¡Se van con todo! China declara ilegal cualquier transacción en criptomonedas

Parece que alguien amaneció de muy mal humor. China, tomó enérgicas medidas en contra de la moneda digital de intercambio, yéndose a la yugular en contra de ellas. Aunque desde hace tiempo, ha desaprobado abiertamente su desconfianza acerca de las cadenas de bloques, esta vez, el gobierno declaró ilegal cualquier transacción en criptomonedas, siendo la medida más dura que el país asiático toma en contra de los activos digitales.

A tal grado, que el Banco Central de China ha declarado ilegales todas las transacciones respaldadas por criptomonedas dentro de sus fronteras, argumentando a favor de la prohibición de la moneda digital en medio de las preocupaciones nacionales sobre las fronteras del país, así como de la “seguridad de los activos de las personas”.

Y eso no es todo, porque de acuerdo con ‘El Financiero’, la nación más poblada del mundo, también prohibió a las casas de divisas prestar servicios de a los usuarios dentro de sus fronteras, pues aseguran que las transacciones relacionadas con las criptomonedas se considerarán actividades financieras ilícitas, incluidos los servicios prestados por las bolsas extraterritoriales.

Las criptomonedas “amenazan el orden social”

No es ningún secreto la rigidez con la que se maneja el gobierno chino, por lo que de buenas a primeras, el Banco Popular de China también ordenó a las empresas financieras, de Internet y de pago, que dejaran de ayudar o permitir el comercio de criptomonedas en sus plataformas, y argumentó que las monedas digitales como Tether y Bitcoin no se pueden circular en los mercados porque no son fiduciarias. Por su parte, Diez agencias con sede en China se han comprometido en una declaración conjunta a colaborar con una ofensiva de “alta presión” contra el comercio de criptomonedas en el país.

Según se puede leer en la página web del banco, las monedas digitales han interrumpido el “orden económico y financiero”, son una “clara amenaza para el orden social” ya que han engrasado las ruedas del “lavado de dinero, la recaudación ilegal de fondos, el fraude, los esquemas piramidales y otras actividades ilegales y delictivas”.

Y advierte que cualquier persona que transgreda esta nueva norma, se enfrentará a una investigación “por responsabilidad penal de acuerdo con la ley”. Además, el gobierno de China “reprimirá resueltamente la especulación en moneda virtual, las actividades financieras relacionadas y el mal comportamiento para salvaguardar las propiedades de las personas y mantener el orden económico, financiero y social”. Nom’bre, si como dicen vulgarmente, se las dejaron caer y con todo.

Esta drástica medida ya ha traído pánico a algunos operadores de criptomonedas, el Bitcoin se desplomó 7% y algunas otras, están sufriendo una fuerte caída de los precios y así como en la transacción en criptomonedas. Tal como sucedió en junio del 2021, cuando el país asiático, lanzó la primera advertencia contra las criptomonedas,