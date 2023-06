WWDC 2023: El futuro está aquí con el Apple Vision Pro

Hola, Sopilectores, Soy Aura López, especialista en tecnología (pueden conocer más de mi trabajo aquí). Hoy les quiero contar que acabo de presenciar un momento que podría cambiar la historia.

En el Apple Worldwide Developers Conference 2023 (WWDC), en San José California, en el Apple Park (el edificio que ideó Steve Jobs desde 2006 y que ya no le tocó ver pues su creación empezó en 2014) y hoy fue el lanzamiento de Apple Vision Pro: la primera computadora espacial que podría cambiar la forma en que vivimos. No es broma. Les cuento.

Apple Vision Pro, presentados en la WWDC 2023. Foto: Especial.

Presentan el Apple Vision Pro en el WWDC 2023

Apple presentó en la WWDC 2023 la primera computadora espacial, el Apple Vision Pro, que mezcla el espacio físico con contenido digital para que los usuarios estén presentes y conectados al mismo tiempo. No, no le llaman visor.

En la presentación del WWDC23, los ejemplos que ponían para temas de educación y entretenimiento daban a entender que este dispositivo es como una extensión de tu mundo (con ayuda de la tecnología aprovecharán las herramientas para facilitar la interacción entre el mundo digital y el físico).

Una mujer se pone el dispositivo mientras usa FaceTime, revisa su agenda y a la vez escucha lo que sucede en la sala de su casa. Si bien no pude probarlos (pues ahora solo había un producto en exhibición sin demostraciones) la verdad, sí se ve muy real, aunque a muchos les suene distópico o a Black Mirror –esperemos que en buena onda–.

Apple Vision Pro, presentados en la WWDC 2023. Foto: Especial.

El Apple Vision Pro puede cambiar al mundo

Yo sé que mucha gente ama a Apple y otros no tanto. Sin embargo, en mi experiencia -más de 16 años cubriendo la fuente de tecnología en diferentes medios- Apple es Apple. Antes de que me vayan a decir que si soy una apple fan les aclaro que no lo soy.

Sí, tengo muchos productos de la marca y sí, me encantan pero también soy un híbrido porque uso todo en diferentes plataformas. Así que me quedo tranquila para decirles que estoy siendo objetiva con el título de esta nota. ¿Por qué creo que el Apple Vision Pro presentado en la WWDC 2023 puede cambiar nuestro mundo?

Porque ha pasado antes: con la llegada del iPhone en 2007 –cuando el teclado de la BlackBerry y la viborita de Nokia eran los reyes– y no existían las aplicaciones móviles. Ajá, no existían las aplicaciones móviles. Dato curioso, gracias al iPhone llegó la AppStore y gracias a eso, Google ideó Android.

Lo mismo pasó con la llegada del iPad en 2010 (sí, Microsoft ya había sacado una tableta pero nadie la usaba) y cuando todos vimos que la creación del reloj de Dick Tracy era posible con la llegada del Apple Watch en 2015 -sin dejar atrás a la primera computadora personal, Macintosh, en 1984– nos quedó claro que Apple sabe lo que hacE.

Apple Vision Pro, presentados en la WWDC 2023. Foto: Apple.

Por supuesto, a lo largo de mi carrera he probado muchos visores de realidad virtual, realidad aumentada y mixta. Diferentes marcas han llegado antes para diferentes industrias, algunas han pegado y otras no.

Desde el PlayStation VR para sus juegos, Samsung VR, y Microsoft, pionero con Kinect y Hololens, qué decir de “la caja de cartón” de Google, cardboard, para ver contenidos VR en YouTube y Meta con su Oculus –no en balde anunció su nueva versión Quest 3 dos días antes de este aviso–. Sin embargo, Apple Vision Pro se ve diferente.

De entrada, Apple no lo define como un visor sino como la primera computadora espacial (y esto tiene que ver porque en un futuro nada lejano, la inteligencia artificial podrá mezclarse con esta tecnología).

Y si le agregamos que tiene la tecnología (como más de 5,000 patentes), los contenidos en juegos, educación y salud desde la AppStore así como alianzas con empresas como Disney… no es poca cosa lo que está pasando aquí. Si quieren ver más del Apple Vision Pro chequen este video.

Precio del Apple Vision Pro

Si bien el producto tiene un precio estimado de 3,499 dólares (61,100 MXN aprox), recuerden, una vez que esta tecnología se masifique de la misma forma en la que hoy usamos un iPhone, un iPad y un Apple Watch, esto será una realidad del día a día.

Como dice Apple: “Bienvenidos a la Era del cómputo espacial”. Sin duda, las posibilidades son infinitas y el tiempo lo dirá. Apple Vision Pro estará disponible a la venta el próximo año.

Texto por: Aura López