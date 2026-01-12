Lo que necesitas saber:
Apple usará el modelo artificial Gemini para impulsar futuras funciones de Apple Intelligence, incluida su asistente virtual Siri.
En una movida que ha sorprendido a todo el mundo, Apple anunció que usará el modelo de Gemini de Google para sus IA, incluida Siri. Esto significa que la empresa de la manzana mordida le dirá adiós a ChatGPT.
Apple firma acuerdo con Google para usar Gemini en sus IA
Parece que la batalla por ver qué modelo de inteligencia artificial usaría Apple en sus IA, incluyendo Siri, por fin ha terminado… y como ya pudiste ver, Google fue el que más ganó en todo esto (por cierto, hace poco implementaron su IA a Gmail).
Resulta que Apple anunció que usará el modelo artificial Gemini para impulsar futuras funciones de Apple Intelligence, incluida su asistente virtual Siri. La cual tendrá una versión actualizada y personalizada para finales de este año.
“Tras una evaluación exhaustiva, Apple determinó que la tecnología de IA de Google proporciona la base más sólida para los Modelos de Fundación Apple y está entusiasmada con las nuevas e innovadoras experiencias que ofrecerá a los usuarios de Apple”, se lee en el comunicado del anuncio.
Y… ¿Por qué se dice que Apple le dirá adiós a ChatGPT?
Desde finales de 2024, Apple llegó a un acuerdo con OpenAI para utilizar ChatGPT en su tecnología, lo que le permitió en su momento que la asistente de voz aprovechara la experiencia de la IA.
Y aunque de manera oficial no se ha mencionado nada sobre su colaboración con el famoso chatbot. De momento Apple aún utilizará a ChatGPT para algunas consultar o integraciones en Apple Intelligence… al menos hasta que Gemini la reemplace por completo.
“Apple Intelligence seguirá funcionando en dispositivos Apple y en Private Cloud Compute, manteniendo al mismo tiempo los estándares de privacidad líderes de Apple en la industria”, aseguran.