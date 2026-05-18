Lo que necesitas saber: La Premier League aún no define al campeón de la temporada 2025-26

Se nos termina la temporada 2025-26 y aunque no todo se ha definido en las cinco principales ligas de Europa, algunas ya conocen a su campeón, se despiden de aquellos equipos que tendrán que jugar en Segunda División y le dan la bienvenida a los que han ascendido por méritos deportivos.

También se van marcado los caminos y las agendas de la temporada 2026-27 con aquellos clubes que jugarán torneos internacionales, como Champions, Europa y Conference League, así que aquí te compartimos cómo queda el orden en las listas de España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia.

Schalke 04 regresa a la Bundesliga / FB Schalke 04

La Liga de España

Barcelona se coronó por segunda temporada consecutiva y dejó al Real Madrid con el nadaplete, además de una serie de sismos que obligan a los merengues a buscar de nueva cuenta José Mourinho para poner orden.

A La Liga de España le queda una jornada, en la cual se definirá el nombre del tercer equipo descendido y la pelea involucra matemáticamente seis equipos: Girona, Elche, Osasuna, Lavente, Alavés y Sevilla.

Campeón: Barcelona

Barcelona Calificados a Champions: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid y Real Betis

Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid y Real Betis Calificados a Europa League: Celta de Vigo

Celta de Vigo Calificados a Conference League: Getafe

Getafe Descendidos: Real Oviedo, Mallorca y un equipo más por definir

Real Oviedo, Mallorca y un equipo más por definir Ascendidos: Racing de Santander y dos equipos más por definir

Barcelona campeón de España / Facebook Barcelona

Premier League

La pelea por el título de la Premier League está al rojo vivo entre Arenal y Manchester City, y solo conoceremos al campeón de esta campaña hasta finalizar la última jornada, sin embargo ya sabemos que Burnley y Wolverhampton se van a la Championship y que Manchester United estará en la Champions de la próxima temporada.

Chelsea, que ya anunció a Xabi Alonso como su próximo timonel, se quedó sin torneos internacionales con todo y sus inversiones millonarias.

Campeón : Por definir

: Por definir Calificados a Champions: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa y Liverpool

Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa y Liverpool Calificados a Europa League: Por definir

Por definir Calificados a Conference League: Por definir

Por definir Descendidos: Wolverhampton, Burnley y un equipo más por definir (Wets Ham o Tottenham)

Wolverhampton, Burnley y un equipo más por definir (Wets Ham o Tottenham) Ascendidos: Coventry City, Ipswich Town y un equipo más por definir

Arsenal festejó el pase a la final de la Champions / FB Arsenal

Serie A de Italia

Inter de Milán se coronó con un buen margen en la tabla general. A falta de una jornada, los neroazzurri tiene una diferencia de 13 puntos sobre el subcampeón, Napoli.

La Juventus, que hace algunos años dominaba al futbol italiano a placer, tuvo una temporada irregular y solo le alcanzó para jugar Europa League.

Campeón: Inter de Milán

Calificados a Champions: Inter de Milan, Napoli, Milán y un equipo más por definir

Calificados a Europa League: Por definir

Calificados a Conference League: Por definir

Descendidos: Pisa, Hellas Verona y un equipo más por definir

Ascendidos: Venezia, Frosinone y un equipo más por definir

Inter de Milán campeón de la Serie A / FB Inter de Milan

Bundesliga

¡Adivina quién ganó la Bundesliga esta temporada! Sí, Bayern Munich se coronó por trigésima quinta ocasión en su historia con una diferencia de 16 puntos sobre el subcampeón Borussia Dortmund y lamentablemente nos despedimos del St. Pauli, que regresará a Segunda División.

La buena es que tendremos de regreso al Schalke 04, que ascendió con una figura que hace no muchos todos despedazábamos en memes, Loris Karius. El arquero alemán encontró una oportunidad para recuperar su carrera y honor, y sería justo que después de tanto le respetaran el lugar en el arco en la Bundesliga.

Campeón: Bayern Munich

Bayern Munich Calificados a Champions: Bayern Munich, Borussia Dortmund, Leipzig y Stuttgart

Bayern Munich, Borussia Dortmund, Leipzig y Stuttgart Calificados a Europa League: Hoffenheim y Bayer Leverkusen

Hoffenheim y Bayer Leverkusen Calificados a Conference League: Friburgo

Friburgo Descendidos: Heidenheim y St. Pauli y un equipo más por definir

Heidenheim y St. Pauli y un equipo más por definir Ascendidos: Schalke 04 y Elversberg y un equipo más por definir

Bayern Munich ganó la Bundesliga / FB Bayern Munich

Ligue 1

El PSG ya era dueño de la liga de Francia desde hace varios años, así como el Bayern Munich en la Bundesliga, por lo cual no es sorpresa que haya repetido ahora que estrecho un súper equipo bajo el mando de Luis Enrique.

El equipo parisino llegó a 14 títulos de liga en Francia con una diferencia de seis puntos sobre Lens, mientras que en el otro extremo de la tabla general tenemos al Metz y Nantes, los equipos que descendieron esta campaña.

Campeón: PSG

PSG Calificados a Champions: PSG, Lens, Lille

PSG, Lens, Lille Calificados a Europa League: Marsella

Marsella Calificados a Conference League: Rennes

Rennes Descendidos: Nantes y Metz

Nantes y Metz Ascendidos: Troyes y Le Mans

PSG campeón de la Ligue 1 / FB PSG

Campeones de otras ligas