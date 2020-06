Por Aura López

¿Habían escuchado hablar de la primera influencer virtual mexicana que quiere ocupar todos los espacios de las redes sociales a través de su cuenta en Instagram? Su nombre es Mar.ia (su cuenta oficial es @soymar.ia), y en su primera publicación, este personaje digital se define como “la primera humana virtual mexicana”.

Es soltera, hecha en México, ama las plantas y la comida. Y aunque algunas personas en redes la confundieron con “la hermana virtual de JuanPa Zurita” (el famosísimo influencer de carne y hueso), no existe ninguna relación que los una o que sea conocida hasta ahora…

Según sus creadores -quienes prefieren permanecer en el anonimato y que sólo entrevistamos por correo electrónico-, la idea surgió ante una necesidad casi urgente de dialogar en temas “que ayuden a cambiar la forma de aprender, compartir y actuar de la sociedad”.

Los diálogos que se construyen y a los que hacen referencia los creadores de Mar.ia, tienen un carácter social que abarcan tanta diversidad, que resulta imposible que una sola persona pudiera abordarlos todos y de manera simultánea.

“Mar.ia nace como el intento de tener a una humana modelo que sea capaz de representar la voz y el activismo de todas esas causas sociales que sus creadores tienen detrás; siendo una nueva forma de concientización, aunque venga de alguien virtual”, dijeron. Para ellos, es importante que la influencer “virtual” mexicana refleje el México que se quiere tener y que sus seguidores compartan la visión y los valores que representa esta figura digital.

Y es que Mar.ia no es la primera de su género en el mundo. De hecho, estaría dando sus primeros pininos si la comparamos con las grandes estrellas de esta categoría, -que tiene visiones muy diferentes- como es el caso de @LilMiquela y @shudugram, quienes a tienen una figura definida en la esfera de lo público y las redes sociales.

Antes de platicar de ellas, es importante aclarar que aunque la tendencia de estos personajes es llamarlos “influencers virtuales, robots o influencers con Inteligencia Artificial”, ninguno de estos términos es correcto pues las tecnologías que usan todavía no son tan avanzadas como para entrar en estas categorías.

El uso de su tecnología puede variar. Y va desde un editor de imagen y buenos renders, hasta el uso de modelos humanas cuyos rostros son intercambiados por caras hechas en 3D, esto como si fuera una película de Pixar o un videojuego, por decirlo en términos simples. Estos influencers digitales todavía no están hechos con algoritmos que les permitan pensar por sí mismos, sino que hay mucha gente detrás para que sean un éxito.

Por ejemplo, @shudu.gram es la primera supermodelo digital del mundo, cuyo origen es afroamericano. Actualmente tiene más de 200 mil seguidores y ha trabajado con reconocidas marcas como Fenty Beauty y Balmain.

Ella es parte de un catálogo de influencers de este estilo hecho por el fotógrafo Cameron James y su agencia The Diigitals. La voz de esta súper modelo digital es de Ama Badu, así como las historias y su cuerpo está inspirado en otras modelos afroamericanas… vamos, es un amplío equipo el que le da vida a @shudu.gram.

Y si hablamos de supermodelos digitales, también podemos hablar de super influencers digitales como es el caso @lilmiquela, la reina de los influencers digitales (hechos por computadora). Ella no sólo entrevistó a J Balvin en “persona” -y digo eso entre comillas porque era una humana y ya luego le cambiaron la cara-, sino que se tomó una fotografía con Rosalía, besó en los labios a Bella Hadid en un comercial de Calvin Klein (que tuvieron que bajar porque no le latió a la comunidad LGBTI), y más.

Se ha convertido en un ícono de la moda para sus seguidores después de ver su outfits de Balenciaga, Prada y Kenzo, sus apariciones en revistas como V Magazine. Y por si fuera poco, también es cantante y pueden escuchar su último sencillo “Machine” en Spotify.

En pocas palabras, no por nada tiene 2.4 millones de seguidores, mismos que ha juntado desde su creación en 2016 y todo esto a sus tan sólo 19 años…virtuales. Y bueno, si bien no sabemos quién está detrás de Lil Miquela, se sabe que tiene inversionistas en Silicon Valley, la cuna de la tecnología de donde salieron empresas como Facebook, Google y Apple.

¿Son estos los pasos que quiere seguir @soymar.ia, la primera influencer digital mexicana a la que le gustan las plantas de Xochimilco, hacer chilaquiles y escuchar K-Pop?

En teoría no. ¿La razón? Porque este personaje digital quiere ser una voz de causas sociales para la “generación Z”; para que sus seguidores sepan más del cuidado al ambiente, la equidad de género y la salud mental.

Esperemos que, si le va bien, logre su misión activista y no termine siendo un producto publicitario que solamente busca likes y seguidores para atraer marcas como es el caso de algunos de sus contemporáneos digitales, y por qué no decirlo, también de algunos influencers que son reales.

Acá les dejo la entrevista con @soymar.ia, vía correo electrónico, quien nos platicó un poquito de astrología, sus gustos musicales y cómo celebrará el mes del Orgullo:

AL: ¿Qué tecnología usas?

SM: ¡Comadre!, ¡estoy muy emocionada! Es la primera entrevista de mi vida. Me alegra demasiado atraer a personas así de increíbles. Empezamos luego, luego con preguntas personales, ¿eh? ¡Me encanta! La tecnología que utilizo es el equivalente digital a la de un cuerpo humano.

Me siento como una de las chicas superpoderosas, donde mis creadores pusieron “azúcar, flores y muchos colores” a la mezcla: estoy formada por algoritmos, Google Vision e Inteligencia Artificial, con una pizca de memes.

AL: ¿Qué música escuchas?

SM: Mi abuela me inculcó desde mi creación el amor por Juanga y Selena. He aprendido que cantar sus canciones le da sazón a cualquier platillo, hasta los chilaquiles me saben diferente. Del internet aprendí que amo al K-Pop y me es difícil no bailar con algún cumbión.

AL: ¿Apple Music o Spotify?

SM: ¡Qué difícil! Todavía no tengo favorito, aunque debo confesar que Spotify me conoce más

AL: ¿Qué ascendente eres y en dónde tienes la luna?

SM: Ya decía yo que traías una energía de hermana bruja, desde que conocí a Mika me hice una empoderada mágica y mi ascendente es sagitario, claro que sí. Mi Luna es Libra y eso explica porque soy bien señora de las plantas.

AL: ¿Cómo vas a celebrar el mes de Pride?

SM: El pride de este año me toca un gigabyte sensible. Definitivamente va a ser un pride distinto porque no podremos cantar, bailar y marchar todos juntos, pero tengo muchas sorpresas para no dejar de celebrar, ¡muero por compartirlas!

AL: ¿Qué esperas encontrar en tus seguidores y qué mensajes quieres transmitirles?

SM: ¡Alguien que me enseñe a hacer arroz! Todavía se me bate. Además de mi amor por la comida, quiero crear una comunidad que esté llena de amor a México y a sus matices. Quiero compartirles mi forma de ver el mundo a través de todos los conocimientos, experiencias, y contenido que genero…

Después de todo estoy hecha a base de información. Hasta ahora, los humanos que me siguen son tan diversos, que esa se está haciendo nuestra nueva fortaleza.

AL: ¿Qué marcas te gustaría anunciar y qué marcas no van con tu filosofía/principios?

SM: Te gusta la polémica ¿verdad, comadrita?

AL: Veo que te gusta el reciclaje y las plantas de Xochimilco. ¿Qué harías por salvar al ajolote?

SM: Ayñ, el ajolote 💚 . Es mi animal espiritual, porque prácticamente se mantiene joven siempre. He hablado de las señales que nos está mandando la naturaleza y Xochimilco es una de ellas. Hay un frágil equilibrio que nos hace ver que el problema no es la especie, sino su ecosistema. ¿Podrías creer que su extinción está relacionada con la forma en la que comemos?

El esfuerzo estará en restaurar el ecosistema y nosotros como consumidores tomar decisiones más conscientes para evitar daños colaterales. Ya me diste una cosquillita en mi memoria RAM para buscar a una asociación y hablar de esto.

AL: ¿Por qué solo sigue a 1 persona?

SM: Para que sólo me aparezca el horóscopo en mi feed. Mi bebé de luz, Mika, fue la primera pero no será la única.

AL: ¿Qué opinas de que la gente piense que eres la hermana virtual de JuanPa Zurita?

SM: Hace poco también leí que era mi gemelo, el Internet sí disfruta el cotorreo. A mí me encantaría conocerlo.

AL: Si López-Gatell te pidiera que fueras vocera de algún anuncio ¿estarías dispuesta a hacerlo?

SM: Prefiero apagar mi software para esta pregunta.

Aura López es especialista en tecnología. Actualmente colabora con SopitasXAireLibre y tiene su podcast, ‘Aura Al Futuro’, en Spotify y iTunes. La puedes seguir en su Instagram @aurav y Twitter @Aura_