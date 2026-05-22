Lo que necesitas saber: Paul McCartney fue el último entrevistado del programa de Stephen Colbert y recordó cómo fue cuando en el mismo lugar estuvo con The Beatles para el Show de Ed Sullivan.

Se trataba del último programa de The Late Show With Stephen Colbert… pero el invitado que tuvo hizo enfocarnos en otro asunto. Y cómo no si fue nada menos que Paul McCartney. Imposible hablar de otra cosa.

Paul McCartney, Fonda Theater / Foto: Facebook/PaulMcCartney (MJ Kim)

McCartney cerró el programa de Stephen Colbert cantando “Hello, Goodbye”

Y más imposible porque donde Colbert realizaba su show (el cual acabó por presiones de la administración de Donald Trump, por cierto) es el mismo espacio donde, en 1964, Paul McCartney y The Beatles se presentaron por primera vez para la TV de Estados Unidos en The Ed Sullivan Show.

Durante varias emisiones que marcaron el fin del programa de Stephen Colbert (y el de la franquicia “Late Show” de la cadena CBS), hubo grandes invitados, como Bruce Springsteen… pero nada comparable con la presencia de Paul McCartney quien, además de ser el último entrevistado de Colbert, interpretó la canción que dio cierre definitivo al programa: “Hello, Goodbye”.

Antes de que Macca interpretará el clásico del 67, Stephen Colbert junto a Elvis Costello, Jon Batiste y Louis Cato cantaron “Jump Up”… Algo previamente grabado. Paul McCartney esta vez no estuvo acompañado de su banda, sino de la orquesta del Late Show de Colbert (quien se unió el exbeatle para la última canción que sonó en su programa).

Paul McCartney recordó cómo fue estar en el programa de Ed Sullivan

Al termino de la canción y ya para finalizar el programa, Colbert tuvo que hacer el simbólico “bajón de switch”… sin embargo, tan imponente (e importante) fue la presencia del exBeatle que fue éste quien hizo los honores (con pequeño y último chascarrillo).

Paul McCartney cerró el programa de Stephen Colbert / Captura de pantalla

Durante la entrevista que tuvo con Colbert, Paul McCartney recordó un poco cómo fue cuando, en ese mismo lugar, The Beatles se presentaron para el show de Ed Sullivan.

“Es siempre fantástico estar aquí. Siempre recuerdo a las chicas en los balcones… Sullivan fue muy bueno. Era una persona muy cool (…) Nunca habíamos estado en Estados Unidos y la gente decía que era el programa más grande… pero, a decir verdad, nunca habíamos escuchado de él”.

McCartney recordó que, cuando iba a ser el programa de Sullivan, lo mandaron con las maquillistas y, bueno, se les pasó la mano y lo dejaron con la cara cheeto: naranja. “Es muy popular en ciertos círculos en estos días”, dijo Colbert…. aludiendo al culpable del fin de su programa.