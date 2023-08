Lo que necesitas saber: La NASA lanzará su servicio de streaming bajo el nombre de NASA+ y estará habilitado en este mismo 2023.

Cuando se dice que estamos en la era del streaming, no se hace referencia solo a la industria del entretenimiento nomás. La prueba está en que muy pronto conoceremos el nuevo servicio de streaming de la NASA, que llevará por nombre NASA+.

Por supuesto que esta plataforma permitirá un acercamiento más amplio a las misiones de la agencia espacial y su historia como tal. Pero la oferta, según parece, será mucho más amplia de lo que uno se imaginaría. ¿Quieren saber de qué va todo esto? Pues acá les contamos.

Imagen ilustrativa. Foto: NASA.

NASA+: Así será el servicio de streaming de la NASA

Seguro se estarán preguntando qué onda con el servicio de streaming de la NASA. A grandes rasgos, NASA+ será una oportunidad para tener acceso a coberturas de la agencia, así como cercanía a una colección de videos de muchas de las misiones que se han realizado a lo largo de la historia.

Bastante cool, ¿no? Pero esto no será un simple catálogo de archivos especiales como tal. La Agencia le está apostando a crear contenidos que refuercen el lanzamiento de esta plataforma.

NASA Kids será uno de los contenidos especiales de NASA+. Foto: Captura de YouTube.

Como dice un comunicado del pasado 27 de julio, NASA+ incluirá “un puñado de nuevas series que se lanzarán con el servicio de transmisión”. Sí, habrá programas especiales con “más espacio, más cohetes, más ciencia, más misiones” y todo lo que aman los entusiastas de la astronomía.

El anuncio vino con un tráiler donde se dio a conocer parte de la programación que se manejará el servicio de streaming de la NASA. Y entre los contenidos que se mencionan, están NASA Talks, Space Out, The Color of Space, NASA Kids, NASA Explorers, WEBB Space Telescope, First Light, NASA En Español, Lucy, Mars Is Hard, NASA Explorers: Osiris Rex y Artemis I: Path to the Pad.

Y bueno, ¿cuándo se lanza y cuánto costará la suscripción?

Por el momento, no hay una fecha de lanzamiento como tal para el servicio de streaming de la NASA. Sin embargo, está confirmado que NASA+ llegará a finales de este año.

Y para acceder a la plataforma, tampoco hay tanto rollo. Puedes entrar desde tu compu a través del sitio web de la agencia, o por medio de la app de la misma en tu teléfono, tablet, etc (Android y iOS sin bronca). O ya si andas más equipado, también puedes usar el servicio en los reproductores multimedia de Roku, Apple TV y Amazon Fire TV.

Ahora sí, ¿cuánto costará? Te diríamos que vayas sacando el ahorrito, pero no es necesario. NASA+ será una plataforma completamente gratuita y sin publicidad (ahí nomás para que aprendan otros servicios de transmisión, jeje). ¿Cómo lo ven? ¿Les late toda esta onda? Andaremos atentos al lanzamiento. Por aquí encuentran todas las noticias sobre la NASA.

Habrá una serie especial para seguir la historia y las misiones del telescopio James Webb. Foto: NASA.

