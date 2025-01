"Matt Dave Rock Song": La primera canción de los Arctic Monkeys que no se puede escuchar

Lo que necesitas saber: Los Arctic Monkeys ocultan historias curiosas de sus inicios, como la de "Matt Dave Rock Song", la primera canción de la banda de Sheffield.

En la actualidad, conocemos a los Arctic Monkeys por ser una de las bandas más importantes de la actualidad y su papel clave para el rock de los últimas dos décadas, gracias a rolas que se convirtieron en clásicos instantáneos. Pero antes de que se hicieran famosos con estos temazos, crearon canciones que siguen siendo un misterio, como “Matt Dave Rock Song”.

Oficialmente, “I Bet You Look Good on the Dancefloor” fue la rola con la que debutó la agrupación originaria de Sheffield y con la que lograron que muchas personas los escucharan en sus inicios (sin contar “Fake Tales of San Francisco” o “From the Ritz to the Rubble” que aparecieron en su primer EP). Sin embargo, no fue la primera canción que Alex Turner, Jamie Cook y Matt Helders compusieron para este proyecto.

La primera alineación de los Arctic Monkeys/Foto: Getty Images

Así surgió la primera canción de Arctic Monkeys

La historia de Arctic Monkeys comenzó mucho antes de que se llamaran así, cuando Turner y Cook recibieron sus primeras guitarras en la Navidad de 2001. Con ellas, aprendieron a tocar e incluso se aventaron a componer algunos riffs que más tarde. Gracias a ese impulso, un año más tarde decidieron formar una banda junto a Helders en la batería y Andy Nicholson en el bajo.

Sin embargo, antes de que Alex Turner fuera el vocalista de la agrupación, hubo alguien más que se hizo cargo de las voces. De acuerdo con Far Out, Matt Dave era quien cantaba las rolas y por un tiempo fue el frontman del proyecto. Y fue él quien inspiró a sus compañeros a componer lo que sería su primera rola formal.

Arctic Monkeys se inspiró en uno de los vocalistas que tuvieron para componer su primera canción/Foto: Getty Images

“Matt Dave Rock Song” es el nombre de la primera canción que escribieron juntos los miembros de la primera alineación de Arctic Monkeys (Turner, Helders, Cook y Nicholson), tomando el nombre de quien era su cantante principal en aquel entonces. Aunque no está muy claro cuánto tiempo estuvo con la banda (porque casi no se le menciona en la historia del grupo), se sabe que dicho vocalista dejó a los de Sheffield rápido.

Esta no fue la única rola que compusieron durante el primer periodo de la banda. En esa época empezaron a escribir y grabar las maquetas de temazos que más tarde entrarían en Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, como la propia “I Bet You Look Good on the Dancefloor”, “When the Sun Goes Down”, “A Certain Romance”, “Dancing Shoes”, “Mardy Bum”, “Riot Van”, “Still Take You Home” y “Fake Tales of San Francisco”.

Jamás podremos escuchar “Matt Dave Rock Song”

Eso sin contar que también armaron temas que son clásicos de aquellos primeros años de Arctic Monkeys, como “Cigarette Smoker Fiona”, “Bigger Boys and Stolen Sweethearts” y “Choo Choo”, los cuales aparecieron en el famoso compilado de demos, Beneath the Boardwalk, que la banda repartía en sus conciertos y que más tarde se haría viral cuando los fans lo subieron a My Space.

De cualquier manera, “Matt Dave Rock Song” fue la primera rola que oficialmente escribieron los miembros originales de los Arctic Monkeys. Sin embargo, aunque es una pieza valiosísima e importante para la historia de la banda (considerando lo grandes que ahora son), a diferencia de las demás demos que publicaron en sus primeros años, lamentablemente no hay manera de escuchar esta canción.

Para empezar, no hay un registro de que la agrupación la haya tocado en vivo (como otras rolas que jamás publicaron en un EP o disco pero que se sabe que sonaban en sus shows, entre ellas “Ravey Ravey Ravey Club” y “Curtains Closed”) y lo peor de todo es que nunca la grabaron, ni siquiera para las maquetas que regalaban en sus presentaciones.

Far Out también menciona que los Arctic Monkeys tuvieron una buena razón para no grabar “Matt Dave Rock Song”. ¿Y cuál fue? Bueno, pues según el sitio web británico, la banda describió la canción como “basura” y “una porquería total”. Es por eso que no hay manera de que podamos escuchar esa rola con la que arrancó la colaboración musical entre Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders y Andy Nicholson.

Arctic Monkeys decidió no grabar su primera canción porque desde su perspectiva, no era buena/Foto: Getty Images

A pesar de eso, aún tenemos otros trabajos como Beneath the Boardwalk, Five Minutes with Arctic Monkeys y Who the Fuck Are Arctic Monkeys? en los que podemos escuchar cómo era el sonido crudo de la banda en sus inicios. Pero lamentablemente, nunca tendremos la oportunidad de apreciar “Matt Dave Rock Song”.

No cabe duda que resulta curioso que tanto la historia de la primera canción que compuso una de las agrupaciones más importantes de los últimos tiempos, así como la persona que la inspiró no sean tan conocidos. ¿Qué tal? ¿Ustedes sí se sabían todo este chismecito de los Arctic Monkeys o no?

