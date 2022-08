Verdaderamente increíble. Por más de 30 años el Ministerio de Defensa de Escocia ha mantenido oculta una de las fotografías más impresionantes de un Objeto Volador No Identificado (OVNI): la foto del caso Calvine.

Pero es gracias a la chamba del proyecto UAP Media UK que finalmente esta foto salió a la luz y pues wow.

Foto: Getty Images

Primero vamos a hablar sobre la historia de la foto y luego explicamos de dónde salió la foto.

The Calvine Photo

El 4 de agosto de 1990 dos jóvenes, cuyas identidades siguen ocultas, salieron de trabajar de un hotel en la ciudad de Highland Perthshire, en Escocia. Cansados y con ganas de distraerse un poco subieron al carro y manejaron unos 20 kilómetros sobre la carretera A9 hasta llegar a Calvine, un lugar que está en las faldas de los montes Cairngorms.

Ya eran las 9 de la noche y no habían caminado muy lejos de donde dejaron su carro cuando vieron un objeto gigante, sólido, en forma de diamante y de unos 30 metros de largo flotando en el cielo.

Patitas pa’qué las quiero. Asustados corrieron hacia unos arbustos y observaron por un rato.

El reporte de avistamiento refiere que unos minutos después escucharon el ruido de lo que parecía un avión caza Tornado de la Real Fuerza Aérea. En un principio el avión pasó de largo pero luego regresó, como para ver el objeto más de cerca.

Antes de que el objeto desapareciera volando rápidamente en forma vertical, los dos hombres pudieron tomar 6 fotogramas con una cámara.

Foto: Reuters

¿Y qué pasó con estas fotos? Todavía impresionados por lo que habían visto y capturado, los hombres entregaron los negativos a uno de los principales periódicos en Escocia, el Daily Record, por si de casualidad querían publicar la historia.

El asunto es que uno de los periodistas se puso en contacto con el Ministerio de Defensa para para obtener alguna explicación o comentario y el Ministerio les pidió los negativos para analizarlos. El periodista los entregó y no sacó una copia (supuestamente).

A su vez, los dos testigos que tomaron las fotos no las volvieron a ver. El periódico tampoco publicó la historia y el Ministerio de Defensa cerró el pico por mucho tiempo.

En 1996 le preguntaron al ministerio qué onda con las fotos y el entonces ministro de Estado para las Fuerzas Armadas, Nicholas Soames, respondió que analizaron los negativos pero que no contenían nada de importancia para la defensa por lo que los negativos no se conservaron y no hay constancia de que se les hayan tomado fotos.

Raro…

Declaraciones de exoficiales apuntan a que sí se sacaron fotos de los negativos y que sí había copias. Y se pone todavía más interesante.

En octubre de 2008 el Ministerio de Defensa publicó una serie de archivos sobre el fenómeno OVNI y se encontraron más piezas sobre la manera en que se manejó el caso Calvine. Resulta que encontraron un archivo del 14 de septiembre de 1990 en el que el subsecretario de Estado para las Fuerzas Armadas afirmó que esperaba que el Daily Record publicara la historia y que tenía preparadas varias respuestas ante las obvias preguntas: que no se habían llegado a conclusiones definitivas o que no había de qué preocuparse porque los informes de ovnis en Escocia “son raros” y no presentan una amenaza.

Foto: UAP Media UK

En marzo de 2009 se publicaron más archivos sobre OVNI’s y aparecieron un par de imágenes que mostraban un gran objeto en forma de diamante así como lo que parece ser un avión. En realidad eran fotocopias en blanco y negro de muy mala calidad de un dibujo antiguo de los negativos originales.

Foto: UAP Media UK

¿Entonces los negativos fueron regresaros al diario y éste no los publicó? ¿El Ministerio de Defensa guardó el secreto a capa y espada? ¿Por qué? No se sabe…

Es más, el Ministerio de Defensa sostuvo que nada de eso representaba una amenaza y que revelarían cierta información hasta al menos 2072, 80 años después del avistamiento.

Toda esta investigación ha sido seguida por años por el académico y periodista David Clark, quien hace no mucho se unió al proyecto UAP Media UK, proyecto formado a finales de 2020 para brindar un recurso serio a los medios de comunicación británicos sobre la discusión de los ovnis.

Y justo cuando parecía que la investigación sobre el asunto se había estancado, durante 2021 David tuvo contacto con Craig Linday, oficial de prensa retirado de la Real Fuerza Aérea. Este personaje estuvo involucrado en el caso como intermediario entre el Daily Record y el Ministerio de Defensa.

Y sorpresa: rompiendo las reglas Craig obtuvo una copia original de la impresionante fotografía original y la guardó bajo llave por más de 30 años esperando que alguien lo buscara para preguntar por ella.

Foto: UAP Media UK/ Graig Lindsay a la izquierda y el investigador Dr. David Clarke a la derecha

En junio pasado Craig donó la foto a los archivos de la Universidad de Sheffield Hallam, además de entregarla a los responsables de esta investigación.

Y ahora sí, sin más ni más, acá está la foto más impresionante en la historia de la humanidad sobre un avistamiento OVNI, foto que tampoco ha podido ser explicada y que tiene una historia de misterio increíble.

Foto: Con permiso de Sheffield Hallam University/ Craig Linday/ UAP Media Uk