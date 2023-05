Como diría tu amigo que tiene su proyecto musical emergente, “se vienen grandes cosas”… Pero a diferencia de eso, estas que te mostraremos a continuación sí se van a cumplir, jeje. Aquí los mejores anuncios de la PlayStation Showcase 2023.

Los mejores anuncios de la PlayStation Showcase 2023

‘Marvel’s Spider-Man 2’ se ve de lujo

Entre los anuncios más destacados de la PlayStation Showcase 2023, tuvimos un gameplay extendido de Spider-Man 2. Lo cool del asunto es que nos dieron un vistazo a los movimientos, habilidades y más detalles de los segmentos jugables tanto de Peter Parker (con el traje del simbionte, ufff) como de Miles Morales. Serán partidas intercaladas con cada personaje.

Y además, tuvimos un acercamiento al villano Kraven The Hunter (que Sony también está utilizando para su propia saga cinematográfica) para esta entrega que será exclusiva del PS5. ¿La bronca? Todavía no se revela la fecha de lanzamiento concreta, pero de que llega en este 2023, eso es un hecho.

Habrá remake de ‘Metal Gear Solid: Snake Eater’

Nada como un ‘regreso’ para entrarle a la nostalgia… Y bueno, a más de 20 años de su lanzamiento original, Metal Gear Solid 3: Snake Eater tendrá su remake conservando prácticamente todo los aspectos de arte, sonido, doblaje y toda la cosa como en su edición del 2004 (con las mejoras de gráficos y toda la cosa, desde luego). Aún no se sabe cuándo se lanzará, pero pues qué emoción.

Pero aí no acaba la cosa… Konami también anunció el Metal Gear Solid: Master Collection que tendrá las ediciones originales del MGS 1, 2 y 3. Este mero sí saldrá en el otoño de este 2023.

Ya hay fecha de estreno del nuevo juego de ‘Assassin’s Creed’

Ya se andaban tardando, pero por fin se confirmó que el Assassin’s Creed: Mirage verá la luz el 12 de octubre a la PS4, PS5 y otras más como Xbox Series X/S, Xbox On u PC. Ahora sí, fanáticos de la saga, a sacar el ahorrito. Aquí el gameplay.

El Project Q es una realidad

¿Una consola portátil? No estrictamente, pero es una cosa llamativa esta del PlayStation Project Q. Se trata de un dispositivo al estilo de un control DualSense que viene integrado con una pantalla de ocho pulgadas.

Podrás jugar tus títulos preferidos del PS5 –siempre y cuando los tengas instalados en esta misma consola– en el Project Q a través de streaming. Les explicamos por acá más detalles sobre este lanzamiento y para cuándo se tiene contemplado que salga al mercado.

PlayStation Project Q/Foto: Sony Interactive

‘Phantom Blade Zero’ fue uno de los más llamativos anuncios de la PlayStation Showcase 2023

No todo son secuelas o remakes… Uno de los juegos que más llamó la atención entre los anuncios de la PlayStation Showcase 2023, fue el Phantom Blade Zero, cargado de una vibra de artes marciales en un entorno con toques medio futuristas y bastante mística.

Aquí manejaremos a Soul, un asesino entrenado de La Orden acusado de haber asesinado al mero jefe de la organización criminal. Si todavía no superan Ghost Of Tsushima, este nuevo juego tiene pinta de que saciará esa sed de volver a la acción samurai. Lo malo: no hay aún una fecha de lanzamiento.

Aquí puedes revivir toda la PlayStation Showcase 2023

Si eres más de que te late ver el los anuncios enteros a detalle y como si lo hubieras visto en su transmisión original, aquí abajito te dejamos la PlayStation Showcase 2023 por si no la viste, o por si la quieres revivir.