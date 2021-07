¡Es hora del duelo! Konami presenta su videojuego ‘Yu-Gi-Oh! Master Duel’

Es hora de sacar nuevamente la baraja… aunque sea de manera virtual. Y es que desde ahora mismo, deberán prepararse pues Konami tiene planes bastante interesantes para la franquicia de Yu-Gi-Oh! De hecho, este martes la desarrolladora dio a conocer los detalles de varios nuevos títulos que tiene listos para lanzar de cara al futuro.

Sin embargo, la joya de la corona fue el anuncio de Master Duel, el título que llegará a consolas de nueva generación y que promete traer el popular juego de cartas a los nuevos tiempos para emocionarnos como antes. Agárrense que ahora sí, es la hora del duelo.

Todo lo que se sabe sobre ‘Yu-Gi-Oh! Master Duel’

Recién se llevó a cabo el evento conocido como Digital Next y como le decíamos, Konami no se guardó nada para la ocasión. La compañía sabe que a pesar de que pasen los años, los fans de Yu-Gi-Oh! se mantienen a la expectativa, y por eso no es raro el enorme anuncio que acaban de lanzar.

Si ya extrañabas echar el duelo como en los viejos tiempos, ahora lo podrás hacer con Yu-Gi-Oh! Master Duel. Este juego, a diferencia de otros títulos de la franquicia, no está centrado en los personajes clásicos del anime o del manga, por lo que no los veremos o no los controlaremos.

Básicamente, aquí dispondrás de un tablero virtual sobre el que podrás echar a andar tus habilidades como duelista. Y esto no lo decimos solo porque sí… Kenichi Kataoka, uno de los productores y encargados principales de su desarrollo, mencionó que el videojuego respetará totalmente las reglas originales del juego de cartas coleccionables.

Si eres un jugador experto, ya la armaste. Pero si no, no te preocupes ya que en el anuncio, Konami reveló que el juego contará con un tutorial para aquellos que quieran aprender a jugar. Entre otros detalles técnicos, se reveló que Yu-Gi-Oh! Master Duel correrá en resolución 4k para aprovechar la calidad de los gráficos (a continuación te dejamos el tráiler para que vea de qué hablamos).

Y ahora sí, el momento de la verdad… Este título estará disponible para casi todas las consolas de nueva generación en el mercado: PC (descarga vía Steam), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, dispositivos iOS y Android. Por el momento, solo se ha dicho que esta entrega verá la luz ‘muy pronto’, pero mientras tanto acá va el tráiler de revelación para que vean qué onda.

¿Más juegos? Pero claro que sí

Si bien el Yu-Gi-Oh! Master Duel fue el anuncio más importante de Konami en el Digital Next reciente, no hay que dejar de lado los anuncios de los otros dos juegos de la franquicia que se dieron a conocer. Uno de ellos es Yu-Gi-Oh! Cross Duels que está destinado únicamente a dispositivos móviles (Android y iOS) y que permitirá al usuario armar partidas de hasta cuatro jugadores, también bajo la etiqueta de que llegará “muy pronto”.

Y el que sí ya tiene una fecha más exacta de llegada es Yu-Gi.Oh! Rush Duel, que por el momento será exclusivo de Nintendo Switch y llegará a Japón en agosto, mientras que a Europa y América lo hará hasta otoño de este año, aún sin un día pactado. Andaremos atentos a lo que se anuncie en los meses venideros.