala suerte pasó completamente desapercibido. Desde entonces, mencionó que tenía pensado sacar otro disco o EP, pero eso jamás sucedido, esos trabajos nunca vieron la luz.

A pesar de que la carrera musical de Brie quedó en pausa, en Scott Pilgrim vs. The World demostró que su talento vocal sigue intacto, cuando dio vida a Envy Adams en la película y nos regaló una gran interpretación de “Black Sheep” de Metric.

Kevin Bacon

Kevin Bacon no solo es un actor de culto, quizá no parece pero tiene una sólida carrera en la industria musical. Junto a su hermano Michael formó The Bacon Brothers, un dúo de folk rock con el que han sacado varios discos desde los 90 (10 álbumes para ser exactos, e incluso una compilación de su enorme trayectoria).

Su sonido combina rock clásico con country y un poco de blues, una mezcla bastante cool que se escucha brutal. Y aunque este proyecto que Kevin tiene con su hermano lo los ha hecho súper famosos con su talento en la música, han mantenido una base de fans fieles que llenan constantemente los lugares donde se presentan.

Hugh Laurie

Más allá de ser el sarcástico e incómodo Dr. House y protagonizar una de nuestras series favoritas de todos los tiempo, Hugh Laurie es todo un apasionado del blues. Ha lanzado discos como Let Them Talk (2011) y Didn’t It Rain (2013), donde demuestra su virtuosismo como pianista y su voz profunda que encaja perfecto en el género.

El amor por la música que siente Hugh lo ha llevado a lugares completamente inesperados, como tocar con leyendas de la industria y salir de gira con su propia banda para dar shows en gran parte del mundo, consolidándose como un músico serio. Si quieren escuchar algo que los tranquilice, es tiempo de que le den una oportunidad a lo que hace el buen Laurie.

Zöe Kravitz

Si algo tenemos claro es que Zoë Kravitz heredó el talento musical de su padre, el espectacular Lenny Kravitz, y lo ha demostrado en varios proyectos. Para que se den una idea, es la vocalista de LOLAWOLF, una banda de electro-R&B que sobresalió con un sonido experimental y vanguardista con la que incluso colaboró con Miley Cyrus.

Aunque la banda no ha sido súper activa últimamente (sobre todo por la carrera como actriz de Zoë que ha despegado y que le han dado papeles en películas importantes), ella sigue ligada a la música y ha demostrado que su estilo y voz la hacen una artista con un montón de potencial.

Jeff Bridges

Jeff Bridges no solo es The Dude ni un actorazo reconocido dentro de la industria cinematográfica, también es un músico de folk con alma de trovador. Para que chequen el dato, ha lanzado discos como Be Here Soon (2000), Jeff Bridges (2011) y Sleeping Tapes (2015), donde ha dejado claro cuáles son sus sonidos favoritos: el country, folk y rock sureño.

Su estilo relajado y su voz profunda le dan un toque muy íntimo a sus letras. Eso, combinado con su pasión por la música, hacen de Jeff un artistazo completo que deja muy claro en cada presentación que llega a dar que le encanta compartir sus canciones con el público. Un verdadero crack en toda la extensión de la palabra.

Bruce Willis

Sí, por más extraño que parezca y que lo reconozcamos como una de las figuras más importantes del cine de acción, Bruce Willis también tuvo su fase musical. En los 80 sacó un par de discos de blues-rock en Motown (así como lo leen), The Return of Bruno (1987) y If It Don’t Kill You, It Just Makes You Stronger (1989), donde dejaba claro su amor por el soul y el R&B.

A pesar de que la carrera musical de Bruce nunca despegó al nivel de su actuación, era innegable que tenía talento. Eso sí, en cada oportunidad que tuvo, metió su talento para cantar en varias películas en las que participó, quitándose esa espinita.

Steven Seagal

Ok, quizá en este punto piensen que estamos debrayando o sacándonos de la manga actores que tienen o tuvieron una carrera musical. Pero por más raro que parezca (y que muchos lo recordamos por rifarse unos buenos catorrazos en sus películas), Steven Seagal es una figura peculiar en esta industria.

Ha lanzado discos de blues como Songs from the Crystal Cave (2005) y Mojo Priest (2006), donde muestra su destreza como guitarrista. Aunque su carrera musical ha sido más una curiosidad que un éxito masivo, su amor por el blues es genuino y ha trabajado con músicos de renombre de este género.

Jennifer Love Hewitt

Jennifer Love Hewitt fue todo un ícono de los 90 y 2000 en la pantalla chica, aunque así como muchos de los que aparecen en esta lista, también intentó aprovechar su fama como celebridad para convertirse en una figura en la música –específicamente en el pop–. Pero digamos que no le salió como esperaba.

Para que chequen el dato, sacó cuatro discos con un sonido entre el pop y el R&B (el último fue Cool With You de 2006), dos sonidos que eran muy populares durante sus épocas de más popularidad. A pesar de que nunca logró el éxito de otras estrellas pop de la época, su música sigue siendo un throwback nostálgico.

Michael Cera

Michael Cera no solo es el actor raro favorito del cine indie, también es un músico bastante talentoso. En 2010 tocó la mandolina e hizo coros en “Hang On” de Weezer, y para 2014 se aventó a lanzar True That, un álbum de folk lo-fi con una vibra íntima y experimental que sorprendió a muchos.

Además, ha tocado el bajo en giras con Mister Heavenly, una banda de indie rock con miembros de Modest Mouse y The Unicorns (eso sin contar que también le pegó a este instrumento en películas como Scott Pilgrim vs. the World y Nick and Nora’s Infinite Playlist). Su cariño por la música es genuino, y aunque no es el artista más virtuoso, cuando saca algo, vale la pena escucharlo.

Eddie Murphy

Todos recordamos la carrera en la pantalla chica y grande de Eddie Murphy. Sin embargo, no solo es un maestro de la comedia, también ha probado suerte en la música. En los 80 tuvo un hit inesperado con Party All the Time (1985), producido por Rick James, que se convirtió en un clásico de la época.

A diferencia de muchos otros de este listado, Eddie lanzó más discos de R&B, pero en lo que sí coincide con la gran mayoría que destacó en la actuación, su carrera musical nunca despegó al nivel de su comedia. Aun así, de vez en cuando sigue sacando música y su talento vocal no es perfecto, pero le echa muchas ganas.

Zooey Deschanel

Quizá este caso sea uno que la gran mayoría conoce, pero no podíamos dejarlo pasar. Zooey Deschanel no solo tiene una de las voces más dulces del cine, también ha construido una carrera musical sólida como integrantes de She & Him, el dúo que formó junto al músico M. Ward, el cual de plano es una maravilla.

Desde 2008 han lanzado varios discos de indie folk con un estilo nostálgico que evoca la música de los 50 y 60. Su voz y estética vintage han hecho que su música tenga un encanto único, consolidando a Zooey como una artista completa.

Joe Keery

Joe Keery es mejor conocido por dar vida al entrañable Steve Harrington en Stranger Things, pero bajita la mano, también es un músico con una carrera importante. Antes de hacerse famoso, era parte de Post Animal, una banda de rock psicodélico con influencias de Tame Impala y King Gizzard and the Lizzard Wizard.

Después, Joe lanzó su proyecto solista como Djo, con un sonido más synth-pop y experimental. Su álbum Twenty Twenty (2019) mostró que su talento va más allá de la actuación, y lo confirmó con sus siguientes trabajos: DECIDE y The Crux. Y sí, estamos seguros que lo han escuchado, porque su rola “End of Beginning” se viralizó durísimo en el internet de las cosas.

Maya Hawke

Si algo tenemos claro es que Maya Hawke ha seguido los pasos de sus padres (Ethan Hawke y Uma Thurman) en el cine, pero a la par también ha construido su propio camino en la música, donde nos ha dejado con un gran sabor de boca al crear melodías melancólicas y frases con las que cualquiera puede conectar.

Su sonido se clava un folk introspectivo con letras poéticas y vulnerables, reflejado en discos como Blush (2020), Moss (2022) y Chaos Angel (2024). Su voz suave y su estilo melancólico han hecho que su música conecte con una audiencia fiel. Si quieren conocer más sobre el proyecto musical de Maya, por acá les dejamos la plática que tuvimos con ella.

Finn Wolfhard

Finn Wolfhard es otro de los actores de Stranger Things que ha incursionado con éxito en la música y logró quitarse la imagen que todos tenían de él, al relacionarlo con su personaje en la serie de Netflix. Fue vocalista y guitarrista de Calpurnia, una banda de garage rock que tuvo una buena recepción antes de que se separaran en 2019.

Luego, Finn formó The Aubreys, con un sonido más alternativo y experimental. Su amor por la música es genuino, y parece que su carrera en este ámbito apenas está comenzando, aunque eso sí, con este proyecto va lento pero seguro.

Hailee Steinfeld

Hailee Steinfeld es una de las pocas actrices de su generación que ha logrado equilibrar una carrera musical y actoral (aunque la recordamos más por sus trabajos frente a cámara). Desde que debutó como cantante con “Love Myself”, ha construido una discografía de pop con toques electrónicos y R&B, que incluso la ha llevado a colaborar con artistas como Zedd y DNCE.

Aunque no todavía no lanzado un material discográfico completo, con sus EP’s (Haiz y Half Written Story), Hailee ha demostrado que su talento musical es real, solo es cosa que encuentre tiempo libre en su apretada agenda para darle vuelo a esta faceta que, para ser honestos, no le sale nada mal.

Jackie Chan

Por último pero no menos importante, tenemos que mencionar un caso bastante essstraño. Jackie Chan no solo es un maestro de las artes marciales y una figura del cine de acción, también tiene una faceta musical bastante interesante.

Ha lanzado varios discos en mandarín y cantonés, con un estilo que va del pop chino al canto tradicional. Además, ha interpretado temas para algunas de sus películas. Su amor por la música es enorme, y aunque en Occidente es más conocido por sus acrobacias, en Asia tiene un lugar especial como cantante.

