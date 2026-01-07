Lo que necesitas saber: SEGA desarrolló su primera arcade a finales de los años 1960, después, en los 80, comenzó con el desarrollo de consolas. En 1991, con el lanzamiento de 'Sonic The Hedgehog' logró superar brevemente al gigante Nintendo.

“Se está muriendo gente que antes estaba viva, eso antes no pasaba”, dirán muchos al conocer sobre este nuevo deceso del 2026. Al fallecimiento de Belá Tarr, ahora tristemente sumamos el de David Rosen, fundador de SEGA.

SEGA / Foto: @SEGA

David Rosen impulsó la popularidad de las arcades

La muerte de David Rosen fue confirmada por medio de las redes sociales de la empresa de videojuegos. “SEGA expresa sus condolencias a la familia, amigos y conocidos del Sr. Rosen, y siempre recordaremos su contribución a nuestra empresa”.

Aunque la muerte de Rosen ocurrió el 25 de diciembre de 2025, apenas SEGA dio a conocer la noticia. David Rosen fue cofundador de la empresa que le dio batalla a Nintendo en la industria de los videojuegos… y es considerado el mero padre de las arcades (las maquinitas, pues).

Arcades / Foto: Cortesía HoV

¿Quién fue David Rosen?

David Rosen nació en Estados Unidos en 1930 y, después de pertenecer a la Armada de su país hasta 1952, comenzó comercializando arte creado en Japón con su empresa Rosen Entreprises.

En 1965, fusionó su empresa con la firma japonesa Nihon Goraku Bussan, la cual se dedicaba a ofrecer “juegos de servicios” (desde juegos de mesa hasta pinballs, etc). Fue así como nació SEGA, acrónimo de Service Games Japan… y bueno, el resto es historia.

David Rosen, cofundador de SEGA / Foto: @SEGA

Con SEGA, Rosen logró popularizar en Estados Unidos y en el mundo el uso de máquinas tragamonedas… cosa que, al poco tiempo, ayudó a que las arcades fueran ampliamente aceptadas y solicitadas.

Aunque la empresa fue vendida en 1969, fue readquirida por Rosen y Hayao Nakayama en 1989, cuando ya era una firma posicionada en máquinas recreativas y creadora de consolas.

Con Rosen se creó SEGA of America, de la cual fue copresidente hasta julio de 1996. En este cargo, supervisó los lanzamientos de las principales consolas de la firma, siendo la ultima el SEGA Saturn, competidora del PlayStation y el Nintendo 64.

Así como Nintendo tiene en Mario Bros a su figura irónica, SEGA tiene la suya en Sonic. La imagen con que la empresa que cofundó lo despidió con una foto de él sosteniendo un cuadro del popular erizo azul. Descanse en paz.