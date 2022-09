Este 7 de septiembre, se llevó a cabo un Apple Event más desde Cupertino, California y claro que los anuncios estuvieron con todo. Tenemos ya los nuevos modelos del Apple Watch Series 8, SE y Ultra, los nuevos AirPods Pro, además de claro el iPhone 14 en diferentes presentaciones. Y este último, incorporó nuevas funciones que destacaron en la presentación como el Emergency SOS vía satélite.

No es como que esta tecnología sea algo meramente nuevo ya que las gamas anteriores al nuevo iPhone manejan este servicio, pero lo destacable en este caso es la manera en la que el equipo de Tim Cook la ha introducido a su nueva gama de smartphones, a través del contacto satelital.

Ilustrativa. Foto: Apple

Apple presentó el Emergency SOS vía satélite y así funciona

Imagínate que sales de paseo a alguno de esos lugares donde la señal de red es pésima, prácticamente nula. Alguna zona de bosque, colinas, carretera… en fin, donde ustedes gusten y manden. No lo quiera el destino, pero se les atraviesa algún imprevisto, un accidente o una emergencia que debe ser tratada a la brevedad, pero no salen las llamadas y los datos de internet no funcionan.

Bueno, con el iPhone 14 y el Emergency SOS vía satélite la solución está al alcance de la mano. A grandes rasgos, esta función permite que contactemos a los servicios de emergencia en lugares donde no tenemos señal de red para marcar o conectarnos a internet.

Ilustrativa del iPhone 14 ProFoto: Apple

La limitación aquí es que el Emergency SOS vía satélite solo permite mandar mensajes; es decir que las llamadas no son opción. Básicamente, con esta integración, nuestro iPhone 14 funcionará como lo haría una antena parabólica -por poner un ejemplo- en tierra. Esto significa que para usar esta función, es necesario que el usuario del teléfono se encuentre bajo cielo abierto para que el dispositivo y el satélite de Apple se vinculen.

Lo bueno: aún sin red telefónica o de datos para navegar, podremos enviar un breve mensaje para notificar a algún servicio de emergencia de nuestra situación. La alerta se enviará en un tiempo aproximado de 15 segundos (poquito más, poquito menos).

Una vez que se entre a la función de Emergency SOS, la aplicación hará un rastreo para indicarte en qué posición debes colocarte y que el smartphone se conecte con el satélite. Aquí una imagen de cómo se visualizará la pantalla.

Ilustrativa del funcionamiento del Emergency SOS vía satélite. Foto: Apple.

Apple ha diseñado con esto un algoritmo de respuesta a manera de cuestionario para que se agilicen los mensajes. Es decir, Emergency SOS vía satélite te preguntará el tipo de situación en que te encuentras, qué lesiones tienes, la clase de ayuda que necesitas, entre otras cosas.

¿Ya se puede usar el servicio?

Por el momento, Apple solo indicó que el Emergency SOS vía satélite estará disponible en Estados Unidos y Canadá en noviembre próximo, además de que será un servicio gratuito por dos años. Veremos si aplica para México y otras partes del mundo con esa misma promoción, así que andaremos atentos.