La energía oscura sigue siendo un misterio para la Ciencia, aunque en este 2023 parece haber dado un paso importante en su entendimiento y el del mismo universo. ¿La razón? Un equipo internacional de 100tíficos dice que halló la primera evidencia (observacional) de que los agujeros negros podrían ser fuente de la energía oscura.

Sí, todo este rollo aparece a detalle en una investigación recién publicada en la revista The Astrophysical Journal Letters —el título, por si le quieren seguir la pista es: ‘Observational Evidence for Cosmological Coupling of Black Holes and its Implications for an Astrophysical Source of Dark Energy‘.

“Esta es la primera imagen de Sgr A*, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, con un fondo negro agregado para adaptarse a pantallas más anchas”. Foto: Getty Images.

¿Los agujeros negros son fuente de la energía oscura? Esto dicen los 100tíficos

El grupo de 17 especialistas puso su ojo en los agujeros negros supermasivos —los que se encuentran en los núcleos de las galaxias— y comparó a estos gigantes en dos periodos distintos de la historia del universo.

“Comenzamos observando cómo crecen los agujeros negros con el tiempo y es posible que hayamos encontrado la respuesta a uno de los mayores problemas de la cosmología (la rama de la Física que estudia el universo)”, explicó uno de los integrantes de este equipo, Dave Clements del Imperial College London.

“Black Hole, concepto del artista. Un agujero negro es un lugar en el espacio donde la gravedad atrae tanto que ni siquiera la luz puede salir”. Foto: Getty Images.

¿Cómo? ¿Cómo? Va de nuevo y no tan de trancazo. Comencemos por recordar que la Ciencia dice que el universo ha estado en expansión desde la “Gran Explosión” o el Big Bang.

La famosa teoría del origen del universo —a partir de un punto que se expandió y se estiró hasta crecer tanto— hace 13, 800, 000, 000 de años o 13.8 mil millones de años. Qué locura.

A partir de ese momento el universo ha estado en expansión y sabemos que lo está haciendo a un ritmo acelerado, aunque no sabemos por qué y qué lo separa.

Foto: spaceplace.nasa.gov

Y aquí es donde entra la investigación sobre los agujeros negros supermasivos, pues este equipo de especialistas —mediante la observación del crecimiento de la masa de estos gigantes— encontró una pista que indica que los agujeros negros podrían ser la fuente de la energía oscura y que gracias a ello… el universo se está expandiendo a un ritmo acelerado. O sea, cada vez más rápido.

El misterio de la energía oscura

Mmm… todo indica que el universo está compuesto por 3 elementos: la materia ordinaria (o sea, los planetas, las estrellas y otros cuerpos visibles) y que equivale al 5%, la materia oscura (aquella que no emite, refleja ni absorbe luz), que equivale a un 27% y la energía oscura, de la que neta poco se sabe, pero ocupa un 68%.

(Hasta nuestros días, la Ciencia no tiene certeza de cómo se origina la energía oscura y mucho menos qué rayos es. Sólo existe la teoría de que esta energía está presente en toooooodo el universo y que genera una presión que tiende a acelerar la expansión o separación del mismo).

Foto: Getty Images.

Y como ya tenemos una pista, la energía oscura ha estado presente desde el origen del mismo universo, pero… ¿por qué esta investigación señala que cierto tipo de esta energía está contenida en los agujeros negros, convirtiéndolos en su fuente y el motor de una expansión cada vez más rápida?

La energía del vacío

Lo que hizo este equipo de especialistas fue observar cómo han crecido los agujeros negros supermasivos —que por cierto hasta 2019, con las imágenes captadas por el Event Horizon Telescope, la humanidad tuvo certeza de su existencia— mediante la comparación de estos gigantes a lo largo del tiempo y las distancias.

Es decir, compararon las masas de los agujeros negros supermasivos de dos grupos de galaxias. Un grupo correspondía a los gigantes que se encontraban a una distancia remota —cuya luz de las galaxias llegó desde hace 9 mil millones de años— y otro era más cercano.

“Esta es una imagen de una serie de imágenes de Chandra, que ha permitido a los científicos rastrear la evolución de chorros de rayos X a gran escala producidos por un agujero negro en un sistema estelar binario”. Foto: NASA.

Vaaaa de nuevo: compararon la masa de los agujeros negros remotos, tal cual eran hace miles de millones de años, con otro grupo que está en galaxias más cercanas. Y de ahí sacaron las tasas de crecimiento.

¿Qué encontraron? Que los agujeros negros tienen de 7 a 20 veces la masa de las muestras observadas hace 9 mil millones de años.

O sea, se trata de un crecimiento desmedido que no se explica ni con la fusión. Con este dato, el equipo ha propuesto que los agujeros están creciendo al unísono con el universo y todo por su contenido: la energía de vacío.

La energía de vacío es un tipo de energía oscura que hace que los agujeros negros supermasivos se expandan hacia afuera.

A grandes rasgos, esta primera pista indica que los agujeros negros podrían ser la fuente de la energía oscura y que a su vez sería el motor de la expansión acelerada del universo.

Aunque eso sí, son los primeros esbozos para algo aún más loco, que es el entendimiento del funcionamiento y la dinámica del universo —algo ya estudiado en la teoría de la Relatividad de Albert Einstein y que deja por ahí dos que tres paradojas que podrían responderse con más observaciones como esta.