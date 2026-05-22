Lo que necesitas saber: Lanzado el 22 de mayo de 1980, el icónico videojuego desarrollado por Namco se convirtió en un fenómeno cultural mundial que hasta nuestra fecha sigue teniendo gran relevancia.

Este viernes 22 de mayo es una de las fechas más especiales del mes para los amantes de los videojuegos arcade, pues es el aniversario de Pac-Man, un juego lanzado en 1980 y que a la fecha aún es considerado como uno de los títulos más icónicos y exitosos de la historia.

Videojuego Pac-Man // Foto: Gaceta UNAM

Aniversario de Pac-Man, uno de los videojuegos más exitosos de la historia

Seguramente en algún momento de tu vida has jugado o simplemente escuchado hablar sobre Pac-Man, ya sea por el exitoso videojuego o quizá por el personaje que lleva su nombre.

Sea como sea, el icónico juego desarrollado por Namco y lanzado el 22 de mayo de 1980, se convirtió en un fenómeno cultural mundial que hasta nuestra fecha sigue teniendo gran relevancia. Pero… ¿cómo inició todo?

Videojuego Pac-Man // Foto: Gaceta UNAM

Un origen sin tanta vuelta… pero exitoso

Lanzado originalmente bajo el título de Pakkuman o Puck Man (así lo llamaban las personas), su nombre cambió al que todo mundo conoce meses después con su llegada a Estados Unidos.

Eso sí, su historia de origen es más sencilla de lo que uno podría creer. Su creador, Toru Iwatani, ha contado como anécdota que el personaje surgió al ver la forma circular con una boca abierta al quitar una rebanada de una pizza.

Aunque esto no es del todo cierto. La versión oficial es que Iwatani quería crear un personaje amigable, no violento y que fuera fácil de reconocer… y qué mejor que una forma circular con una “mordida”.

Del arcade a la cultura pop

Desde su lanzamiento obtuvo gran popularidad, tanta que llegó a tener el récord Guinness del juego de arcade más exitoso de todos los tiempos, con un total de 293,822 máquinas vendidas desde 1981 hasta 1987.

Pero su popularidad fue tanta que el videojuego dejó las consolas y en 1982, el estudio Hanna-Barbera decidió hacer la primera serie de dibujos animados basada en Pac-Man.

De ahí su popularidad en todo el mundo solo siguió creciendo. Apareciendo en franquicias como Super Smash Bros, Mario Kart y hasta en películas como Ralph el Demoledor o Pixeles.

Sin duda, actualmente Pac-Man es más que un videojuego… aunque no hay mejor forma de celebrar su aniversario que disfrutando del juego. ¿Te animas?