Mac Studio, Studio Display y más: Esto fue todo lo que se anunció en el primer Apple Event de 2022

El 2022 pinta para ser espectacular en todos los sentidos, aunque en particular, en cuanto a tecnología se refiere, parece que este año tendremos un montón de sorpresas. Sabemos que las compañías de esta industria siempre buscan innovar y presentar productos que nos hagan la vida más fácil o que nos conecten con todo el mundo. Y eso es justo lo que Apple acaba de hacer con su primer evento del año, en donde echaron la casa por la ventana anunciando muchísimas cosas interesantes.

Hace unos días, la empresa nos dejó con el ojo cuadrado lanzando una invitación para acompañarlos en un livestream muy especial, como lo han hecho desde que el coronavirus llegó a todo el planeta. En dicha imagen solamente revelaron que la transmisión sería el 8 de marzo a las 12 del día (hora del centro de México) y además de incluir el icónico logo de ‘la manzanita’ en distintos colores, también lo promocionaron con la frase “peek performance”, que en español le pusieron “una cita con la velocidad”.

Apple arrancó el 2022 con un evento lleno de sorpresas

Finalmente el día llegó y después de unos cuantos rumores, pero sobre todo expectativa, Apple sacó su primer arsenal de 2022. Directamente desde sus instalaciones en Cupertino, Tim Cook dio la bienvenida a este evento tan esperado y no se guardaron absolutamente nada desde el inicio. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues resulta que arrancaron con Apple TV+, mencionando las series y películas en las que han trabajado en este tiempo como CODA y The Tragedy of Macbeth con Denzel Washington, que están nominadas al Oscar en 2022.

Sin embargo, también revelaron que están trabajando en otras producciones como Spirited, Luck, Argylle, así como con un montón de estrellas de Hollywood. Y hablando de su plataforma de streaming, mencionaron que transmitirán juegos de viernes por la noche de la Major League Baseball (MLB). Pero después de esto, se fueron de lleno con el iPhone 13 incluyendo un nuevo color para su dispositivo insignia: verde intenso que seguramente muchos querrán y podrán preordernarlo el 11 de marzo pero estará disponible el 18 de marzo.

¡Sorpresa! Tenemos un rediseñado iPhone SE

Luego de estas breves noticias, Tim Cook continuó mencionando lo poderosos que son los chips de Apple. Y fue aquí donde nos fuimos para atrás, mencionando que el iPhone SE incluirá el chip A15 Bionic, un modelo más asequible para todos los consumidores que ofrecerá la mayoría de las características que ahora tienen los teléfonos más nuevos de Apple, pues es 1.8 veces más rápido que el iPhone 8, brindando al público una enorme velocidad con 15, 8 billones de operaciones por minutos.

Este smartphone tendrá el TouchID y contará con una pantalla de 4.7 pulgadas, y por si esto no fuera suficiente, también tendrá una mejor batería y la tecnología 5G (esta última al menos en Estados Unidos). Hablando de la cámara, seguirá siendo de 12 megapixeles, pero incorporando muchas de las funciones que tenemos en los modelos más actuales. Este iPhone SE vendrá en tres colores: Product Red, azul medianoche y blanco estelar 429 dólares, y la preventa inicia el 11 de marzo y estará disponible el 18 de marzo.

iPad Air contará con herramientas sensacionales

Después de anunciar el nuevo iPhone SE, Tim Cook nos dio noticias sobre el iPad Air, la cual llevarán al siguiente nivel. Apple mencionó que su tablet más popular, tendrá un montón de mejoras espectaculares gracias al chip M1, el mismo que incluye el modelo Pro, que le da una mejor de rendimiento del 60%, la cual la hace más poderosa que la versión anterior. Con ella podrás dibujar, diseñar y hasta jugar con una velocidad increíble y que según los de Cupertino, supera a la computadora del mismo precio de Windows.

Respecto a la cámara, seguirá siendo UltraWide con 12 megapixeles y contará con la función de encuadre centrado. En cuanto a conectividad, anunciaron que el 5G por fin llega al iPad Air y que por primera vez contará con entrada USB tipo C. Por último pero no menos importante, también será compatible con Smart Keyboard y Apple Pencil. La nueva iPad Air vendrá en cinco colores, costará 599 dólares en capacidades de 64 y 256 GB con modelos Wi-Fi y celular, y es momento de ir rompiendo el cochinito.

Llega un nuevo chip súper poderoso: M1 Ultra

La Mac también tuvo su momento estelar en el primer Apple Event de 2022. Para que se den una idea de lo que les hablamos, anunciaron un nuevo chip: el M1 Ultra. Con este pequeño amigo, los usuarios tendrán un nivel de rendimiento y eficiencia nunca antes vistos en una computadora de escritorio, pues los de Cupertino conectaron dos chips M1 Max, haciéndolo súper poderoso y con la habilidad de contar con 128 GB de memoria unificada. Una verdadera maravilla para sacar tu creatividad y trabajar.

El M1 Ultra y Mac OS harán que todos los usuarios tengan una experiencia única con la que podrán crear desde canciones, videos y mucho más. Y quizá en este momento se estén preguntando, ¿y este chip con qué dispositivos funcionará? Bueno, pues agárrense, ya que los de ‘la manzanita’ se volaron la barda revelando dos productos completamente nuevos: la nueva Mac Studio y Studio Display. Pero no se preocupen, que aquí les contaremos paso a paso qué son estas joyitas que querrán tener en sus vidas.

Se unen a la familia de Apple la Mac Studio y el Studio Display

El Mac Studio es un CPU impresionante y compacto que te permitirá crear el estudio de tus sueños, no importa a qué te dediques. Imagínense que además de ser una joya cuenta con entradas HDMI, 4 Thunderbolt, un puerto ethernet, dos USB A, una entrada jack de 3.5 mm, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, dos puertos USB C con Thuderbolt 4 y una ranura SD. Con esto podrás conectar cuatro pantallas y hasta una televisión de 4k para trabajar como nunca antes.

Y ahora sí, es momento de sacar la morralla y juntar todos los ahorros que tengan si es que quieren armarse esta joyita que anunció Apple. El Mac Studio con M1 Max, 32 GB de memoria unificada y capacidad de expansión a 512 GB en SSD les saldrá en 1999 dolaritos –más o menos unos 42 mil 687 pesitos mexas–, mientras que el mismo dispositivo con M1 Ultra, 64 GB de memoria unificada y capacidad de expansión a 1 TB en SSD costará 3999 de los verdes (o sea, 85 mil 409 morlacos mexas).

Studio Display es una pantalla de 27 pulgadas y 14. 7 millones de pixeles, que soporta 5K retina y viene con la tecnología True Tone. Podrás ajustarla a ciertos grados gracias a su soporte e incluso tendrás chance de acomodarla de manera horizontal o vertical. Para que chequen cómo está la onda, incluye el chip A13 Bionic, cámara de 12 megapixeles Ultra Wide, enfoque centrado, tres micrófonos con cancelación de ruido, seis bocinas de alta fidelidad que soportarán Spatial Audio y Dolby Atmos.

En cuanto a otros dispositivos de Apple, podrás conectarlos a tres entradas USB-C y un puerto Thunderbolt. Por si esto no fuera suficiente, el Studio Display viene con un nuevo Magic Mouse, Magic Trackpad y Magic Keyboard en colores plata y negro para que combine de maravilla. Y ya hablando sobre precios, la empresa confirmó que costará 1599 dólares –algo así como 34 mil 159 pesitos mexicanos– y vendrá en diferentes configuraciones de vidrio y stands. Tanto la pantalla como el CPU se podrán preordenar a partir de hoy y estarán disponibles hasta el próximo 18 de marzo.