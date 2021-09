Misión cumplida: Inspiration4 regresa a la tierra y SpaceX completa su viaje espacial con puro turista

Tururú: próxima estación, la Tierra… algo así nos imaginamos que escucharon los cuatro turistas que SpaceX mandó al espacio a bordo de la misión Inspiration4. Este 18 de septiembre, y tras tres días fuera del planeta, la famosa tripulación civil regresó exitosamente a la superficie terrestre.

Fue allá, en los rumbos del Océano Atlántico, donde la cápsula Crew Dragon de SpaceX descendió lentamente para finalizar el viaje. Con ello, Inspiration4 se convirtió en la primera misión espacial que se completa sin un sólo astronauta profesional a bordo.

El multimillonario Jared Isaacman (fundador y director ejecutivo de Shift4 Payments y quien se dice que pagó el viajecito), regresó a la Tierra junto con el resto de la tripulación: la médica asistente en el Hospital de Investigación Infantil St. Judeen, Hayley Arceneaux; la profesora Sian Proctor y el ingeniero aeroespacial Chris Sembroski.

Crew of @Inspiration4x – first all-civilian human spaceflight to orbit – returns to Earth pic.twitter.com/pnjkDjnkAw

— SpaceX (@SpaceX) September 18, 2021