Cha-le ¿Sabías que hasta el 73% de la población mexicana estaría sufriendo de algún tipo de estrés? Según esta encuesta, esto es a causa de diferentes factores: trabajo, estudios, inseguridad, economía y otros. Sea cual sea el motivo, son cifras realmente preocupantes.

Hay muchas formas de combatir el estrés; claro que la primera es acudir con un especialista para que evalúe tu caso y juntos decidan cómo hacerle frente, ya sea con medicamentos, ejercicios o terapias. Pero hay otras opciones que todos podemos probar y no requieren receta de un especialista; como los fidgets, aromaterapia o gadgets. Acá te vamos a presentar una que te hará el paro.

Una persona ve una película en la tablet Lenovo P12 Pro

¿Las tablets ayudan a reducir el estrés? ¡Khé!

Así como lo lees, hay varios gadgets que nos pueden hacer paro para combatir el estrés, entre los que se encuentran las tablets. Pero, ¿exactamente cómo nos pueden ayudar? Con varias de sus funciones como jugar videojuegos, escuchar música, ver series o películas y usar aplicaciones, incluso si su fin no es el de combatir el estrés.

Por ejemplo, en el caso de las apps, existen algunas que fueron hechas justo para relajarse y te enseñan a controlar tu respiración o hasta meditar. Pero hay otras que, aunque no son exactamente para eso, hacen el truco; por ejemplo, una app de dibujo o de videojuego. De hecho un estudio presentado por la National Library of Medicine encontró que los videojuegos pueden reducir el estrés.

Pero no cualquier gadget te va a ayudar, necesitas uno que no te vaya a salir contraproducente, ya sea por que se congele el juego, tenga lag o la pantalla lastime tu vista. Justo encontramos una tablet que no te va a fallar a la hora de echar la reta, para que solo te preocupes por arrancar el videojuego y echarte en la cama a relajarte.

Foto: Cortesía

¿Qué debe tener una tablet para que no te estrese?

Para empezar, debe contar con un procesador muy potente. Acá encontramos que la Lenovo P12 Pro tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 870 y cualquier videojuego AAA va a jalar sin problemas. Además, viene con 8GB de memoria RAM de 8GB, veloz, ¿verdad?

Si prefieres echar el relax viendo una peli o echándote un maratón de series, sin bronca puedes hacerlo con la Lenovo P12 Pro que tiene una pantalla 2K de 12.6 pulgadas la cual obviamente te mostrará el contenido en alta resolución. Esto te va a ayudar un buen porque la imagen no te causará dolor de cabeza ni de ojos, y pues se trata de eso, relajarte.

Si lo tuyo es la música, también vas a disfrutar con la Lenovo P12 Pro, porque cuenta con 4 altavoces JBL con Dolby Atmos que ofrecen audio premium. Ahora sí que tú decides si te pones los audífonos, o dejas la tablet a un ladito para echarte un sueñito oyendo el nuevo álbum de tu banda favorita.

Foto: Cortesía

Lenovo P12 Pro: batería y accesorios rifados

Ni te preocupes de quedarte sin pila y dejar tu película o juego a medias, porque esta tablet tiene una batería de 10,000 mAh que da más de 14 horas de reproducción de video. Pero si se comienza a descargar, cuenta con carga rápida pa’ que en un dos por tres vuelvas a la acción.

Si simplemente tienes ganas de dibujar o escribir para desestresarte lo puedes hacer con el lápiz Lenovo Precision Pen 3, ya sea con las apps que vienen incluidas en la tablet, o alguna de las que descargues. ¡Ah! Porque no te dijimos, pero cuenta con 256 GB de capacidad, así que baja cuanta app, música, videojuegos y películas que quieras. Tendrás bastante espacio para hacerlo.

Foto: Cortesía

Esta es la nueva Lenovo P12 Pro, que con todas estas características y funciones seguro te va a ayudar a relajarte después de un complicado día. Chécala acá y cuéntanos qué tanto te gustó.