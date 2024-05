Maya Hawke nos cuenta sobre 'Chaos Angel', el autoperdón y la conversación de los nepo babies

Lo que necesitas saber: Maya Hawke está de vuelta con su nuevo disco, 'Chaos Angel'. Y platicamos con ella sobre este álbum, el mensaje de las rolas y mucho más.

Definitivamente, hay personas que son todo un estuche de monerías, pues son buenos haciendo un montón de cosas. Eso se puede ver incluso en el arte, pues hay quienes le han entrado a la música, el teatro, la pintura, el cine y demás. Y una de ellas es Maya Hawke, quien no deja de sorprendernos con cada paso que toma en su carrera profesional.

Aunque saltó a la fama mundial por aparecer en producciones como Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino o por interpretar a Robin Buckley en Stranger Things, bajita la mano, lleva un buen rato componiendo sus propias rolas que la han puesto como una de las propuestas más interesantes de la música alternativa actual.

Además de ser actriz, Maya Hawke tiene una carrera musical muy interesante/Foto: Getty Images

No por nada, en cuestión de unos cuantos años, Maya Hawke nos ha presentado dos discos de estudio y varios sencillos que la han catapultado como una de las voces importantes dentro del folk pop estadounidense. Y eso es gracias a esa sensibilidad que le pone a su música, pero también a las melodías que ha creado junto a varios colaboradores que le han ayudado a encontrar un sonido propio.

Platicamos con Maya Hawke sobre su nuevo disco y mucho más

Sin embargo, luego de enfocarse un poco más en la actuación, Maya regresa este 2024 con Chaos Angel, su tercer álbum de estudio con el que de plano, buscará dar el siguiente paso en su carrera, pues en él nos presenta el que probablemente sea el trabajo más ambicioso y personal que ha lanzado hasta la fecha

Aprovechando que este 31 de mayo podremos escuchar este material discográfico, tuvimos chance de platicar un rato con Maya Hawke, quien nos contó todos los detalles de este álbum, lo que aprendió a la hora de componer/grabar todas estas canciones, su papel dentro del entorno tecnológico en la música, e incluso nos habló un poco de la controversia de los nepo babies en la que se vio involucrada. A continuación les dejamos la charla.

Platicamos con Maya Hawke por el lanzamiento de su disco ‘Chaos Angel’/Foto: Getty Images

El camino hacia ‘Chaos Angel’

Han pasado dos años desde el lanzamiento de Moss, su segundo disco y desde entonces, Maya Hawke estuvo trabajando en otras cosas más allá de la música. Pero ahora, está de vuelta con Chaos Angel, su tercer álbum y es sorprendente que en medio de todo lo que hace, logró crear un material fascinante.

Sin embargo, a pesar de involucrarse en proyectos de cine y televisión, estuvo constantemente escribiendo y el resultado es este conjunto de rolas donde definitivamente, deja ver su enorme madurez como compositora. Pero la propia Maya nos contó cómo fue el proceso para crear su nuevo álbum de estudio.

“Pienso que después de ‘Moss’, escribí durante aproximadamente un año, tratando de conseguir suficiente material. Y luego de eso, me reuní, ya sabes, con mi equipo para empezar a hacer el álbum. Siempre estoy escribiendo. Estuve escribiendo durante el lanzamiento de ‘Moss’ y tiempo después, durante la gira. Y es casi compulsivo, pero no todo lo que sale es bueno, ya sabes. Así que tengo que escribir mucho para reducirlo a unas pocas cosas que me gusten”. “Así que seguí escribiendo. Y entonces fue hace un año, un poco más de un año, que sentí que tenía suficientes canciones para entrar al estudio. Y creo que llegué con unas 17 canciones porque tenía bastante ideas para este disco para, ya sabes, tener un álbum completo. Quería grabar este disco de manera diferente, pues en mis otros discos, sólo tenía la cantidad de canciones que grabamos. Pero en esta ocasión quería cortar un montón de canciones. Quería sentir que grabé 17 canciones y sólo saqué 10, ese era mi objetivo. Y porque pensé que aumentaría la calidad de lo que estaba haciendo”. “Así que eso fue hace un año. Y luego pasé el último año trabajando en la campaña de lanzamiento, más o menos ese fue el camino. Pero definitivamente, no me cuesta trabajo encontrar tiempo para escribir. Me encanta escribir y creo que me ayuda a ser mejor en las otras cosas que hago”.

Esta es la portada de ‘Chaos Angel’, el nuevo disco de Maya Hawke/Foto: Mom + Pop Music

La idea de hacerle caso a tu ángel guardián en medio de la confusión

Chaos Angel es una colección de canciones donde Maya Hawke habla de trastornos, revelaciones, debilidades y promesas rotas que se sienten como un apapacho al corazón, sobre todo si están pasando por momentos complicados. Pero en particular, las rolas nos recuerdan que sí, en esta vida tanto lo bueno como lo malo son cosas que tenemos que enfrentar porque así es la vida.

Envejecemos, nos extraviamos y de alguna manera encontramos el camino de vuelta a una comprensión básica de nosotros mismos. Pero, ¿cómo fue la composición de estas canciones? Bueno, pues la artista nos platicó un poco sobre cómo surgió la idea del concepto del álbum.

“Bueno, la última canción que escribí para el álbum… bueno, no es cierto, en realidad puse una canción extra más tarde. Pero la última canción que pensé que para el álbum fue ‘Chaos Angel’, que es la canción final del álbum, cuya letra escribí mientras rodaba una película llamada ‘Wildcat’. La película se estrena este año e interpreto al personaje de Flannery O’Connor, y hay un pasaje en el que Flannery habla de intentar golpear a su ángel de la guarda. Que ella estaba, ya sabes, imaginándose a sí misma en su habitación y tratando de golpear a su guardián. Y me encantó esa imagen porque pensé que todos hacemos eso”. “Todos tratamos de dominar nuestros mejores instintos. Ya sabes, cualquier tipo de metáfora que te guste, si te gusta un ángel de la guarda, si te gustan los instintos o, ya sabes, hay un montón de opciones, pero todos tenemos una voz dentro de nuestras cabezas que es nuestro mejor yo, ¿verdad? Y a veces intentamos dominarla e incluso decimos: ‘No, está bien. Puedo quedarme en la fiesta más tiempo. No, todo está increíble, realmente creo que esta es una buena relación’, ¿sabes?” “Así que este disco trata de esos momentos en los que escuchas tu mejor yo, tu ángel de la guarda, e intentas aplastarlo hasta que al final, con suerte, lo escuchas”.

El desafío de Maya Hawke a la hora de componer estas canciones

Como ya lo mencionamos antes, en su tercer material discográfico, Maya Hawke muestra una enorme madurez como compositora. Eso se nota al repasar las letras de todas las canciones, las cuales vienen de un lugar muy íntimo y honesto. Y definitivamente, la propia cantautora está consciente de que en Chaos Angel llevó su escritura al siguiente nivel. Aunque eso sí, no fue algo sencillo.

“La canción más difícil fue, en muchos sentidos, ‘Missing Out’. ‘Better’ fue muy divertida de hacer, pero ‘Missing Out’ fue todo un reto. Es una canción difícil de cantar y resultó complicado componerla. Me llevó mucho tiempo escribirla igual que ‘Big Idea’, fueron todo un reto para mí porque me desafiaron como compositora. No sé si tengo una favorita, hubo un periodo de tiempo en el que mi canción favorita fue cambiando de aires. Durante un tiempo era ‘Warm Again’ o ‘Hang In There’. No sé, no hay tantas canciones en este disco, así que cada una tiene un lugar especial en mi corazón”.

El autoperdón y los mensajes que nos deja ‘Chaos Angel’

En pocas palabras, Chaos Angel es un viaje hermoso y meditativo sobre enamorarse, equivocarse y volver a levantarse. Y aunque es complicado, a veces evitamos pasar por esas etapas que son necesaria en la vida para aprender. Pero, ¿cuál es el mensaje que Maya Hawke quieren que se queden todos los que escuchen este disco y qué aprendió de este álbum en específico? Estas fueron sus respuestas.

“Oh, qué buenas preguntas. Bueno, en cuanto a lo que espero que se lleve el público, no tengo nada previsto. Espero que cada uno se lleve algo único y personal, ya sabes, su propio mensaje. Creo que si haces arte con un mensaje inherente que intentas compartir, se convierte en una especie de propaganda. Y yo sólo quiero que las cosas sean como son. Pero el mensaje que me llevé fue probablemente muchísimo autoperdón. Ya sabes, perdonarte a ti mismo por los errores que has cometido y permitirte seguir adelante. Y también probablemente eso, sí, realmente de este disco me llevó el perdón y la posibilidad de ser mejor persona, creo que con eso me quedo”.

Componer música en medio de un contexto tecnológico deshumanizador

Algo que caracteriza a Maya Hawke es que siempre compone letras que hablan desde un lado muy honesto e íntimo, con toques de poesía pero siempre logrando que cualquiera que la escuche conecte con su mensaje y lo que quieres decir. En pocas palabras, todos podemos identificarnos con la música que hace.

Y es interesante que proyectos como el suyo, se contraponen un poco con lo que está pasando en la industria musical actual, donde las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial cada vez se van metiendo más y más en este arte que siempre ha sido tan humano. Pero, ¿en qué punto de este fenómeno cree Maya que se encuentra y qué opina al respecto? Bueno, pues considera que todo esto debería estar fuera del arte.

“Supongo que mi postura es que creo que los seres humanos siempre van a innovar, eso es lo que hacemos. Pero no entiendo por qué no enseñamos a la inteligencia artificial a hacer cosas como nuestros impuestos y trabajos que nadie quiere hacer. ¿Por qué hacen arte? Parece una tontería. Como si el arte estuviera en el mundo utópico ideal de la inteligencia artificial”. “La inteligencia artificial haría todos los trabajos que la gente no quiere hacer, como limpiar las alcantarillas, pero no la utilizan para eso. Y así la gente sería libre de usar su imaginación como quisiera, para ser creativos y hacer otras cosas. Realmente no entiendo por qué tanta gente parece tan encantada pidiéndole a la inteligencia artificial que haga pinturas y escriba salmos. Parece que nosotros deberíamos hacer eso, ¿no crees? Quiero decir, deberían encaminar a esta tecnología hacia otras cosas. Esa es mi opinión, pero no sé”.

Maya Hawke nos contó su postura sobre la tecnología en la música actual/Foto vía Facebook de la artista

La postura de Maya Hawke sobre la conversación del privilegio y “ser nepo baby”

Maya Hawke jamás ha negado sus orígenes, pues para nadie es un secreto que es hija de los actores Ethan Hawke y Uma Thurman. Y claro que su contexto familiar le dio la oportunidad de experimentar una infancia donde estuvo cerca del arte y de oportunidades para desarrollar ese lado artístico.

En la mayoría de las veces, ese contexto en el que nos desarrollamos influye para encaminarnos a lo que queremos ser en este mundo. Pero detrás de todo este privilegio, existe una conversación que se ha distorsionado sobre los “nepo babies”, los cuales tienen una connotación negativa y de alguna manera, a Maya la han querido etiquetar en esa categoría (a pesar de demostrar el enorme talento que tiene).

Claro que esto ha afectado a Maya Hawke. Sin embargo, más allá de lidiar con las críticas y darles más atención de lo que deben, ella lo tomó de una manera positiva, pues al ser consciente de dónde viene, se siente profundamente agradecida de tener la oportunidad de hacer lo que más le gusta.

“Pienso (que me ha afectado) de la misma manera que tal vez la familia de cada uno afecte todo lo que hace, incluso como artista. Y no es de la misma manera, pero a todos nos impacta profundamente de dónde venimos y cómo crecemos. Y llevamos ese trabajo con nosotros al arte que hacemos y a la forma en que nos expresamos, la forma en que nos relacionamos, la forma en que hacemos amigos. Quiero decir, hay una razón por la que el chiste sobre la terapia es que el terapeuta te pregunta, bueno, ya sabes, ¿qué sientes por tus padres? Ya sabes, es la masa con la que nos formamos y luego salimos al mundo a ser nosotros mismos con la idea de alcanzar nuestros sueños y hacer lo que nos apasiona”. “He hablado mucho de esto porque creo que fue un momento muy sensacionalista. Y mi verdadera posición es que estoy extremadamente agradecida de poder hacer este trabajo por cualquier razón. Y espero hacerlo con tanta positividad para el mundo como pueda. Sé que es lo que me encanta, lo que debería hacer y para lo que soy buena. ¿Por qué tengo que dejar de hacerlo simplemente porque algunos creen que no tomé el camino correcto para conseguir esas cosas? No lo sé, pero eso es todo”.

Ethan Hawke y Maya Hawke en la proyección de ‘Wildcat’/Foto: Getty Images

La importancia de aprender a lidiar con la incertidumbre en la música

Muchas veces, el miedo y el “qué dirán” nos detienen de hacer cosas que nos gustan, no importa si es dentro del arte o en cualquier otro ámbito. Sin embargo, algo que tiene muy claro Maya Hawke es que para dedicarte a la música, tienes que dejar de pensar en cómo reaccionará la gente a tus canciones y simplemente componerlas porque te salen del alma.

“Creo que lo más importante que he aprendido en estos últimos años es que nunca se puede saber qué van a responder otras personas. Que esa es una ciencia incalculable y que nunca podrás saberlo. Todo lo que puedes intentar hacer es crear arte que te parezca fiel. Y tal vez la gente responda o tal vez no. Pero si persigues la emoción de obtener una respuesta, harás algo que no se siente auténtico y que no lo compartes con el mundo por expresar tu sentir. Eso definitivamente es la lección más valiosa que tengo de la música y que todos los días, cuando trato de escribir una canción, lo tengo en la mente. Es casi como mi mantra”.

