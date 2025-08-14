Lo que necesitas saber: Según la dependencia, han recibido más de 100 denuncias... las cuales fueron revisadas y se están atendiendo.

Luego de muchas quejas, por fin la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) exigió a Sony, que en la tienda de PlayStation se muestren los precios de sus productos en pesos mexicanos y no en dólares.

PlayStation Project Q/Foto: Sony Interactive

PROFECO exige a PlayStation mostrar sus precios en pesos mexicanos

Lo que inició como una queja de internet, terminó en una notificación para Sony. Resulta que hace unos días, usuarios de PlayStation Store denunciaron que la tienda no mostraba sus precios en pesos mexicanos, sino que en dólares.

Te preguntarás, ¿cuál era el problema de esto? Pues que nada más y nada menos que, al no mostrar los precios en moneda nacional, no se informaban los impuestos que se añadían al final de la compra, lo que elevaba el precio a pagar.

Mediante un comunicado, PROFECO informó que tras recibir varias denuncias por esta situación, notificaron a Sony, dueña de PlayStation, para que exhiba los precios en pesos y con precio final a pagar.

Y es que PlayStation era la única tienda de videojuegos (a diferencia de sus competidores) que no cumplía con el artículo 7 Bis y 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Tienda de PlayStation // Captura de pantalla

Y… ¿Qué pasa si no se muestran los precios en pesos mexicanos?

Según la dependencia, han recibido más de 100 denuncias... las cuales fueron revisadas y se están atendiendo. Si Sony decide no hacer caso, la PROFECO iniciará con los procedimientos correspondientes por infracciones.

En otras palabras, esta vez tendrá que cumplir y cambiar su tienda de PlayStation… a menos que quiera recibir sanciones económicas. Una victoria más para los gamers mexicanos.