Hi, speed: Sigue con nosotros el Apple Event minuto a minuto

Oh sí… Apple aún tiene un montón de sorpresas para todos nosotros. Aunque el mundo se encuentra paralizado por el coronavirus, la tecnología no ha descansado, al contrario, en los últimos meses un montón de compañías nos han presentado muchísimos productos que nos han hecho preguntarnos cómo es que llegaremos completos al final de la quincena. Y por si esto no fuera suficiente, en Cupertino aún tienen un par de ases bajo la manga.

Como recordarán, el pasado 15 de septiembre Tim Cook y compañía presentaron la nueva generación de Apple Watch, el series 6 y SE, junto a las nuevas iPad y otra clase de servicios como Apple One. Sin embargo, en esa fiesta se quedó fuera el producto insignia de la compañía y que muchas personas alrededor del mundo esperaban, el iPhone, es por eso que decidieron organizar un nuevo evento donde al parecer, su smartphone será el protagonista.

Apple se estaría guardando el iPhone para este nuevo evento

Y como siempre, desde temprano Apple dio de qué hablar en redes sociales porque este 13 de octubre y al darle like a un tweet con el #AppleEvent aparecía una animación que llamó la atención de muchos. Pero más allá de un simple efecto, lo importante es que para este evento el público está esperando que anuncien productos nuevos y espectaculares que han estado trabajando en los últimos meses.

Por supuesto que el que todo el mundo quiere ver es el iPhone 12, el cual además de llegar en diferentes presentaciones –como el Pro y el Pro Max–, diversos rumores señalan que incluirán una versión mini para aquellos que tienen manos pequeñas, jiar jiar. Aunque también indican fuentes como MacRumors que podríamos ver la nueva generación de MacBook, un HomePod mini, los tan mencionados AirTags y hasta unos AirPods Studio.

Solo queda esperar a que inicie este evento en línea, el cual se transmitirá desde el campus de la compañía en Cupertino para saber qué es lo que tienen entre manos. Pero no se preocupen, que acá les contaremos minuto a minuto lo que Tim Cook y los demás ingenieros de Apple vayan anunciando, así que pónganse cómodos y prepárense para descubrir todas estas sorpresas junto a nosotros, ¿están listos?

Tim Cook le da la bienvenida al HomePod Mini

Como siempre, Tim Cook desde el Apple Park dio la bienvenida a todos a esta keynote, con un mensaje sobre lo importante que es la tecnología en estos momentos. Sobre todo dejó muy claro que sus productos están hechos para convivir en un mismo ecosistema y para no hacerla de emoción, anunció con bombo y platillo la nueva generación del HomePod, con una versión mini ideal para todos aquellos que desean tener bocinas inteligentes en sus casas.

Esta nueva bocina tendrá un montón de tecnología para que la experiencia de escuchar música sea algo completamente nuevo. Para empezar, tendrás chance de usarla con los servicios de la empresa como Apple Music, Podcasts y estaciones de radio, aunque también dejaron claro que más tarde podrán disfrutar de iHeart Radio y de otros servicios como Pandora y Amazon. Además de esto, tendrá un sistema de sonido mejorado a través de audio computacional, que promete una onda acústica para una experiencia de 360 grados.

Siri ahora será nuestra asistente en casa

Pero el HomePod Mini no sirve solamente para reproducir tus rolas favoritas, pues gracias a Siri y todas las mejoras que ha recibido en los últimos años, ahora será tu verdaderas asistente en casa. Para que se den una idea, detecta cuando estamos cerca y se integra con la actividad del iPhone, reconoce las voces de todos los de la casa para personalizar la experiencia, puede apagar las luces, controlar varios accesorios, iluminación, seguridad, comodidad y más.

Por si esto no fuera suficiente llega con Intercom, una opción para comunicarse en varias habitaciones de la casa: enviar mensajes en HomePods distribuidos en la casa. Reproducir mensajes de manera automática en HomePods y iPhones y más. Esta joya estará disponible el próximo 6 de noviembre para preventa y llegará a las tiendas el 16 de noviembre. Y ahora sí, lo que nos interesa, costará 99 dólares y vendrá en dos colores: blanco y gris espacial.

Por fin, el iPhone 12

Después de presentar el HomePod Mini, ahora sí llegó lo que todo el mundo estaba esperando, el iPhone 12. Desde un principio, Tim Cook nos dejaron muy claro que esta generación llegará con una tecnología que llevaban años desarrollando, el 5G, el cual hará de la que podamos navegar de manera mucho más rápida, pues ahora tendremos chance de acceder a esta red que promete traernos una mejor experiencia en este smartphone.

El teléfono será 11% más delgado, 15% más pequeño y 16% más ligero que el iPhone 11. Además, contará con una pantalla que en Cupertino llamaron Super Retina XDR, la cual nos dejará tener imágenes más nítidas y claras, y para los que les preocupa la seguridad de la pantalla –y no les gusta ponerle una mica– esta generación tendrá Ceramic Shield, un vidrio más resistente que desarrollaron en los últimos años y que promete una enorme resistencia al polvo y el agua.

Este teléfono llega con un chip para que puedas jugar como en una computadora

Algo que también mencionaron con emoción fue el nuevo y poderoso chip A 14 Bionic, el cual te dará la oportunidad de hacer cosas grandiosas además de hacer al iPhone 12 el más rápido hasta la fecha. Y el ejemplo perfecto lo dieron con los videojuegos, pues se aliaron con League of Legends para desarrollar un título en específico para el teléfono y así, todos los que tengan ganas de echarse una partida puedan hacerlo sin que se trabe.

Por si esto no fuera suficiente, el nuevo iPhone contará con dos poderosas cámaras. Ultra gran angular de 12 MP y principal de 12 MP, así como una frontal de 12 MP, las cuales te permitirán increíbles fotografías y sobre todo, que vendrán con un renovado modo nocturno con el que tendrás chance de capturas imágenes más nítidas en la noche y grabar videos espectaculares.

Magsafe y iPhone 12 Mini

Ahora sí, comenzaron a aparecer las sorpresas. Después de presentaron el iPhone 12, Apple anunció que llegaría el MagSafe a este dispositivo, con el cual podrás cargar de manera inalámbrica tu teléfono a través de una base y una funda especial. Pero lo que a muchos dejó con el ojo cuadrado fue el anuncio oficial del iPhone 12 Mini, el cual básicamente contará con las mismas funciones pero… con la particularidad de que cabrá en la palma de tu mano.

Los de Cupertino piensan que este será el modelo más vendido, pues además de tener un diseño compacto, también tendrá un precio accesible para que nadie se quede sin este teléfono. Pero ahora sí viene lo bueno, el iPhone 12 costará a partir de los 799 dólares mientras que el 12 Mini desde los 699 dólares dependiendo de la capacidad de memoria. Los dos vendrán en azul, rojo, verde, blanco y negro.