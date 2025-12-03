Lo que necesitas saber: Con esta prohibición, Roblox ya no podrá operar legalmente en Rusia y los proveedores de internet tendrán que bloquear el acceso al juego.

La era de Roblox, uno de los videojuegos más populares en todo el mundo está por llegar a su fin… aunque, por ahora, solo en Rusia. Y es que las autoridades rusas anunciaron que bloquearán la plataforma por supuestamente contener “contenido extremista y propaganda terrorista”.

Roblox // Foto: Getty Images

Rusia prohíbe Roblox por “extremismo y propaganda terrorista”

Rusia ya tiene tiempo implementando medidas que han dado de qué hablar. Primero buscó prohibir las figuras de anime y ahora dejó a miles de personas sin poder jugar Roblox.

Según medios locales, las autoridades tomaron la decisión de restringir el acceso al juego a nivel nacional debido a acusaciones por “extremismo, propaganda terrorista y contenido LGBT”.

Con esta prohibición, Roblox ya no podrá operar legalmente en Rusia y los proveedores de internet tendrán que bloquear el acceso al juego.

¿Cuál es el verdadero problema dentro de Roblox?

De acuerdo con las autoridades rusas, el juego contiene cantidad de contenido inapropiado que “puede afectar el desarrollo espiritual y moral de los niños”. Eso se descubrió tras el monitoreo del sistema interno de moderación.

Este problema dentro de Roblox no es nuevo. De hecho, desde hace ya un tiempo el juego se ha visto envuelto en polémicas: desde ciberacoso hasta grooming.

Y aunque en repetidas ocasiones el videojuego ha intentado implementar funciones para evitar este tipo de contenido, la diversidad de juegos dentro de la plataforma hace difícil que se pueda controlar todo lo que sucede.