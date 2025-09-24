Lo que necesitas saber: Jugamos Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles y te contamos un poco de qué va este clásico juego de la franquicia.

Final Fantasy es una franquicia que por más de tres décadas —ya casi son cuatro— ha cautivado a los videojugadores con sus intrigantes historias, emocionantes aventuras e impresionantes criaturas mágicas que llegan a salvar el día. Han conquistado a millones de jugadores en todo el mundo y de paso, han visto incontables proyectos derivados de la serie principal llegar al mercado. Desde secuelas de los propios juegos, hasta títulos de carreras o musicales. Quizá uno de los proyectos que menos reflectores ha tenido es Final Fantasy Tactics.

Eso sí, que no tenga tantos reflectores no significa que esta serie —que empezó en PlayStation en 1997— no se haya ganado el corazón de los fans gracias a su trama, música e intrincado sistema de juego.

Final Fantasy Tactics: the Ivalice Chronicles

Afortunadamente, Square Enix tuvo a bien desarrollar una remasterización para consolas de actual generación llamada Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, que combina los elementos de antaño con mejoras que hacen una experiencia inolvidable.

Mismo conflicto, nuevos sentimientos

La historia de Final Fantasy Tactics es muy bonita y muy cautivante. Se desarrolla en el reino de Ivalice, un lugar ficticio profundamente inspirado en la Edad Media. Éste reino bendecido por la luz de los dioses y gobernado por el León de Dos Cabezas ha pasado por demasiadas vicisitudes. Un año después de su derrota ante Ordallia en la Guerra de los Cincuenta Años, el rey sucumbió a la enfermedad, dejando que un niño de solo dos años ascendiera al trono.

Como se necesitaba un regente, surgieron dos candidatos rivales: los duques Goltanna y Larg, cuyas hazañas durante la guerra les habían ganado el favor y cariño de sus súbditos. Goltanna, el León Negro, y Larg, el León Blanco, estaban destinados a enfrentarse. El conflicto resultante se conocería como la Guerra de los Leones.

En este contexto aparecen Ramza, tercer hijo de la Casa Beoulve, una de las principales familias con raíces militares —son una casa que produce caballeros— de Ivalice, y su compañero de infancia Delita, un plebeyo criado entre nobles que recibió el apoyo del padre de Ramza para que tuviera una buena educación y se convirtiera en la mano derecha de su hijo.

Los personajes son una de sus grandes fortalezas // Foto: Square Enix

Mientras se esfuerzan por trazar un rumbo en esta época tumultuosa, una poderosa corriente los acerca cada vez más al conflicto que pondrá a prueba su lealtad, su valor y tus habilidades como estratega.

En el camino a la guerra encontrarás a nuevos y entrañables personajes que además de aportar drama a la historia, también prestarán su enorme talento a las batallas que te esperan, y vaya que necesitarás de toda su ayuda pues te aguardan batallas épicas y complicadas.

Planea cada movimiento cuidadosamente

Parte del encanto de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles es su sistema de combate táctico —profundamente inspirado en la serie Ogre Battle— que, además de tener en cuenta todos los elementos comunes de un RPG como los puntos de vida, los puntos de magia y el equipamiento individual de cada personaje, contempla el poder mover tus personajes por el terreno para ganar o perder ventaja según las condiciones del bloque donde estés parado.

Por ejemplo, si estás un poco más arriba que tu enemigo tu podrás hacer ligeramente más daño mientras que tu enemigo te hará ligeramente menos daño.

Una pequeña probada de Final Fantasy Tactics // Foto: Square Enix

Aquí los turnos son por personaje, a diferencia de un RPG tradicional donde normalmente atacan los miembros de tu equipo y luego, los enemigos —a menos claro que tengas la barra de ataque como activa, entonces no hay un orden establecido. Eso también le agrega cierta dificultad al juego ya que debes contemplar la ubicación de tus unidades al finalizar su turno, ya que pueden ser susceptibles a ataques por la espalda e incluso, los pueden rodear, evitando que puedas ayudarlos.

También crearon el sistema de trabajos que te permite asignarle a cada personaje un rol diferente, ya sea el de caballero, mago blanco, mago negro, ninja, monje o algún otro de los muchos disponibles. Y aunque al principio puede parecer un poco confuso, es indispensable que aprendas a asignar estos roles a tus personajes porque más adelante se volverán indispensables.

Aquí nuestra arquera // Foto: Captura de pantalla

Mejoras que hacen toda la diferencia en Final Fantasy Tactics

Ahora bien, el juego no solo es una versión con texturas HD y listo. No señor, para Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles decidieron agregar algunos cambios que lo hacen muchísimo más disfrutable que su versión original.

Sí, de inicio, está el tema gráfico que suaviza mucho las texturas originales y permite que se vean muy bien en tu TV 4K. Aunque también agregaron una nueva dificultad llamada “escudero” (squire) para quienes van a llegar a probar por primera vez este juego y no tienen ni idea de lo que les espera. Quienes jugaron la versión original de PS o la de PSP saben que hay algunos escenarios que son realmente difíciles y frustrantes si no te preparas adecuadamente.

El orden de acciones está a la izquierda // Foto: Captura de pantalla

En cuanto a la historia, ocurrieron dos cosas muy importantes: la primera es que ésta se revisó por su escritor original para hacer cambios necesarios, ya sea para hacer más fácil de entender alguna conversación o bien, para que el jugador pudiera entender más fácil una situación, además de re-escribir algunas situaciones que necesitaban un tipo de arreglo específico.

Lo segundo que ocurrió es que ahora todos los diálogos y personajes ya cuentan con voice acting. Aunque hoy es muy común que los personajes de los videojuegos tengan actuación de voz, en 1997 no era un estándar, así que es una novedad que no solo es bienvenida, sino que además permite que se disfrute mucho mejor la historia ya que ahora puedes escuchar las inflexiones de los diálogos. O la pronunciación correcta del nombre de muchos de los héroes y villanos de esta gran historia.

Otro detalle que quizá a muchos les resulte atractivo es que, además de llevarte la versión mejorada, también incluye la versión clásica del juego, que es la del PlayStation lanzada en 1997. Ésta versión combina los gráficos y la jugabilidad del título original con la famosa traducción de War of the Lions (PSP) para que puedas disfrutar los mejor de todas las versiones disponibles.

Un clásico que no te puedes perder

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles es una remasterización que le da nueva vida a uno de los mejores juegos de la generación del PlayStation, tiene una gran historia, su sistema de juego es muy divertido —si te gusta la estrategia.

Gracias a las mejoras adicionales como las nuevas voces para los diálogos y su pulida a los gráficos que éste lanzamiento de inmediato se suma como un nuevo clásico que no debe faltar en tu colección.