Cada vez falta menos para que poder jugar GTA 6… y los jugadores están tan emocionados que ya han creado una posible versión del nuevo mapa, que según estiman será casi 3 veces más grande que el del juego anterior.

Y aunque este mapa solo es una especulación, si tenemos información confirmada por Rockstar Games: Leonida, el Estado de esta nueva entrega.

El nuevo Vice Cite en el GTA // Foto: Rockstar Games

Fanáticos construyen posible mapa GTA 6

Desde que se anunció la llegada del próximo GTA, miles de fanáticos de todo el mundo han hecho teorías sobre el nuevo mapa y un grupo de fans reunió toda la información compartida por los desarrolladores para crear una posible versión.

Mediante un video, el canal Basement Gamer Bros compartió toda una explicación sobre cómo es que llegaron a la construcción de este mapa, que según ellos será 2,7 veces más grande que el de GTA 5. Pero por si aún no lo ves, acá te lo dejamos:

Todos los detalles de Leonida, el estado del GTA 6

Con el estreno del último tráiler, Rockstar Games nos mostró Leonida, el estado ficticio ubicado en Estados Unidos basado en Florida y que se presenta como uno de los mapas más grandes de la franquicia.

El mapa tendrá al menos 6 ubicaciones principales y su ciudad principal será Vice City.

Ambrosia

Ambrosia se trata de una zona llena de fábricas y refinerías encargada de ofrecer trabajo a toda Leonida, mientras una banda local de moteros se encarga de mantener el orden del lugar.

Todas las ubicaciones del nuevo GTA // Foto: Rockstar Games

Ambrosia en el nuevo GTA. // Foto: Rockstar Games

Cayos de Leonida

¿Un acapulcazo? Lánzate a Cayos de Leonida, lugar ideal para pasar una tarde en sus playas o dentro del mar, ya sea nadando o en un yate camino mientras escapas de la policía.

Eso sí, te recomendamos bucear en la zona, pues Rockstar Games confirmó la llega de la vida marina en la experiencia de los jugadores.

Todas las ubicaciones del nuevo GTA // Foto: Rockstar Games

Cayos de Leonida en el nuevo GTA. // Foto: Rockstar Games

Grassrivers

Y así como los pantanos de Florida, este mapa contará con un paisaje lleno de peligrosos cocodrilos y un fango en el que se encontrarán ocultos secretos que quizás más de uno no tenga la valentía para conocer.

Todas las ubicaciones del nuevo GTA // Foto: Rockstar Games

Grassrivers en el nuevo GTA. // Foto: Rockstar Games

Parque Nacional del monte Kalaga

Y como ya te diste cuenta, no todo en Leonida es ciudad, pues además del pantano también está el Parque Nacional del monte Kalaga, un espacio ideal para senderismo.

Peeero si lo tuyo es la adrenalina, súbete a una moto o un kayak y recorre el monte a través de sus grandes árboles y caminos de tierra listos para ti.

Todas las ubicaciones del nuevo GTA // Foto: Rockstar Games

Monte Kalaga en el nuevo GTA. // Foto: Rockstar Games

Port Gellhorn

¿Creías que te quedarías sin la experiencia completa de vivir la ciudad de noche? Pues este GTA tiene Port Gellhorn, un lugar a las afueras del estado en el que las drogas, los clubs nocturnos y las apuestas están como los Oxxo, en cada esquina.

Todas las ubicaciones del nuevo GTA // Foto: Rockstar Games

Port Gellhorn en el nuevo GTA// Foto: Rockstar Games

La evolución de Vice City

Y por último el corazón de Leonida, Vice City. La icónica ciudad ficticia de Miami en la que transcurren las entregas de Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: Vice City Stories.

Todas las ubicaciones del nuevo GTA // Foto: Rockstar Games

Olvídate de la ciudad ambientada en la cultura de los años 80, ahora se presenta como un lugar de lujos en el que se puede ver lo peor de la sociedad.

Cada barrio tiene algo que mostrarte, desde las panaderías hasta los grandes hoteles y las playas de la ciudad. ¿Emocionados? Solo nos queda esperar el lanzamiento del GTA 6 para poder recorrer todas estas ubicaciones.