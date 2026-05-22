Sobre la mítica calle Aldama (la más bonita de México)

Lo que necesitas saber: La llamada "calle más bonita de México" está ubicada en San Miguel de Allende, Guanajuato. En un ranking reciente la tenemos entre las más hermosas del mundo.

San Miguel de Allende, Guanajuato, es una de las ciudades más llamativas del país. Ahí tenemos la calle de Aldama, que refleja la tradición colonial y es considerada como la más bonita de México y una de las más bellas del mundo. Llena de buganvilias y casas de otros siglos, esta pequeña arteria nos ofrece la esencia más bella de este Pueblo Mágico. Aquí te contamos los detalles.

San Miguel es una de las ciudades más pintorescas de México./Imagen San Miguel de Allende Facebook

Aldama es una de las vías principales de San Miguel de Allende, está adoquinada y las fachadas que se alzan a lo largo de ella están llenas de colorido y flores durante casi todo el año. No está exenta de leyendas y se caracteriza por la vista que tiene hacia la torre y la cúpula de la Parroquia de San Miguel Arcángel, el templo emblemático de esta localidad guanajuatense.

Aldama es una de las calles más emblemáticas del país./Imagen Explora San Miguel de Allende Facebook

Esta arteria del Centro Histórico de San Miguel se encarga de transportarnos a la época colonial y el virreinato. Conocida desde hace mucho como la más bonita de México, la revista Architectural Digest México y Latinoamérica le dio el reconocimiento oficial como una de las mejores del mundo junto con el Pueblo Mágico, a mediados de mayo de 2024, ocupando el puesto 12 del ranking.

La calle más bonita de México

Antes de ser nombrada así en la década de 1930, en honor al héroe de la Independencia Juan Aldama, nacido en San Miguel El Grande, hoy San Miguel de Allende, se encontraba dividida en varios tramos independientes con nombres como Calle del Álamo, Callejón del Colegio y del Ojito, entre otros. También llevó el nombre de Calle del Hospital durante algún tiempo.

Este Pueblo Mágico se distingue por sus buganvilias./Imagen Explora San Miguel de Allende Instagram

En la actualidad es una de las vías más fotografiadas de México, sirve de inspiración para pintores que se pueden ver trabajando en sus lienzos y caballetes, además de otros artistas. Aparece muy seguido en publicaciones de arquitectura o de estilo de vida como Food & Pleasure y llama la atención sus construcciones coloniales de estilo barroco que permanecen a través del tiempo con faroles y balcones de hierro forjado.

Esta hermosa arteria va desde la calle Cuadrante, que está en la parte posterior de la Parroquia de San Miguel Arcángel, hasta la glorieta de la Fuente Roja, en la intersección de Ancha de San Antonio y Cardo, encargándose de conectar el Centro Histórico con las inmediaciones del Parque Juárez y representa un recorrido peatonal delicioso.

Esta calle es inspiración de pintores, fotógrafos y otros artistas./Imagen Estudio Arturo Zárraga Facebook

El listado de la prestigiosa Architectural Digest incluyó 71 diferentes calles de diferentes pueblos del mundo y como dato curioso, la calle de Francisco I. Madero de la CDMX ocupó el lugar 63. Allende quedó por debajo de calles provincianas de Francia, Suiza, Portugal y otros países.

Una calle hermosa y tradicional mexicana

Cada calle tiene su propio encanto, sus historias y leyendas. Aldama evoca a la época colonial y nos comparte la tradición más típica mexicana. Es un paseo obligado y con su belleza nos deja ver el cuidado y la pasión de la comunidad sanmiguelense, que se esfuerza por preservar el patrimonio cultural de su pequeña ciudad.

Una calle que refleja nuestra cultura y tradiciones./Imagen Explora San Miguel de Allende Instagram

A Aldama y sus alrededores no le pueden faltar las leyendas macabras. Se dice que algunas de sus antiguas casonas ocultan tesoros y están habitadas por fantasmas, los lugareños afirman que en ellas se escuchan lamentos, hay puertas que se abren solas y de vez en cuando se ven siluetas extrañas en algunas ventanas.

Cuentan que muy cerca de ahí, en el Callejón de Piedras Chinas, se aparecen unos músicos antiguos y otros espectros cuando cae la tarde, mientras que en el Callejón de los Suspiros, un espíritu con forma de perro negro atemoriza a los que andan por ahí a altas horas de la noche.

Visita la calle Aldama en San Miguel de Allende

Pero más allá de sus leyendas, esta calle emblemática representa la belleza de los pueblos mexicanos. Entre sus casas coloridas hay algunos restaurantes, hoteles boutique y galerías de arte, pero el aire típico colonial se conserva intacto, adornado por las tradicionales buganvilias de San Miguel, conocidas como “la flor que nunca muere”.

San Miguel de Allende no está lejos de la CDMX./Imagen Explora San Miguel de Allende Instagram

Si aún no conoces esta calle, date un fin de semana libre para recorrer la calle más bonita de todo el país. San Miguel de Allende está lleno de encanto y no queda muy lejos de la CDMX, es un rincón lleno de historia y cultura, famoso por su ambiente cosmopolita.