¡’Star Wars Battlefront II’ estará gratis en Epic Games Store durante los próximos días!

El 2021 apenas está comenzando y ya nos tiene varias sorpresitas bien puestas de la mano de Epic Games. La desarrolladora de videojuegos lleva un rato ‘poniéndose guapa’ con algunos lanzamientos especiales desde mediados de diciembre… y parece no querer detenerse en este mes de enero. Ahora, se viene un regalo con el sello de Star Wars.

La compañía conocida por traernos juegos como Fortnite, acaba de anunciar que tendrá disponible y totalmente Star Wars Battlefront II: Celebration Edition en su tienda en línea. Así que si nunca te animaste a comprarlo antes, esta es tu oportunidad de armar la partida cuanto antes.

‘Star Wars Battlefront II’ llega a Epic Games Store

Como seguro muchos recordarán, Epic Games comenzó a compartir de manera gratuita algunos juegos en su tienda en línea. De esta manera, desde mediados del mes pasado, pudimos disfrutar de títulos como Cities: Skyline, Metro 2033, Darkest Dungeon, Stranded Deep y más recientemente Jurassic World Evolution (del cual termina hoy su disponibilidad).

Pues bien, el ofertón de fechas navideñas continúa aunque ya terminó el Guadalupe-Reyes. Ahora, la desarrolladora reveló que su próximo juego gratuito en su plataforma será Star Wars Battlefront II y será ‘Celebration Edition’ la versión que estará disponible para su descarga desde el 14 de enero hasta el 21 del mismo mes.

Por supuesto, y como indica el sitio oficial de Epic Games Store, el juego solo está disponible para descarga en equipos de cómputo Microsoft. POR ACÁ puedes acceder a la web para descargarlo una vez que tenga disponibilidad. Por cierto, en lo que esperas el arribo de Star Wars Battlefront II en unos días, ya puedes bajar gratis de Crying Suns desde la misma plataforma pues es el juego-regalo desde este 7 de enero hasta el día 14.

¿De qué va ‘Battlefront II: Celebration Edition’?

Han pasado tres años desde que Star Wars Battlefront II (en su edición creada por Electronic Arts) llegó a nuestras vidas. Con este videojuego y posteriores diseños, la franquicia continuó alimentando la historia con el nuevo canon y trama desarrollada por Disney. Incluso, una de las últimas añadiduras fueron referentes a The Rise of Skywalker.

Entonces, en 2019, llegó la ‘Celebration Edition’ con nuevas actualizaciones en las que podemos ver el Imperio Galáctico compartiendo batalla con la Primera Orden y más, solo por poner un ejemplo. La historia del videojuego se ambienta en entre el Capítulo VI (The Return of the Jedi) y el Capítulo VII (The Force Awakens), con lo que podemos conocer los acontecimientos sucedidos entre la victoria de Luke Skywalker sobre Darth Vader y la aparición de Kylo Ren.