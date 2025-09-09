Lo que necesitas saber: Apple presentó la nueva generación de modelos de iPhone 17 que incluye los poderosos Pro y Pro Max, así como el nuevo iPhone 17 Air.

Después de unos meses de espera, cientos de filtraciones y un Apple Event con varios anuncios inesperados, por fin conocemos todo sobre el nuevo iPhone 17 que promete ser “el salto más importante” en la historia del teléfono.

Acá les contamos todos los detalles del iPhone 17 en su llegada a México, desde el precio hasta las características de los 4 modelos disponibles.

iPhone 17

El iPhone 17 es el modelo central de la nueva generación de teléfonos de Apple.

Uno de los principales asuntos del Hardware incluye una pantalla más grande de 6.3 pulgadas, más grande que los modelos anteriores. Además de un Ceramic Shield 2 que busca ser más resistente a los rayones.

Tiene dos cámaras traseras: una central de 48 mega pixeles y otro telefoto de 2x.

Características del iPhone 17 // Foto: Apple

En cuestión de uso, promete que será más brillante al aire libre y será adaptado a tu uso con algo que se llama ProMotion, que permite 8 horas más de reproducción de video o eficiencia de batería dependiendo tus usos.

Gracias a sus nuevos procesadores, promete ser 20% más rápido que el iPhone 16 y 90% más rápido que el iPhone 14.

Precio, fechas y estreno

Estará disponible el 19 de septiembre en México y el precio del iPhone 17 comienza en 19 mil 999 pesos.

iPhone 17 Air

Este es un modelo completamente nuevo de iPhone que aparece en la época del iPhone 17. Se caracteriza —como lo dice su nombre— en ser extremadamente delgado.

El tamaño es su principal característica pues mide 6.5 pulgadas de alto y solo 5.6 milímetros de ancho.

No tiene tarjeta SIM y solo usa eSIM. Curioso, ¿no?

Nuevo iPhone 17 Air // Foto: Apple

Tiene Ceramic Shield 2 en ambos lados del dispositivo para hacerlo más resistente. Al mismo tiempo que promete ser eficiente en su uso, con una nueva generación de procesadores. Tiene una cámara trasera de 48 megapixeles.

Para protegerlo tiene una nueva línea de accesorios como bumpers o pilas externas.

Precio, fechas y estreno

Estará disponible el 19 de septiembre en México y el precio del iPhone 17 Air comienza en 25 mil 999 pesos.

iPhone 17 Pro y Pro Max

El iPhone 17 Pro y Pro Max se presentó como el teléfono más robusto que Apple ha estrenado hasta el momento. Una de las razones está en el cuerpo de aluminio sólido de una sola pieza. Además de estar recubierto de Ceramic Shield en los dos lados.

Tienen la batería más grande en la historia de iPhone que permite hasta 39 horas de video continuo. Al mismo tiempo que es 40% más eficiente que el iPhone 16 Pro.

Características de los modelos Pro y Pro Max // Foto: Apple

La gracia está en las cámaras y el sistema de cámaras PRO. Una es ultrawide, otra es telefoto, en conjunto con la cámara principal. Todas son de 48 megapixeles y alcanzan un 8x de Zoom.

Precio, fechas y estreno

Estarán disponibles el 19 de septiembre en México y el precio del iPhone 17 Pro comienza en 28 mil 499 pesos. Mientras tanto, el iPhone Pro Max arranca en 30 mil 999 pesos.