Lo que necesitas saber: Elon Musk perdió el juicio contra Sam Altman y OpenAI. Pedía 150.000 millones de dólares de indemnización.

Y, al final de todo, Elon Musk perdió el juicio contra Sam Altman y OpenAI. El empresario les demandó por supuestamente aprovecharse de las aportaciones que hizo en los arranques de la empresa especializada en el desarrollo de inteligencia artificial.

La cosa de la demanda de Musk se centró en que esas aportaciones las hizo a la empresa cuando se perfilaba como una organización sin fines de lucro y, luego, resultó lo contrario.

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Musk pierde juicio contra Sam Altman

Resulta y resalta que un jurado rechazó, el lunes 18 de mayo, la demanda de Elon Musk contra Sam Altman director Ejecutivo de OpenAI y Greg Brockman cofundador y presidente de esta empresa.

La decisión del jurado fue noticia por todos lados por el impacto en la competencia del desarrollo de la inteligencia artificial.

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Además de considerar que los empresarios no incurrieron en un fraude o defraudación por cambiar el estatus de la empresa a fines de lucro, el jurado consideró que la queja de Elon Musk ya había prescrito —o sea, que esperó un buen rato para reclamar este cambio.

Por su parte, Musk pedía 150.000 millones de dólares como indemnización. Aunque, ¿qué sigue? Por lo pronto, Musk prepara apelar la decisión del jurado.

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Acá les dejamos una buena nota sobre los detalles de esta demanda, bronca que al parecer, seguirá sonando en tanto Musk insista.